CNBC: Amazon doet geen overnamebod op Electronic Arts - update 2

CNBC weerlegt geruchten dat Amazon op vrijdag een overnamebod op Electronic Arts wil doen. Volgens bronnen van USA Today zou Amazon een dergelijke bod op de gamegigant uitbrengen. Geruchten over EA's verlangen om overgenomen te worden gaan al langer rond.

Update, 20.10 uur: Volgens bronnen van Amerikaans nieuwsmedium CNBC kon spreken, zou Amazon toch geen bod uitbrengen op Electronic Arts. Het bedrijf geeft echter nog geen officiële reactie.

Update 2, 22.17 uur: USA Today heeft inmiddels zijn originele artikel aangepast en de verwijzingen naar de overnamegeruchten verwijderd. Het medium schrijft dat GLHF, een contentpartner van het USA Todays gamingtak, een artikel op de website heeft gepubliceerd dat niet voldoet aan zijn 'redactionele standaarden met betrekking tot het gebruik van anonieme en niet gecontroleerde bronnen'. Het medium haalt daarnaast het bericht van CNBC aan, dat de overnamegeruchten weerlegt.

Bronnen van USA Today melden dat Amazon op vrijdag 26 augustus bekendmaakt dat het een bod heeft uitgebracht op de gamegigant. Daarmee lijkt de overname nog niet definitief. Dat is ook niet zo onlogisch; EA is een beursgenoteerd bedrijf, dus dergelijke grote beslissingen over het lot van zo'n bedrijf geschieden niet zonder dat in ieder geval de grote aandelenhouders daarmee akkoord gaan.

Er gaan al langer berichten rond dat EA uit is op een overname. De Amerikaanse journalist Dylan Byers van Puck schreef eerder dit jaar dat EA zichzelf had geprobeerd te verkopen aan het Amerikaanse mediabedrijf NBCUniversal. Daarin slaagde het bijna, maar de onderhandelingen zouden alsnog vastgelopen zijn vanwege onenigheden over 'prijs en structuur'. EA zou ook gesprekken hebben gevoerd met Apple, Disney en Amazon, schreef Byers toen. Mocht deze berichtgeving kloppen, dan hebben onderhandelingen met die laatste partij dus toch wat meer vooruitgang gemaakt.

Overnames zijn een trend in de gamesector. In de afgelopen tijd nam Microsoft bijvoorbeeld Bethesda over en het is nog steeds bezig Activision in te lijven. Sony koopt Bungie en de Embracer Group heeft vrijwel alle westerse franchises en studio's van Square Enix overgenomen. Bij die overnames zijn miljoenen, dan wel miljarden euro's gemoeid.

Amazon probeert al langer door te breken in de gamesector. Het bedrijf richtte eerder Amazon Game Studios op en werkt daar aan titels als de vorig jaar uitgebrachte mmo-game New World. Het bedrijf werkt ook aan een eigen cloudstreamingdienst, Luna. Met EA zou het bedrijf in een klap een grote speler in de game-industrie in handen krijgen. Bekende games en franchises van Electronic Arts zijn Battlefield, Apex Legends, Dead Space, Mass Effect, The Sims, FIFA, Star Wars Jedi, Dragon Age en Mirror's Edge.