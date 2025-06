Amazon-serie over Fallout vindt in Los Angeles plaats en verschijnt volgend jaar

De televisieserie over Fallout verschijnt in 2024 op Amazon Prime. De serie, door Amazon zelf geproduceerd, heeft nog geen definitieve releasedatum, maar tijdens de gamescom bevestigt ontwikkelaar Bethesda dat de serie nog steeds komt. De serie speelt zich af in Los Angeles.

Streamingdienst Prime toont op X een teaserafbeelding waarin staat dat de serie voor 2024 op de planning staat. Dat wordt een exclusive voor dat platform. Verder blijkt uit de afbeelding dat de serie zich afspeelt in Los Angeles, een setting die nog niet eerder in de Fallout-serie aan bod is gekomen. Deze ligt echter redelijk dicht in de buurt van Las Vegas, waar New Vegas zich afspeelt. Een definitieve releasedatum is er nog niet.

Amazon kondigde de serie in 2020 aan. Er zijn vooralsnog weinig details bekend over de serie. Wel is duidelijk dat die wordt gemaakt door Amazon Studios en Kilter Films, en dat Fallout-ontwikkelaar Bethesda ook meewerkt. De serie wordt onder andere geschreven door schrijvers van Westworld en Silicon Valley.

De serie werd geteased op de gamescom-beurs, die deze week in Keulen plaatsvindt. Volgens Gamespot toonden de makers daarbij een trailer waarin onder andere een personage te zien is dat uit een Vault loopt en iemand die Power Armor draagt.