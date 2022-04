Microsoft brengt twintig Bethesda-spellen naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft bekendgemaakt welke spellen vrijdag beschikbaar komen op het Xbox Game Pass-abonnement. Het gaat om oudere spellen zoals de eerste twee Doom-spellen, maar ook om recente games als Fallout 76 en Wolfenstein: Youngblood.

Zestien van de spellen zijn volgens Microsoft op alle Game Pass-platforms beschikbaar. Game Pass is namelijk beschikbaar voor Xbox-consoles, Windows en via streaming op smartphones. The Elder Scrolls III: Morrowind en IV: Oblivion zijn alleen beschikbaar voor consoles en pc's. The Elder Scrolls Online werkt weer niet op computers, maar wel op smartphones en Xbox-consoles. Fallout: New Vegas is weer alleen beschikbaar op Xbox-consoles. Microsoft geeft geen uitleg over deze beperkingen.

Een gedeelte van de beschikbare spellen is daarnaast compatibel met de FPS Boost van de Xbox Series-consoles. Met deze functie kunnen backwards-compatible-spellen op hogere framerates gespeeld worden. Microsoft vertelt later welke spellen hier ondersteuning voor krijgen. Sommige games komen tevens als complete edition met alle DLC, zoals Dishonored. Bijvoorbeeld The Elder Scrolls IV Oblivion en Fallout 4 lijken zonder DLC te komen.

De komst van de twintig Bethesda-games is mogelijk dankzij Microsofts overname van ZeniMax Media. Microsoft zei eerder deze week, bij het bevestigen van de overname, al dat er Bethesda-games naar het abonnement zouden komen. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de overname van Bethesda.