Microsoft geeft vijf Bethesda-games FPS Boost-modus op Xbox Series X en S

Microsoft gaat Dishonored, Fallout 4, Fallout 76, Skyrim en Prey zijn FPS Boost-functie geven op de nieuwe generatie Xbox. Dat liet Microsofts Larry Hryb per ongeluk weten in de Xbox Podcast; het stuk van de podcast waarin dat besproken werd, is daarna weggeknipt.

Gaming-twittergebruiker Wario64 was een van degenen die de informatie oppikten voordat Microsoft besloot het betreffende segment uit de YouTube-video te knippen. Een releasedatum noemden de presentatoren er niet bij, maar volgens The Verge, die het stukje ook nog heeft meegekregen, komen de functies 'binnenkort'.

Microsoft introduceerde de FPS Boost-functie in februari. Deze functie maakt gebruik van de extra rekenkracht van de nieuwe Xbox-consoles om games van de vorige generatie, die gespeeld kunnen worden middels backwards compatibility, op een hogere framerate weer te geven. Tot nu toe profiteren alleen Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2 en New Super Lucky’s Tale nog van FPS Boost. Die draaien op 60fps in plaats van 30. New Super Lucky's Tale draait echter zelf op 120fps.

Microsoft stelde tegenover Digital Foundry dat FPS Boost op Direct3D-niveau werkt, waardoor er geen gamecode aangepast hoeft te worden. Op termijn zou de functie 'mogelijk' ook kunnen worden toegevoegd aan Xbox- en Xbox 360-games, meldt het techbedrijf. Het stelde verder dat 'veel van deze komende FPS Boost-games' onderdeel zullen zijn van Xbox Game Pass. Dat geldt ook voor de bovengenoemde Bethesda-games: die vijf en nog vijftien anderen zijn sinds vrijdag onderdeel van de Game Pass.