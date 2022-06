Het is een jaar geleden dat Microsoft groen licht kreeg om ZeniMax Media over te nemen. Daarmee kwamen alle Bethesda-studio's in handen van de Xbox-maker. In dit artikel kijken we wat daarvan tot nu toe de gevolgen zijn geweest en welke veranderingen nog op komst zijn.

Microsoft legde 7,5 miljard dollar op tafel voor de overname van Bethesda. Daarmee kreeg het bedrijf wereldberoemde franchises als Doom, Quake, Wolfenstein, Fallout en The Elder Scrolls in handen. Een belangrijk doel van de miljardeninvestering is het verhogen van de waarde van het Game Pass-abonnement. Door daar meer games aan toe te voegen, hoopt Microsoft meer klanten aan zijn ecosysteem te kunnen binden. Of gamers daarbij gebruikmaken van een Xbox of Windows-pc, of games streamen op een smartphone of tablet, maakt voor het bedrijf niet uit.