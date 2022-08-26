CNBC: Amazon doet geen overnamebod op Electronic Arts - update 2

CNBC weerlegt geruchten dat Amazon op vrijdag een overnamebod op Electronic Arts wil doen. Volgens bronnen van USA Today zou Amazon een dergelijke bod op de gamegigant uitbrengen. Geruchten over EA's verlangen om overgenomen te worden gaan al langer rond.

Update, 20.10 uur: Volgens bronnen van Amerikaans nieuwsmedium CNBC kon spreken, zou Amazon toch geen bod uitbrengen op Electronic Arts. Het bedrijf geeft echter nog geen officiële reactie.

Update 2, 22.17 uur: USA Today heeft inmiddels zijn originele artikel aangepast en de verwijzingen naar de overnamegeruchten verwijderd. Het medium schrijft dat GLHF, een contentpartner van het USA Todays gamingtak, een artikel op de website heeft gepubliceerd dat niet voldoet aan zijn 'redactionele standaarden met betrekking tot het gebruik van anonieme en niet gecontroleerde bronnen'. Het medium haalt daarnaast het bericht van CNBC aan, dat de overnamegeruchten weerlegt.

Bronnen van USA Today melden dat Amazon op vrijdag 26 augustus bekendmaakt dat het een bod heeft uitgebracht op de gamegigant. Daarmee lijkt de overname nog niet definitief. Dat is ook niet zo onlogisch; EA is een beursgenoteerd bedrijf, dus dergelijke grote beslissingen over het lot van zo'n bedrijf geschieden niet zonder dat in ieder geval de grote aandelenhouders daarmee akkoord gaan.

Er gaan al langer berichten rond dat EA uit is op een overname. De Amerikaanse journalist Dylan Byers van Puck schreef eerder dit jaar dat EA zichzelf had geprobeerd te verkopen aan het Amerikaanse mediabedrijf NBCUniversal. Daarin slaagde het bijna, maar de onderhandelingen zouden alsnog vastgelopen zijn vanwege onenigheden over 'prijs en structuur'. EA zou ook gesprekken hebben gevoerd met Apple, Disney en Amazon, schreef Byers toen. Mocht deze berichtgeving kloppen, dan hebben onderhandelingen met die laatste partij dus toch wat meer vooruitgang gemaakt.

Overnames zijn een trend in de gamesector. In de afgelopen tijd nam Microsoft bijvoorbeeld Bethesda over en het is nog steeds bezig Activision in te lijven. Sony koopt Bungie en de Embracer Group heeft vrijwel alle westerse franchises en studio's van Square Enix overgenomen. Bij die overnames zijn miljoenen, dan wel miljarden euro's gemoeid.

Amazon probeert al langer door te breken in de gamesector. Het bedrijf richtte eerder Amazon Game Studios op en werkt daar aan titels als de vorig jaar uitgebrachte mmo-game New World. Het bedrijf werkt ook aan een eigen cloudstreamingdienst, Luna. Met EA zou het bedrijf in een klap een grote speler in de game-industrie in handen krijgen. Bekende games en franchises van Electronic Arts zijn Battlefield, Apex Legends, Dead Space, Mass Effect, The Sims, FIFA, Star Wars Jedi, Dragon Age en Mirror's Edge.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 14:06
141 • submitter: RobinNL

26-08-2022 • 14:06

141

Submitter: RobinNL

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Reacties (137)

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rickie19 26 augustus 2022 15:41
Dit gerucht lijkt inmiddels al niet meer te kloppen ;)

https://ftw.usatoday.com/2022/08/amazon-buy-electronic-arts
"AMAZON NOT EXPECTED TO MAKE BID FOR EA - CNBC CITING SOURCES "
ro8in 26 augustus 2022 14:37
Ik vind dit geen fijne ontwikkeling. Amazon is te groot zit al in te veel sectoren. De grote tech reuzen die alle grote game bedrijven beginnen op te kopen is weer een sector minder die onafhankelijk opereert met hun eigen bedrijven en eigen successen. Ik zeg niet dat EA zo een geweldig bedrijf is, maar het is tenminste wel een onafhankelijk bedrijf welke onafhankelijk concureert met geld wat ze zelf moeten verdienen. De tech reuzen moeten niet nog groter worden, maar juist kleiner. Ze zijn te machtig hebben te veel de vinger in de pap in politiek en wereld economie. De wereld wordt niet beter van Jeff Bezos en Bill Gates. Dit zijn mensen die de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter maken, en dat effect is echt heel erg zichtbaar op het moment. Laat EA lekker EA blijven, Amazon mag niet groter worden meer dan het al is!
Verwijderd @ro8in26 augustus 2022 16:46
Wat heeft Gates hier nu weer mee te maken? Sowieso is het een beetje krom om Microsoft erbij te halen. Dat is een bedrijf dat al letterlijk 40(veertig!) jaar games uitgeeft. Als een Microsoft of Sony een studio of publisher koopt heb ik er wel vertrouwen in dat het over het algemeen er geen absolute bagger games worden opgeleverd. Hell, Microsoft geeft hun studios de ruimte om aan eigen projecten te werken (zie bijvoorbeeld Pentiment). Als een Sony of Microsoft EA koopt weet ik eigenlijk wel vrij zeker dat het nooit slechter kan worden dan wat EA nu doet.

In tegenstelling daartoe heeft Amazon al laten zien dat ze absoluut geen enkel concept hebben van hoe je een goede game maakt. Plus Amazon staat bekend dat ze absoluut geen ene fuck om hun personeel geven.

Verder zullen Microsoft en Sony minder moeite hebben het talent binnen EA te houden. Bij een Amazon overname zal een hoop personeel weglopen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 19:58]

ro8in @Verwijderd26 augustus 2022 17:05
Ik haal Microsoft er helemaal niet bij volgens mij?

Ik haal Bill Gates aan als voorbeeld van dat wij als wereld niet beter worden wanneer rijkdom bij een bepaald persoon huisvest in plaats van dat de rijkdom gewoon verdeeld is. Of Bill Gates vervolgens goed om gaat met zijn rijkdom of niet, staat verder ter discussie. Maar we kunnen niet ontkennen dat het nog beter zou zijn als Bill Gates helemaal niet zo rijk was en deze rijkdom gewoon verdeeld was over de rest van de bevolking. Just my 2 cents.

Overigens waarom kan EA niet gewoon EA blijven? Waarom moet een bedrijf als Amazon danwel Microsoft het overnemen? Ja sure misschien onder de hoede van Microsoft komt er wat goeds uit. Maar waarom moeten deze bedrijven als maar groter en machtiger worden? In de long run hebben wij als bevolking van deze aarde daar gewoon niet zoveel aan. De uiteindelijke winnaars zijn de aandeelhouders van deze bedrijven, die met de dag rijker worden. Maar rijk wordt je alleen als een ander het minder heeft. Ongeacht wat mensen denken is ook rijkdom niet van oneindige bron. Om heel rijk te zijn moet een ander arm zijn. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Hoe rijker bepaalde personen worden, hoe armer er ergens aan de andere kant iemand of meerdere zijn.
Jeff Bezos is inmiddels zo rijk daar zou je een heel land van in welvaart kunnen laten leven. Maar dat zou nooit gebeuren. Jeff Bezos wordt met de dag rijker, terwijl er aan de andere kant heel wat landen op dit moment richting failissement gaan. De verdeling van rijkdom is op dit moment gewoon echt totaal uit proportie en zo erg is het in de geschiedenis nog nooit geweest. Nog nooit hebben wij mensen gehad die zo astronomisch rijk als Jeff Bezos waren. Dat het best een tandje minder kan bij deze man is echt geen rare gedachte. De enige die dit misschien zou tegenspreken is Jeff Bezos zelf.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 19:58]

RoamingZombie @ro8in26 augustus 2022 18:02
Je kiest nou alleen net dat ene verkeerde voorbeeld :+
ro8in @RoamingZombie26 augustus 2022 18:39
Dat weet ik niet hoor, want ondanks dat Bill Gates veel goede dingen doet, zou het niet nog beter zijn als zijn rijkdom gewoon verdeeld was onder de mensen in plaats van dat het op de bank staat bij een persoon die dan beslist wat er mee gebeurd?

Dat hij goede dingen ermee doet, maakt het nog niet dat dat ook het beste is. Ja hij is beter dan Jeff Bezos die alles voor zichzelf houd, maar nog beter is gewoon helemaal niet dit soort Ultra rijke mensen en gewoon gedeelde welvaart. Ook niet Bill Gates dus. Hij is in dit geval the lesser of evils. Maar desalniettemin nog steeds Evil.

Vergeet niet dat de Bill Gates ondanks dat hij heel veel uitgeeft en veel goede dingen doet, nog steeds elke dag rijker wordt. Elke welvaart die bij hem terecht komt is ergens anders onttrokken. Dat hij een deel weer terug geeft, maakt het nog niet oke.

Ik ben verder echt totaal geen woke persoon ofzo, heb zelfs een hekel aan al dat Woke gebeuren, maar dat hij bepaalde dingen ook voor de Bühne zou doen vind ik helemaal niet zo een hele rare gedachten. Velen ultra rijken voor hem staan er bekend om om enorme media invloed uit te oefenen voor eigen imago. Denk aan opkopen van media bedrijven etc. Bill Gates zou echt wel rekening houden met wat voor imago hij heeft en daarop ook bijsturen indien nodig. Sterker nog het zou bijna raar zijn als hij zich daar niet mee bezig zou houden.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 19:58]

SmokingCrop @ro8in26 augustus 2022 23:48
Bill Gates wil uiteindelijk al zijn geld doneren.. Het is de enige multi miljardair die dergelijke hoeveelheden spendeert aan dingen die goed zijn voor anderen.

Bill Gates zou ik net de enige non-evil miljardair noemen. Laat hem maar rijker worden, dat geld komt uiteindelijk ten minste goed terecht. Als je dat geld verdeelt over de bevolking, zal dat wellicht een minder goed effect hebben dan het specifiek voor goede doelen te gebruiken. 50 miljoen keer 1000 euro kan je niet veel mee bereiken. Onderzoek naar nieuwe medicijnen etc. heeft in mijn mening een veel groter effect en daar heb je miljoenen in 1x voor nodig. 1000 euro geven aan 50 miljoen mensen levert helemaal niets op. Dat gaat op in drank, drugs, spaargeld en andere tijdelijke nutteloze dingen voor de maatschappij.

Zie bv.
https://www.cnbc.com/2022...-113-billion-fortune.html

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 23 juli 2024 19:58]

Foxhill @ro8in26 augustus 2022 20:35
Dat elke welvaart die bij iemand terecht komt ergens anders onttrokken is klopt niet. Het tegendeel is in de economie (als wetenschap) herkend rond de tijd van Adam Smith. Bill Gates is juist een goed voorbeeld:
Excel levert Microsoft en Bill Gates welvaart, het levert echter de wereld als geheel nog meer welvaart door complexere administratie mogelijk te maken en administratie efficiënter te maken. Er is geen absolute hoeveelheid welvaart. Dus uit een koop kan meer welvaart ontstaan. Dat is zelfs meestal zo.

Een deel van de lasten naar de allerrijksten verschuiven is veel voor te zeggen. Het staat alleen wel erg los van EA. Immers, ook jij kunt aandeelhouder van Amazon zijn: NASDAQ: AMZN.
ro8in @Foxhill26 augustus 2022 21:03
Hoeveel minder mensen zijn er nodig om administratie te voeren door Excel? Hebben deze mensen dan automatisch een baan elders?

Het is wel degelijk waar dat welvaart een beperkte bron heeft en niet oneindig is. Het is economisch ook allang bekend dat als andere heel rijk worden er aan de andere kant mensen arm zullen zijn. Het is gewoon een simpele balans die je opmaakt. Zie het leven als een bedrijf. Neem jij als topman meer geld voor jezelf en betaal je de werknemers minder of neem je zelf genoegen met wat minder en betaal je de werknemers meer? Als je de wereld als een bedrijf zou zien werkt dit net zo!
Geld kan onbeperkt bijgeprint worden, maar daarmee zakt de waarde van geld ook in. Deze waarde kan je niet bijprinten! Dit tegendeel waar jij het over hebt haal je alleen maar uit een enkele theorie van een theorist Adam Smith. Daarin luid het dat welvaart gecreëerd wordt door werken, maar dat is echt geen algemeen vastgelegde waarheid dat het zo werkt. Dat is een enkele theorie van een enkele persoon.
Foxhill @ro8in27 augustus 2022 07:20
Je haalt geld en welvaart door elkaar.

De mensen die door Excel bezuinigt zijn vinden nieuw werk blijkt uit historie na automatisering. Dat is echter niet direct gelijk aan welvaart. Dat die bedrijven met minder kosten meer complexe administratie kunnen doen betekend dat we meer creëren met minder.

Welvaart is niet gelijk aan geld. Een staalfabriek verkoopt iets aan een productiebedrijf. Daarbij blijft er evenveel geld in omloop. Echter gaat het maakbedrijf er weer iets van maken dat meer waarde heeft voor de mens.

Ook je eigen voorbeeld: als topman betaal je werknemers omdat ze meer opleveren dan ze kosten.

Dat haal ik niet uit Adam Smith. Dat haal ik uit een hele studie. Ik noem alleen Adam Smith als een van de grondleggers om uit te leggen hoe lang dit al bekend is. Neem bijvoorbeeld een andere invloedrijke econoom: Joseph Schumpeter. Ook daarin wordt gecreëerd.

Het is ook makkelijker te zien: de kloof tussen arm en rijk is nooit zo groot geweest, en tegelijk hebben we de meeste welvaart en minste honger ooit op de wereld.

Behoorlijk off-topic. On-topic is een groter bedrijf niet perse rijkdom vergaring ten opzichte van armeren. Dat is een foute stelling die in gaat tegen fundamentele economische kennis die we al lang hebben.

Begrijp me niet verkeerd: alle honger is te veel, de kloof tussen arm en rijk moet weet kleiner en grote bedrijven hebben veel andere nadelen over kleine bedrijven.
Verwijderd @Foxhill28 augustus 2022 11:08
Wilde inderdaad schrijven dat de economie helemaal geen zero-sum game is, maar geluk deed jij dat al uitstekend. Dank!
Verwijderd @ro8in26 augustus 2022 17:29
Je had echt een tiental andere voorbeelden dan Gates aan kunnen halen die absoluut niets voor de wereld betekent hebben of die een patroon hebben van uitbuiting van hun personeel hebben.
SPee @Verwijderd26 augustus 2022 17:59
Het lijstje met miljardairs is maar beperkt. Maar je komt wel bij directie/grootaandeelhoudes van FAANGTM uit.
sko @ro8in26 augustus 2022 22:14
“.. en zo erg is het in de geschiedenis nog nooit geweest. ”

Nou… https://www.indiatimes.co...human-history-555469.html
vinsterdamus @ro8in26 augustus 2022 22:31
Het is een beetje jammer dat je Bill kiest om naast Bezos te zetten in je voorbeeld. Voornamelijk omdat Bill Gates nogal veel geld stopt in goede doelen en organisaties die zicht juist inzetten voor de mensen die het minder hebben. Voornamelijk omdat je zegt dat het je gaat om de distributie van "rijkdom" iets wat Bill Gates notabene ondersteund. Hij heeft zelf gevraagd om meer belasting te kunnen betalen..
Maarhe los van het voorbeeld heb je gelijk over dit soort dingen. Het feit dat een van de twee mannen rijker wordt met elke seconde die voorbij gaat daar kunnen ze zelf volgens mij helemaal niets meer mee. Ze kunnen niet snel genoeg uitgeven, het gaat eigenlijk helemaal nergens meer over.

In dit geval niemand wordt blij van een overname door Amazon lijkt me, hopen dat dit niet gaat gebeuren
SinergyX
@Verwijderd26 augustus 2022 16:53
Amazon heeft het toch ook een keer laten zien? Met New World is het in ieder geval duidelijk dat ze werkelijk geen idee hebben wat ze doen, maar ze hebben het laten zien :P
Verwijderd @SinergyX26 augustus 2022 17:26
Ja, dat zeg ik ook. Ze hebben alleen maar gefaalde projecten. New World is nog positief, want die game is tenminste nog opgeleverd.
L0g0ff @Verwijderd26 augustus 2022 19:26
Twitch (ook van amazon) is behoorlijk populair toch?
Verwijderd @L0g0ff26 augustus 2022 19:41
Twitch is geen game
L0g0ff @Verwijderd26 augustus 2022 20:16
Je zegt:
Ze hebben alleen maar gefaalde projecten
Met de overname van twitch lieten ze zien dat ze zien dat Amazon gaming wel degelijk begrijpt.

Dat ze vervolgens geen goede games gemaakt hebben dat klopt. Maar dat zou kunnen veranderen als ze zo'n grote uitgever als EA zouden kopen.

Overigens ben ik zelf helemaal geen fan van Amazon. AWS vind ik tof maar met hun producten en belasting ontduiking maken ze markt alleen maar kapot.
Verwijderd @L0g0ff26 augustus 2022 20:35
Hoe lieten ze dat met Twitch zien? Wat hebben ze aan Twitch gedaan dat goed is voor gaming?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 19:58]

lilmonkey @L0g0ff26 augustus 2022 22:45
Twitch is alleen maar achteruit gegaan sinds de overname, dus nee.
Qws @Verwijderd26 augustus 2022 18:43
Microsoft heeft concurentie nodig op gaming gebied.

En ja, Sony en Nintendo, dat zijn toch echt kleine spelers vergeleken met Microsoft.
Verwijderd @Qws26 augustus 2022 18:49
Sony is ongeveer net zo groot in gaming als Microsoft ná de aankoop van Activision-Blizzard. Op het moment is de deal nog niet compleet rond en is Sony de grootste ter wereld.
Qws @Verwijderd26 augustus 2022 19:35
Ondanks dat PlayStation groter is dan Xbox, maakt Xbox mega investeringen wat PlayStation niet kan veroorloven. Je ziet dat bij Activision-Blizzard, Bethesda maar ook bij Cloud Gaming.

Microsoft heeft enorme veel geld, en onuitputbare geldbronnen zoals Azure, Office, Windows, Microsoft Ads. Dat wordt in Xbox geinvesteerd.

Als we over gaming hebben, dan zijn Apple en Google de grootste, zij verdienen met 30% App Store cut meer dan Sony, zonder zelf games te maken. Google begint nu ook langzaam de Google PlayStore te pushen naar desktop/laptop markt.

Sony is geen concurrentie, Microsoft zelf zegt dat ze Sony en Nintendo niet op hun radar heben.

Sony mag nu wel goed doen, maar strategisch gezien ziet het er best wel grimmig uit als je concurrenten 10 keer groter zijn met veel meer geld.
Verwijderd @Qws26 augustus 2022 19:42
En desondanks is Sony praktisch net zo groot.
netappie @Qws26 augustus 2022 20:02
Met geld smijten maakt een product of dienst lang niet altijd beter.

Microsoft heeft diepe zakken en een lange adem, maar neem een overname van Nokia als voorbeeld, Compleet gefaald ondanks een budget waar je een derde wereldland mee kon kopen.
PilatuS @ro8in26 augustus 2022 14:54
Eens met wat je zegt, maar het verschil tussen Jeff Bezos en Bill Gates is wel erg groot. Niet alleen heeft Gates meer voor de wereld gedaan met software, maar hij geeft ook tig miljarden weg aan goede doelen om de wereld beter te maken. Bezos doet dat niet. Ze zijn beide belachelijk rijk, maar de verschillen in wat ze met dat geld doen zijn gigantisch.
Tc99m @PilatuS26 augustus 2022 15:43
Dat Gates goede dingen probeert te doen met zijn geld (en in vergelijking met Bezos een "lesser evil" is) ben ik met je eens, maar dat neemt niet weg dat Microsoft toch nog steeds een ongezond dominante rol heeft in de techsector (samen met o.a. Amazon, Apple, Meta en Google).
Het gaat er niet zozeer om dat Bezos en Gates zo obsceen rijk zijn, maar dat de manier waarop bedrijven als Amazon, Microsoft, Meta, Google en Apple rijkdom vergaren voor hun aandeelhouders en een dominante positie in ons leven afdwingen, gewoon niet gezond is voor de wereld en onze maatschappij (en in het geval in het geval van Bezos, gaat het ook nog eens over de rug van mensen die in een flesje moeten plassen tijdens het werk omdat ze anders bij hun supervisor op het matje moeten komen als ze gedurende hun 10 uur durende werkdag te vaak een plaspauze nemen).

Je kunt nog zoveel van je rijkdom weggeven aan goede doelen, als de manier waarop je het hebt verdiend moreel twijfelachtig is (of dat nu door het uitbuiten van personeel is, misbruik maken van je monopoliepositie, big brother-achtige infrastructuur opzetten, of je ogen sluiten voor haat en verdeeldheid die via je platform wordt aangewakkerd), dan wordt de wereld netto niet beter door jou.

Ik zou het een betere zaak vinden als Gates en de zijnen gewoon (veel) meer belast worden (iets waar Gates zelf ook voor pleit, dat spreekt dan weer voor hem), of niet meer de mogelijkheid krijgen om die obscene rijkdom en machtspositie te vergaren.
Triblade_8472 @Tc99m26 augustus 2022 16:00
neemt niet weg dat Microsoft toch nog steeds een ongezond dominante rol heeft in de techsector
Ongezond weet ik niet. Ik ben van mening dat dit bijzonder meevalt.

Microsoft gaat geen internet in andere landen aanleggen. Microsoft zit niet óók in de slimme deurbellen. Microsoft zit ook niet in de paketbezorging. Microsoft bied ook geen VoD aan a la prime.

Microsoft bied wel datacenter services/digi infra aan, authenticatie, kantoor pakket (office), videobellen (teams\skype), een client OS, server OS, zoekmachine (bing), kaarten (bing), game station+beetje publisher hiervoor, telefoons (deden ze), tablets. Oh ja, en ik denk reclames. Dat was het zo'n beetje.

Vooral dus computer-gerelateerde zaken en gaming. (Waarbij die laatste ik ook een beetje vermoed dat ze een link naar Microsoft accounts willen houden icm Windows en het niet puur voor de portefeuille is)
himlims_ @Tc99m26 augustus 2022 17:04
maar dat neemt niet weg dat Microsoft toch nog steeds een ongezond dominante rol heeft in de techsector (samen met o.a. Amazon, Apple, Meta en Google).
Jah nee :+ ligt beetje aan perspectief

Microsoft was extreem dominant/monopolie, maar die tijd is in mijn optiek aflopend:
- linux/android zit tegenwoordig in meer devices dan Microsoft
- desktop markt is aan het “versplinteren”; steeds meer cloud based en platform onafhankelijke diensten
- reguliere markt veranderd, zo ook Microsoft; aardig druk met cloud (ook weer linux afhankelijk)
- meer nadruk op dienstverlening (Office, cloud, remote etc)

Er zijn meer spelers bijgekomen; Google, Amazon en meta allemaal groot, en op eigen manier in de markt actief. Hun positie is erg dominant, en snoepen bij elkaar van het bord; concurrentie.

Je kunt vraagtekens zetten bij de ethiek en uitvoering van hun positie, maar onderaan de streep draait alles om rendement en marktaandeel.

Ik blijf zakelijk liefste weg bij deze reuzen; afhankelijkheid beperken, want als je eenmaal in het spinnenweb zit met services en diensten zal de teller alleen maar verder oplopen.

Dus zo verschillend zijn ze niet - wat onderscheidend is de dienstverlening en support. Dat laatste vind immaturity van de Amazon reus. Succesvol systemen (Alexa) lijken niet de aandacht te krijgen die t potentiëel nodig zou hebben.

Dat gebrek aan doorzetten en kwaliteit is niet sterkste punt van Amazon en alle overnames uit het verleden
Verwijderd @Tc99m26 augustus 2022 17:42
Van de grote IT bedrijven is Microsoft zo ongeveer de meeste nette. Dat waren ze in het verleden niet. Maar in vergelijking met Amazon, Google, Facebook en Apple doen ze het erg netjes.
Ivolve @thijs9626 augustus 2022 15:38
Je opmerking doet me vermoedden dat je weinig idee hebt van wat de man bezig houdt de laatste tijd. Er staat een documentaire over hem op. Netflix die best de moeite waard is.
abbringm @thijs9626 augustus 2022 15:07
Nou Bill Gates heeft meer gedaan voor aids bestrijding wereldwijd dan de overheid van de United States. Ik denk dat je dan toch wel kunt zeggen dat je significant iets aan goede doelen doet. Wat niet wil zeggen dat het niet beter zou zijn als de superrijken gewoon eens belasting gaan betalen, wat ze nu amper doen. Ook en vooral (!!) in Nederland niet. Maar ja: zolang wij liberale partijen blijven stemmen gaat dat niet gebeuren. In de rest van Europa begint men dat ook te snappen, maar hier gaat het allemaal weer wat langzamer.
thomas1907 @kdekker26 augustus 2022 16:17
Ja aids bestrijding is echt totaal niet nuttig voor de ontvangers 8)7
kdekker @thomas190727 augustus 2022 14:13
Dat hangt er vanaf. Als ze d.m.v. sponsoring hun gedrag niet aanpassen (vrije seksuele moraal, wederdiensten van jonge meisjes afeisen voor beter cijfer en allerlei andere misstanden in Afrika), dan niet. En eerlijk medicijnen distribueren + deze over de voorgeschreven periode beschikbaar houden, doorgaans levenslang, is logistiek ook (soms) een probleem. Ik kan zo 1-2-3 het artikel niet vinden, maar ook de manier waarop de B&M foundation komt (op z'n Amerikaans: moet snel succes hebben), levert dat ook voor andere organisaties (die al veel langer bezig zijn) problemen op.
Verwijderd @kdekker26 augustus 2022 17:43
Ja, Polio proberen uit te roeien is inderdaad slecht voor de ontvangers 8)7 8)7
kdekker @Verwijderd27 augustus 2022 14:14
Zie mijn reactie op @thomas1907 hierboven.
TgR_KILLER @ro8in26 augustus 2022 14:58
Kan het grotendeels eens zijn met je bericht, maar tot zover ik weet wordt de wereld wel zeker beter van Bill Gates. Die doet al jaren niks meer (of zo goed als niks?) bij MS en geeft miljarden uit aan goede doelen..
ro8in @TgR_KILLER26 augustus 2022 18:57
De vraag is was de wereld niet nog beter geweest als zijn rijkdom gewoon verdeeld was in plaats van dat hij af en toe een deel weer terug geeft, maar nog altijd met de dag rijker wordt?

Dat een ultra rijk persoon veel goede dingen doet, maakt dat het nog niet oke. Ik blijf erbij dat rijkdom niet zo gecentraliseerd bij bepaalde personen hoort te zijn, ook al doen die er vervolgens wel goede dingen mee.

Natuurlijk is dit iets van alle tijden, maar zo astronomisch rijk als Bill Gates of Jeff Bezos is echt iets wat alleen van nu is en nog nooit eerder was welvaart zo geconcentreerd op een kleine groep mensen, terwijl er wereldwijd overal een tekort aan is. Ja het helpt dat Bill Gates wat terug doet, maar nog beter is het als dit soort ultra rijken gewoon niet zouden bestaan.
MaxxxT @ro8in26 augustus 2022 19:16
Die utopie is allang niet meer. Ik vind het juist fijn dat de grote techreuzen alles opkopen met het idee dat veel aanbod bij elkaar af te nemen valt. Daarbij op te merken dat er wel meerdere techreuzen zijn op het moment, dus concurrentie in de prijs is er tot op heden wel. Dit met het oog op Amazon Prime bijvoorbeeld waarbij steeds meer te vinden is onder 1 dak. Naar mijn mening een beetje hetzelfde idee als de streamingdiensten, dat content bij 1 aanbieder te vinden, dat is een stuk beter dan dat alles weer verwaterrt en je 5 verschillende abonnementen nodig hebt wil je een beetje bibliotheek hebben. Al is dit niet helemaal hetzelfde, is er wel potentie dit ook bijvoorbeeld onder de Prime diensten te gooien.
Gulli @ro8in26 augustus 2022 20:27
Bizar, je vergist je in 1 rijk persoon en meteen gaat 99% van de commentaren op je post niet meer over de inhoud en de boodschap ervan (die ik 100% ondersteun!) maar iedereen heeft het over dat Gates een goed persoon is.

Zonde van je moeite, want zoals ik zeg ik vind dat je 100% gelijk hebt.
ro8in @Gulli26 augustus 2022 20:54
Heeft denk ik ook een klein beetje te maken met dat dit soort bedrijven vaak ook een grote groep fans hebben. Er reageert zelfs iemand met van "waarom haal je Microsoft erbij?" Terwijl ik het hele woord Microsoft niet een keer heb laten vallen. Bill Gates in een negatieve context zien trekt bij hun direct een soort waas voor hun ogen en ze zien dan inderdaad het hele punt van mijn reactie niet meer. Enkel door hun hoofd gaat nog het beschermen van hun heer en meester. Op Tweakers natuurlijk ook veel ICT'ers van wie hun werk voornamelijk bestaat uit het opereren van Microsoft producten. Snap wel dat je dan een soort band voelt met dat bedrijf aangezien letterlijk jouw inkomen voortkomt uit de producten die hun maken en je het een beetje probeert te beschermen.

Overigens genoeg Tweakers die wel gewoon mijn reactie lezen hoor aan de moderatie te zien, het zijn natuurlijk ook de fanatiekelingen die meteen in de reacties schieten.
logix147 @ro8in26 augustus 2022 20:51
Nu doe je net alsof EA een vakstudio is en alleen maar pareltjes uitbrengt…

Sorry, maar EA is de Amazon van de huidige studio’s. Niet zo geheel raar dat die elkaar aan staan te staren.

Amazon maakt ook al games, dus ik gok dat men zo gewoon volume wilt kopen.

Zo doen “nieuwe” spelers dat op een markt die ze willen “veroveren” - niet door naam te maken en zo mensen voor je te winnen, maar gewoon opkopen… Zo werkt de economie nu eenmaal sinds er bedacht is dat €, $, £, ¥ een bepaalde waarde hebben.

Niets nieuws onder de zon en in geval van EA - dieper dan dit huidige niveau kan men niet afzinken. Ik had juist gehoopt dat Microsoft of Sony ze uit de put kon trekken want op 1 of andere manier maken die zo’n beetje elke franchise dood die nu op papier hebben.
ro8in @logix14726 augustus 2022 21:08
Lees mijn reactie eens even goed, daar staat namelijk het volgende:
Ik zeg niet dat EA zo een geweldig bedrijf is,
Dus hoe ik doe alsof EA een pareltje is, is mij een raadsel?

Het gaat mij niet om welke bedrijven geweldig zijn of niet, het gaat erom dat er steeds meer geconsolideerd wordt bij de grote tech reuzen. Deze reuzen worden steeds groter en machtiger (zijn al veel te machtig) en dat is waar ik een probleem mee heb. Ik zie het liever gespreid gaan over een hele hoop bedrijven ook al zijn ze allemaal niet prachtig en geweldig. Het gaat erom dat macht en geld zich niet centraliseert zoals dat nu wel gebeurd bij Amazon, Facebook, Google, Apple, (Microsoft)

De wereld wordt geen betere plek van door het hebben van ultra rijken. De gevolgen hiervan zijn hedendaags al pijnlijk zichtbaar! En dit wordt alleen maar erger als er hier niets tegen gedaan wordt. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat deze bedrijven en ultra rijke aandeelhouders bijvoorbeeld eens belasting gaan betalen! Onze economie is op dit moment echt stuk door wat deze bedrijven aan het doen zijn, dat begint misschien een heel klein beetje door te dringen bij iedereen, maar nog lang niet genoeg. Een kleine groep mensen vergaart momenteel zo ongeloofelijk veel welvaart dat kan jij je niet eens voorstellen en daar staat momenteel helemaal niets tegenover terug voor de rest. Wanneer jij in het bezit bent van miljarden wordt de wereld jouw speeltuin zonder regels. En dat klopt niet! Ondertussen laten we deze bedrijven maar groeien en uitbreiden tot een punt (of het al niet te laat is) dat we er ook niets meer tegen kunnen doen. Dan rest ons alleen nog een toekomst waar welfaart iets is voor de ultra rijken en de rest van de wereld onder de welfaarts grens moet leven. Dat is een toekomst waar ik liever niet heen wil gaan.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 19:58]

logix147 @ro8in26 augustus 2022 23:07
Een regel later benoem je dat het bedrijf “zelfstandig” is.

Zo’n beetje elke gamer zal het daar niet mee eens zijn aangezien elke franchise daar letterlijk doodgemolken wordt. Red Alert, Mass Effect, Medal Of Honor, Sims, elke sport game.

Het is daar net zoals bij Amazon… alleen mist het de dikke bankrekening.

Ik zeg dat een overname van EA prima is, je ziet Microsoft/Bill Gates als een enorme firma maar die maakt inmiddels al jaren geen dienst meer uit en houdt zichzelf meer bezig met goede doelen volgens mij dan iets anders op tech gebied.

Los daarvan is het een politieke bril, mijn reactie is meer dat EA op een bepaald niveau hetzelfde is als Amazon dus het niet gek zou zijn als die twee samen gaan.

Dat Sony of Microsoft een betere overname partner zou zijn voor het gamende publiek, andere grote partijen die gemeengoed zijn ken ik zo 1,2,3 niet meer.

That’s my 2 cents, als ik wil weten hoe de politiek erbij staat zet ik de NOS wel aan: daar zie je wat pak em beet 12 jaar Rutte heet een land de afgrond in stort waar ik toevallig nog een paspoort van heb.
ro8in @logix14727 augustus 2022 17:11
Snap je nou echt het hele punt van mijn reactie niet of negeer je het gewoon expres?
mpkossen @ro8in26 augustus 2022 23:19
Ik zou het juist fijn vinden als een Amazon EA overneemt. Er moet iemand flink met de bezem door EA heen. Het lijkt alsof EA al jaren geen echte strategie heeft, moeite heeft met het luisteren naar gebruikers, en vooral teert op titels die ze in het verleden succes hebben gebracht.

Overigens is de wereld voor heel veel mensen veel beter en makkelijker geworden door de bedrijven die Jeff Bezos en Bill Gates hebben opgericht. Ik snap de afkeer die mensen hebben tegen deze bedrijven niet zo goed. Ze leveren duidelijk een substantiele waarde, iets wat bij bedrijven als Facebook en Twitter veel minder hebben. Door Amazon hebben we AWS (en als reactie daarop Azure en andere cloud-diensten), om maar iets te noemen. Door Microsoft hebben we Windows, XBox, en Microsoft Office. Daarnaast heeft Bill Gates The Giving Pledge opgericht (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Pledge) waardoor er een goed doel is voor vrijwel al zijn vermogen. Bezos ontbreek helaas van de lijst, maar zijn ex-vrouw staat er wel op.
michelb76 26 augustus 2022 14:23
CNBC zegt net dat het niet het geval is, gebaseerd op bronnen binnen Amazon.
https://twitter.com/DeItaone/status/1563135077529165826

[Reactie gewijzigd door michelb76 op 23 juli 2024 19:58]

Alxndr 26 augustus 2022 14:15
NEEEEEEEEE!!!

Het zat er natuurlijk aan te komen, want ze kunnen niet in hun eentje klein blijven, maar weer een grote stap in richting van een wereld waarin je niets meer kunt krijgen wat niet van de grote 5 is.

Kan iemand me aub een voorbeeld geven van dergelijke overnames die wel tot betere prodrukten/diensten geleid voor de consument geleid hebben en niet enkel meer miljoenen (kortetermijn) winst en bonussen voor het bedrijf en z'n aandeelhouders?
Bob Popcorn @Alxndr26 augustus 2022 15:04
Nouja, klein blijven. EA is op zichzelf 35 miljard waard, niet bepaald klein meer te noemen.
Alxndr @Bob Popcorn26 augustus 2022 15:37
Alles is relatief ;)

Je hebt gelijk alleen Activision Blizzard is volgens mij groter (80 miljard), maar ik bedoel natuurlijk in vergelijking met Amazon. Net zoals Activision Blizzard klein is in vergelijking met Microsoft.

Who's next? Epic verdwijnt langzaam in Chinese handen (is al voor 40% van Tencent), blijven Ubisoft en Take 2 Interactive over; de ene voor Apple en de andere voor Google.
CerandoX.nl @Alxndr26 augustus 2022 14:54
Ik ben blij dat het Amazon is, had erger kunnen zijn.
Alxndr @CerandoX.nl26 augustus 2022 15:18
Hmm, zoals? Meta bedoel je?
Upsilon @Alxndr26 augustus 2022 15:22
Ja, of Tencent :)
Alxndr @Upsilon26 augustus 2022 15:39
Ah fck.. die hebben we ook nog ;(
Verwijderd @Upsilon26 augustus 2022 16:47
Als gamer ben je denk ik beter af met Tencent dan Amazon hoor. Games als LoL en PoE zijn nog steeds prima. Ik zie Amazon dat niet doen.
Bossie
@CerandoX.nl26 augustus 2022 15:25
Ben blij dat het EA is, had erger kunnen zijn.
Tourmaline @Bossie26 augustus 2022 15:42
Ze gaan hopelijk niet de Battlefield franchise om zeep helpen.
Jorrie @Tourmaline26 augustus 2022 15:54
Dat doet EA zelf wel.
Tourmaline @Jorrie26 augustus 2022 16:38
LOL.
spokje @Tourmaline26 augustus 2022 16:44
Is al gelukt.
Powerblast
@CerandoX.nl26 augustus 2022 15:02
Amazon heeft bij mij in ieder geval nog niet de naam dat ze goeie games maken. New World? Complete flop, ging de revelatie zijn onder MMO's...

Lost Ark is blijkbaar ook van hun als publisher dan, geen idee hoe goed dat is, is niet toegankelijk hier in belgië :). Verder weet ik het zo niet, maar een goeie naam hebben ze wat mij betreft (nog) niet.
bbr @Powerblast26 augustus 2022 17:11
Lost ark is een drama. Zo veel bots, en er word nagenoeg niks aan gedaan.

Tegenwoordig wel (sinds kort) beschikbaar in belgie en nederland.
Dus, leef je uit.
Powerblast
@bbr26 augustus 2022 19:25
Ik weet dat het in Nederland beschikbaar is gekomen, maar is dat in België ook het geval? Zover ik zie niet eigenlijk. Maar goed, als er dan toch zoveel bots inzitten :), nog genoeg games waar ik momenteel plezier aan beleef.
mhnl1979 @Alxndr26 augustus 2022 14:31
Ik vond dat de overnames van Microsoft wel iets positiefs heeft gebracht. Geen Psychonauts 2 zonder die investeringen. Maar in dit geval is het de opkoper die de opkoper opkoopt.
R0BK3 26 augustus 2022 14:15
Ik wordt waarschijnlijk oud, maar op deze manier wordt alles gewoon eenheidsworst.
Bullfrog heeft klassiekers gemaakt zoals Populous en Dungeon Keeper. Dan werden ze overgenomen door de mastodont EA, en is er niet echt meer iets gelijkaardigs uitgebracht door hun.
Nu gaat de ubermastodont Amazon, EA overnemen? Jeetje…
Verwijderd @R0BK326 augustus 2022 14:22
Ea is niet meer dan een lege huls. Alle goede ontwikkelaars zijn weggelopen, hebben eigen studios opgericht etc. Kijk naar bioware. Is niks meer van over.

De oude developers van Westwood hebben ook een eigen studio opgezet.

De enige games die ik nog leuk vind van ea zijn de laatste star wars games en wat Indies die ze sponsoren.
punishedbrains @R0BK326 augustus 2022 14:47
EA is al zo lang een vrij lege boel met games die alleen als doel hebben als geld machine te werken. Nu is dat logisch voor welk product dan ook, maar je kan er te ver in gaan en EA is daar een duidelijk voorbeeld van. Ik koop sowieso al bijna nooit van ze. Wat ik wel heb gekocht is the return of monkey island. :)

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 19:58]

Iblies @R0BK326 augustus 2022 16:22
Maar dat is het al.

Wat er gebeurt is dat studio’s steeds meer afhankelijker zijn geworden van micro-transacties,


maar dat oa ouders, maar ook andere organisaties steeds meer de chinese regels willen overnemen waarbij met name de jongeren worden afgeschermd mbt financiële aankopen ed.

De grotere studio’s die hun verdienmodel daarop hebben aangepast zien de bui al hangen.


Overigens ben ik een tegenstander van alles wat Amazon aanschaft. Het bedrijf maakt met de europese tak geen winsten wat wordt afgedekt met hun cloud-activiteiten totdat bedrijven omvallen en de overheden laten het gewoon gebeuren.
JustFogMaxi @R0BK326 augustus 2022 17:42
Ik zat reviews van oude shooters te kijken, man man wat een klassiekers. Bijna elke shooter was een uniek IP, nu heb je 3 shooters en dat is het....
Seth_Chaos 26 augustus 2022 14:14
Het past wel bij elkaar. Beide studio's zitten op hetzelfde lage niveau qua game development.
slijkie @Seth_Chaos26 augustus 2022 14:27
Dacht ik ook. En zijn niet vies van een game compleet vol te proppen met aankopen. :/
Verwijderd @Seth_Chaos26 augustus 2022 14:32
haha ik wist dat deze comment er zou komen en anders had ik hem zelf wel gemaakt.
Asthaparhim 26 augustus 2022 14:14
Geen idee wat er met de winst van New World is gebeurd maar echte uitbreidingen zie ik met dit tempo niet gebeuren.
GoT.Typhoon @Asthaparhim26 augustus 2022 14:22
Zit toch gewoon in Lost Ark.
Wraldpyk @GoT.Typhoon26 augustus 2022 15:39
Lost Ark is niet van Amazon, die zijn alleen maar de publisher
Menesis 26 augustus 2022 14:15
Misschien leuk om erbij te vermelden hoeveel EA waard is? Market cap is nu 35 miljard.
Raem 26 augustus 2022 14:16
Ben benieuwd of EA Play dan geintegreerd wordt in Amazon Prime. En aangezien Prime hier nog onvoldoende marktaandeel heeft en de prijs nog steeds laag blijft zou dat voor Nederlanders nog wel interessant kunnen zijn. Zo lang het duurt uiteraard.
Verwijderd @Raem26 augustus 2022 14:32
Wat gebeurt er dan met ea play in gamepass. Wellicht halen ze het daar weer vanaf om Amazon prime te promoten.
DirtyBird @Raem26 augustus 2022 14:56
Ik weet dat het betuttelemd is, maar slinger alsjeblieft geen geld naar amazon toe. De alternatieven op streaming- en warenhuisgebied zijn natuurlijk niet perfect, maar amazon/bezos is wel een van de grootste kankergezwellen van deze wereld mbt de welbekende people en planet pilaren.
Slavy 26 augustus 2022 14:23
Hoeven ze de afkorting niet te veranderen, wordt het gewoon Electronic Amazon.

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