Grote Fallout: London-mod wordt uitgesteld door release Fallout 4-upgrade

Fallout: London, een grote Fallout 4-mod, is uitgesteld. Volgens de makers komt dat door de aanstaande current-genupdate voor Fallout 4. De mod zou op 23 april uitkomen, twee dagen voor de release van die update. Er is nog geen nieuwe releasedatum bekend.

De komst van een Fallout 4-next-genupdate betekent vermoedelijk dat de London-mod extra werk nodig heeft, meldt het ontwikkelteam in een video. De update zorgt er waarschijnlijk voor dat 'de afgelopen vier jaar van ons werk waarschijnlijk gewoon kapotgaat'. Het team noemt nog geen nieuwe releasedatum voor Fallout: London. De mod verschijnt zodra deze compatibel is gemaakt met Bethesda's nieuwe update.

De Fallout: London mod maakt, net als veel andere Fallout 4-mods, gebruik van Fallout 4 Script Extender, oftewel F4SE. Deze software zal 'met zekerheid kapotgaan' wanneer de nieuwe update van het spel verschijnt, meldt Fallout: London-teamlead Dean Carter. Veel van de interne systemen in de mod moeten bijgewerkt worden om te werken met de Fallout 4-update.

Carter benoemt daarnaast een ander probleem. De Fallout: London-mod is momenteel '30 tot 40GB groot'. Daarmee kan de mod niet uitkomen op de consoleversies van Fallout 4, en is deze ook te groot voor het populaire modplatform Nexus Mods. Volgens Carter is dit opgelost door GOG, het gamingplatform van CD Projekt. "We hebben nu een haalbare manier om de mod beschikbaar te maken voor iedereen die de mod bezit op GOG, Steam en misschien zelfs Epic Games zodra deze nieuwe update van Bethesda uitkomt", aldus Carter.

De Fallout 4-current-genupdate staat op de planning voor 25 april 2024. De update voegt onder andere 60fps-ondersteuning toe voor de PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S. De game krijgt ook ondersteuning voor ultrawideschermen op de pc. De update omvat volgens Bethesda ook andere nieuwe features en bugfixes.

Er wordt al jaren gewerkt aan Fallout: London, een onofficiële Fallout 4-uitbreiding die zich afspeelt in Londen. Volgens de makers is de mod even uitgebreid als een officiële uitbreiding van Fallout 4. De map zou ongeveer even groot zijn als die van Fallout 4 zelf, en er zijn 53 hoofdmissies en 140 sidequests beschikbaar. Een release stond aanvankelijk op de planning voor het derde kwartaal van 2023, maar dat releasedoel werd eerder al uitgesteld. De mod wordt nu dus verder uitgesteld.