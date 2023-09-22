Amazon Prime Video krijgt volgend jaar advertenties, nog niet in Benelux

Amazon Prime Video krijgt begin 2024 in bepaalde landen advertenties. Het bedrijf zegt zo te kunnen investeren in het platform en nieuwe content zonder de prijs te hoeven verhogen. Er komt wel een advertentievrij abonnement dat 3 dollar per maand extra kost.

Prime Video krijgt 'beperkte' advertenties bij tv-series en films, aldus Amazon. Het bedrijf geeft geen concrete details over de duur en frequentie van advertenties, maar zegt wel 'het doel te hebben' dat het er 'wezenlijk minder' zullen zijn dan bij lineaire tv en andere streamingdiensten. Prime Video kent al advertenties van andere Prime Video-series of -films. Deze komen altijd bij het begin van een stream en zijn over te slaan. Amazon zegt niet of dit ook zal gelden voor de advertenties van derden.

De advertenties komen begin 2024 bij abonnees in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. Later in het jaar komen de advertenties ook naar Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Australië. Amazon zegt daarnaast de prijs van het Prime Video-abonnement niet te verhogen in 2024.

Nederland en België worden niet in het bericht genoemd. Amazon zegt klanten in de weken voorafgaand aan de introductie van de advertenties te informeren. Andere streamingdiensten, zoals Netflix en Disney+, bieden in sommige markten al langer advertenties aan bij bepaalde abonnementen.