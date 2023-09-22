Amazon Prime Video krijgt volgend jaar advertenties, nog niet in Benelux

Amazon Prime Video krijgt begin 2024 in bepaalde landen advertenties. Het bedrijf zegt zo te kunnen investeren in het platform en nieuwe content zonder de prijs te hoeven verhogen. Er komt wel een advertentievrij abonnement dat 3 dollar per maand extra kost.

Prime Video krijgt 'beperkte' advertenties bij tv-series en films, aldus Amazon. Het bedrijf geeft geen concrete details over de duur en frequentie van advertenties, maar zegt wel 'het doel te hebben' dat het er 'wezenlijk minder' zullen zijn dan bij lineaire tv en andere streamingdiensten. Prime Video kent al advertenties van andere Prime Video-series of -films. Deze komen altijd bij het begin van een stream en zijn over te slaan. Amazon zegt niet of dit ook zal gelden voor de advertenties van derden.

De advertenties komen begin 2024 bij abonnees in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. Later in het jaar komen de advertenties ook naar Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Australië. Amazon zegt daarnaast de prijs van het Prime Video-abonnement niet te verhogen in 2024.

Nederland en België worden niet in het bericht genoemd. Amazon zegt klanten in de weken voorafgaand aan de introductie van de advertenties te informeren. Andere streamingdiensten, zoals Netflix en Disney+, bieden in sommige markten al langer advertenties aan bij bepaalde abonnementen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 14:05 257

22-09-2023 • 14:05

257

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Reacties (257)

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af_bert 22 september 2023 15:11
Internet today!

1. Bedrijf biedt een gratis (?) dienst aan.
2. Bedrijf wordt populair.
3. Bedrijf toont beetje advertenties.
4. Bedrijf toont veel advertenties.
5. Bedrijf toont teveel advertenties.
6. Bedrijf biedt een abonnnement aan voor reclamevrije dienst.
7. Bedrijf toont advertenties in abonnementsdienst.
8. Bedrijf toont meer advertenties in abonnementdienst.
9. Bedrijf biedt een duurder abonnement aan voor reclamevrije dienst.
10. ga naar 7.
MrNOnamE @af_bert22 september 2023 16:22
Heb zelf ook Prime video en je wordt nu al gek van de advertenties. Tussen afleveringen van series door krijg je reclame voor andere films maar ook in het hoofdmenu moet je nog voor de meeste content betalen. Zo kun je binnen prime voor een stuk of 6 andere video diensten betalen om hun content te zien.

Helaas is het menu nu ook aangepast. Eerst 2 regels met "nieuwe content" daarna de regel met kijk verder waar je nu 4 regels hebt met "nieuwe content" die je veelal moet kopen.

Leuk product, zeker niet duur maar het wordt langzaam wel steeds minder zo.
Gelomidor1 @MrNOnamE22 september 2023 16:26
dat je andere films aangeraden krijgt vind ik niet storend, ook het hoofd menu niet. het word pas hinderlijk als het irritante bedrijven worden die producten willen aansmeren.
J_van_Ekris @Gelomidor122 september 2023 17:05
Als je iets wilt zien wat gratis bij je Prime abbo zit moet ik irritant veel scrollen. Bij mij is verreweg het meeste in mijn hoofdmenu "Koop of huur...".
Mauritio @J_van_Ekris22 september 2023 17:25
Slechte zaak deze ontwikkeling, ik betaal juist zodat ik geen advertenties zie. Als marketeer is het natuurlijk een geniaal stukje, in mijn sector zou niemand dit pikken 🫠

Je kunt een vinkje zetten: toon alleen inbegrepen bij Prime, dan zie je geen paid zooi meer
pimvullers @Mauritio22 september 2023 17:31
Waar kan ik dit vinkje vinden?
Rinzwind @pimvullers22 september 2023 18:21
Niet, want dat bestaat niet.
Chiquetet @pimvullers22 september 2023 19:14
Dit vinkje/schuifje bestaat niet meer.
Waarschijnlijk wordt de (oude) filter optie "free to me" bedoeld, die is verwijderd.
Blizz @pimvullers22 september 2023 23:13
Ik heb inmiddels geen Prime meer, maar destijds kon ik naar de Prime pagina en dan zag je de winkelonzin ook niet meer.

Apple Music had in het begin vrij slechte UI waarbij je via zoek bij de iTunes Store terechtkwam terwijl je een Apple Music abo hebt waar het leeuwendeel van de Store in terugkomt. Duidelijk was dat dit niet is wat de meeste gebruikers van Apple Music willen, dus inmiddels verschijnt de iTunes Store vrijwel nergens in de app. Dat is wat we willen. Hetzelfde verhaal bij Apple TV+, alhoewel ik daar bij zoek wel alles door elkaar krijg (wél met of zonder ATV+ label) is het geheel nu beter gescheiden dan een jaar of twee geleden. Amazon: precies andersom. Net als Apple gooien ze miljarden in hun relatief goedkope dienst, zo lokken ze je binnen, vervolgens gooien ze je in de klemmen en proberen ze je te voeren waar je geen interesse in hebt en slaan ze er zo een ad-steentje uit en proberen ze je meer af te laten nemen. Tja… Precies waar we allemaal al bang voor waren toen Netflix succesvol bleek en alle Amerikaanse studio's met een eigen kloon begonnen.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 24 juli 2024 17:19]

Fonsie001 @Mauritio23 september 2023 19:09
Op de Apple TV zie je op de derde rij het prime abonnement staan, als je daar op drukt zie je enkel de inbegrepen Prime films en series
GekkePrutser
@J_van_Ekris22 september 2023 17:54
Dit is ook een punt ja. Ik kan het vinkje van @Mauritio ook niet vinden. Dat zal ongetwijfeld expres diep verborgen zitten ergens.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 17:19]

Rinzwind @GekkePrutser22 september 2023 18:53
Die optie is er niet eens, uit zn duim gezogen ter plekke. Je hebt hoogstens een categorie "inbegrepen bij prime", maar krijgt nog steeds betaalde opties te zien. Net zo debiel als dat drukke onpraktische home screen van de fire tv met tig reclame tegels en geen mogelijkheid om officieel dat aan te passen.
Antiloop @Rinzwind23 september 2023 08:05
Dat is niet verzonnen, voordat de app (op Apple iOS) een make-over kreeg bestond dat vinkje nog, zal begin van 2023 zijn geweest, heette iets van Free to me/Gratis voor mij
24hourpartypal @J_van_Ekris23 september 2023 14:33
Uberhaupt iets vinden in de Prime Video app is een drama, overigens bieden die diensten wel toegang tot films (of met een omweg HBO in de tijd voor de Ziggo deal) die je nergens anders kan streamen dus ben blij dat ze er zijn. Werd voorheen wel wat minder door je strot gedouwd.

Die trailers tussen de afleveringen zorgen er wel voor dat ik nu via een andere weg de series kijk die op Prime Video staan, ook al heb ik wel Prime. Misschien voor Amazon niet zo'n probleem, scheeld hun weer bandbreedte haha
laptopleon @Gelomidor122 september 2023 17:43
Andere video's aanraden in één ding, maar bij AppleTV+ klik je op een aflevering van serie A en dan krijg je eerst een teaser van een totaal andere serie te zien. Maar dan zonder titel erbij of zo, dus je denkt dan eerst: Huh, zijn dit nieuwe hoofdrolspelers? Heb ik de verkeerde serie aangeklikt? Heel raar.
GekkePrutser
@laptopleon22 september 2023 17:53
Stom dat zelfs een hele dure leverancier als Apple dat nu al doet. Zo'n Apple TV kost gewoon 170 euro (minstens) en dan zit je NOG met reclame :( Met mijn Fire TV stick van 37 euro zou je het nog misschien verwachten (al vind ik het niet acceptabel).
Av- @GekkePrutser22 september 2023 22:14
Dit wordt ook sinds jaar en dag gedaan door vrijwel alle bioscopen, terwijl je daar €10-15 per film betaalt. Voordat je de film kan kijken, moet je eerst door een stuk of wat teasers/trailers heen. Waarom wordt dat in de bios wel geaccepteerd?
GekkePrutser
@Av-22 september 2023 22:15
Wordt het dat? Veel mensen komen gewoon later. Of gaan gewoon zelden naar de bios, zoals ik.
Ast1on @GekkePrutser22 september 2023 23:33
Vond dat vroeger nu net één van de leuke dingen bij de bioscoop. Als je te vroeg bent bekijk je wat trailers en anders gewoon wat later.

Ondertussen ga ik enkel nog naar de bioscoop in het verre oosten. Daar is het 2 euro voor een gewoon ticket en 5 euro voor een leren zetel met deken die je naar achter kan leggen.
Get!em @GekkePrutser22 september 2023 19:32
Apple TV hardware is wat anders dan de Apple TV dienst….
Blizz @GekkePrutser22 september 2023 23:20
Een Apple TV apparaat is echt een ander aanbod dan de streamingdienst Apple TV+, net als hoe iCloud-opslag niet inbegrepen is bij een iPhone, iPad of Mac hardware-aankoop. Wel krijg je misschien een individueel abonnement voor een bepaalde periode gratis aangeboden na een geldige hardware-aankoop, als een soort promotie/koppelverkoop.

Ik zou op naambasis juist verwachten dat een Apple TV met een monitor komt, maar dat is ook niet het geval. Tja. :P

Edit: Ik scroll wat verder en zie dat het daar al duidelijk uiteen is gezet, maar dan ook maar hier: de TV app zelf heeft geen reclame. Binnen de streamingdienst kun je wel previews van andere titels tegenkomen.

Why ads on Apple TV+ are as inevitable as a ‘Ted Lasso’ spinoff: It's a question of when, not if.

Apple takes another step toward ads on TV Plus: Apple has hired an advertising executive to help build a TV Plus ads business, according to The Information.

Ook hier zie je telkens terug dat het gaat over reclame binnen de streamingdienst, niet de hardware zelf, misschien niet eens de TV app.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 24 juli 2024 17:19]

GekkePrutser
@Blizz23 september 2023 02:12
Nog niet nee. Maar het toont wel aan dat Apple er niet wars van is.

Als ik zo'n ding koop dan niet het een jaar of 5 a 8 meegaan voor die prijs. Komen er in die tijd geen ads in de firmware?

Maar idd de naamgeving is verwarrend. Ik gebruik weinig Apple spul meer dus ik dacht dat het over het apparaat ging. Ik ken de TV dienst nauwelijks.
Fonsie001 @GekkePrutser23 september 2023 19:12
Ik denk dat je 2 dingen door elkaar haalt
GekkePrutser
@MrNOnamE22 september 2023 17:50
Op de Fire TV Stick in Spanje krijg je nu ook reclame tussen de keuze opties voor series heen. En niet alleen voor series. Chocolade, parfum, waspoeder...

Het vervelende is ook dat mijn pihole niet helpt. Kennelijk gebruiken ze DoH (DNS over HTTPS) ofzoiets :(

Ik zou wel naar een andere stick uit kijken maar Android TV schijnt dezelfde shit te hebben. Weet iemand een optie die wel goed werkt? Apple TV schijnt het dus ook al te doen volgens @laptopleon.

Het wordt echt tijd voor een Lineage-achtige schone Android TV versie.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 17:19]

Verwijderd @GekkePrutser22 september 2023 17:55
AppleTV, hoewel Apple inmiddels ook begonnen is met previews van andere series voor de start van ieder programma. Heel irritant, maar nog enigszins overkomelijk doordat de Skip knop al geselecteerd is. Kwestie van even de afstandsbediening aantikken.
GekkePrutser
@Verwijderd22 september 2023 17:58
Ja dat zou ik wel overwegen maar voor 170 euro moet het wel echt helemaal reclamevrij zijn. Zo'n 'hoewel...' accepteer ik dan niet, zeker als het niet zeker is dat het niet erger wordt. Bij Amazon begon het ook zo. Toen moest je eerst naar rechts drukken voor de "Skip" en nu verschijnt hij soms helemaal niet meer. Bovendien zit het hele menu nu ook vol met reclame :(

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 17:19]

Thugnificent @GekkePrutser22 september 2023 18:17
Volgens mij haal je wat dingen door elkaar. Je hebt betaald voor het apparaat en volgens mij nergens in het menu van AppleTV zelf is er reclame aanwezig. Waar jij het over hebt is Appletv+ de streaming service. Daar betaal je een een bepaald bedrag voor per maand.
GekkePrutser
@Thugnificent22 september 2023 19:06
Aha, ik wist dat niet, ik heb heel weinig spul van Apple. Alleen een Mac van het werk en twee homepod minis.
CR2032 @GekkePrutser22 september 2023 18:25
Apple TV kost 7 euro per maand. Waar haal je die 170 euro vandaan? Een beetje smart TV heeft al de Apple TV app.

Even uitproberen met de gratis trial.
Gadgetryer @CR203222 september 2023 18:59
170 euro is de prijs van de apple tv (de hardware). AppleTV+ is zoals Thugnificent al vermelde de streaming service.
GekkePrutser
@CR203222 september 2023 19:07
Ik heb geen smart TV (gelukkig, want dat schijnt tegenwoordig ook alweer bomvol reclame te zitten). Maar idd ik dacht dat het ging om het Apple TV apparaat omdat ik daarnaar vroeg hierboven (een streaming apparaat zonder reclame)
CR2032 @GekkePrutser23 september 2023 22:37
Ligt dan aan het merk tv. Hier een LG oled tv smart tv en die geeft geen reclame.

Wat je ook kunt doen is Android TV op een Raspberry Pi.
Jerie @MrNOnamE22 september 2023 18:35
Tja als ik de Nvidia Shield TV aanzet krijg ik op het homescreen GeForce Now suggesties te zien. Daar zit ook spul bij dat niet geschikt is voor kinderen. 8)7
Farscape2 @Jerie22 september 2023 21:54
Die kun je op een Shield gelukkig heel makkelijk aanpassen onder "Customize my Homescreen" in de settings. Daar kun je per ondersteunde app aan/uitzetten of ze "Recommendations" of "Watch Next" mogen tonen, en ook kun je heel het GeForce Now channel van je homescreen halen.
Jerie @Farscape223 september 2023 17:09
Ach daar stond alles uit van GeForce Now behalve featured. Kan me niet voorstellen dat ik dat zelf heb gedaan. Vervelend, de Nvidia Shield TV wordt steeds ietsje minder goed.
PhatFish @MrNOnamE22 september 2023 18:52
Op zich zie ik het probleem niet zo met een beetje upselling (dus hun betaalde content) voor een streamingdienst die slechts €2,99/mnd kost en daarvoor al ontzettend veel content in goede kwaliteit biedt. De concurrentie zit er ver boven en biedt niet direct meer
Quintiemero @MrNOnamE22 september 2023 18:54
Voor 3 euries? Nog steeds prima
blissard @MrNOnamE22 september 2023 22:48
Gebruik “JustWatch “ voor de selectie. Ben je van dit irritante probleem af.
n4m3l355 @MrNOnamE23 september 2023 02:36
De oplossing is simpel. Ik rip tv shows gewoon met m'n Amazon abbo. Zo krijg ik toch de laatste shows, met de hoogste kwaliteit (opvallend dat oudere tv shows soms erbarmelijke maar soms ook HD kwaliteit hebben) en kan ik ervan genieten hoe en wanneer ik het wel zonder advertenties. Allemaal leuk en aardig met Amazon maar hier heb ik gewoon geen zin in.
TomDZ1979 @MrNOnamE25 september 2023 12:26
Je kan een beetje naar omlaag scrollen en op het blauwe prime logo/bol clicken en dan zie je enkel nog video's die in prime zitten.
TheVivaldi @af_bert22 september 2023 19:55
1. Wat is er dan gratis aan Prime Video? Heb ik iets gemist en betaal ik nu €2,99 per maand teveel?
Goldwing1973 @TheVivaldi22 september 2023 20:22
Je betaald voor Amazon Prime (gratis verzending van bestellingen onder de €29, daarboven was al gratis)
De Prime Video is een extraatje die je erbij krijgt, dus in wezen gratis.
TheVivaldi @Goldwing197322 september 2023 21:06
Nee, niet gratis dus, want onderdeel van die €2,99. En er zit meer dan alleen Video bij.
NederLord @Goldwing197323 september 2023 08:38
Prime Gaming is ook een onderdeel, dat komen best regelmatig leuke spellen langs die je kan activeren op epic, gog, steam of hun eigen software.

Prime geeft nog wat meer voordelen in de webshop en de klantenservice is (in het verleden iig) niet moeilijk om compensatie uit te delen in het geval van slechte levering of producten.

Het is best een lage prijs voor de voordelen die het biedt ook, vind ik. Dat gezegd hebbende, ik stop er waarschijnlijk snel mee als het YouTube achterna gaat wat betreft advertenties.
24hourpartypal @NederLord23 september 2023 14:39
Volgens mij probeert hier Amazon vooral nog de markt te penetreren, vandaar ook nog niet die advertenties hier en de lage prijs per maand. Tot die tijd geniet ik in ieder geval nog van dat voordeel. Vooral voor Prime Gaming/Twitch en gratis verzending van vage producten die je niet overal kan vinden eigenlijk.
Finraziel
@af_bert22 september 2023 22:04
11. Steeds meer consumenten grijpen terug op piracy.
12. Bedrijf: surprised Pikachu face

Niet dat ik piracy goed wil praten, ik ben er normaal helemaal niet zo'n voorstander van, maar hoe verder ze met dit soort onzin gaan hoe aantrekkelijker die optie weer wordt.

Overigens ook door andere zaken zoals te lage kwaliteit van apps. Zo ben ik momenteel het laatste nieuwe seizoen van the mandalorian aan het kijken maar dat is af en toe bijna niet te doen door het gehakkel van de Disney app op de shield. Dat lijken ze maar niet te willen fixen, maar ondertussen gaat de prijs maar omhoog en omhoog. Ik ging spontaan weer overwegen om een thuis server te bouwen en via Plex of zo te gaan kijken...
the-body @af_bert22 september 2023 15:28
_/-\o_
Verwijderd @af_bert23 september 2023 00:38
Anderszijds, Prime is wat, 2-3 euro? Lijkt me ook geen houdbare prijs voor video-streaming.
markoverklift @af_bert22 september 2023 17:31
Amen. En ondertussen verdienen ze er bergen aan en worden de content makers onderbetaald. Kijk naar de cast van Breaking bad die niet betaald wordt voor het elke keer herkijken.
Ozymandias @markoverklift22 september 2023 17:40
Daarom zijn de schrijvers en acteurs nu in staking. En om te voorkomen dat AI ze gaat vervangen. Ik vind nu al de kwaliteit van de meeste series ondermaats als dat gebeurt kijk ik helemaal niks meer. Op YouTube wordt je nu al doodgegooid met "movie recap" kanalen die door AI gegenereerd worden én ingesproken.
Cis @Ozymandias23 september 2023 08:04
Ik heb het idee dat de LinkedIn Learning video's veelal ook ingesproken zijn door AI. Wat ik overigens prima vind: als dat goedkoper /minder tijdintensief is voor de maker
Bijkomend voordeel: de ondertiteling klopt altijd perfect :)
Ozymandias @jaaoie1722 september 2023 17:55
Dan laat je toch een AI voor je kijken er en een recap van maken, scheelt je tijd. 8)7
Jeroenneman 22 september 2023 14:11
RIP.

Wanneer leren ze het nu?

Bied fatsoenlijke content aan voor een redelijke prijs zonder reclame en de klanten komen wel.
Je betaalt juist voor content omdat je geen gezeik wil, on demand zonder reclame.

Als er dan toch weer reclame doorheen gaat, dan wordt hier gewoon Qbit weer aangezwengeld.
Tweakwondo @Jeroenneman22 september 2023 14:15
Wanneer leren wij het nu? Wij nemen massaal abonnementen op (veel te goedkope diensten) ik bedoel 3 euro p.m voor prime waarbij je films, games, gratis verzenden, retouren etc krijgt. Hoe realistisch is dat eigenlijk? En dan wanneer andere partijen de markt uitgedrukt worden en de big tech prijzen opvoeren (of advertenties in ons bek stompen) gaan wij achteraf klagen..
Zyppora @Tweakwondo22 september 2023 14:27
Onder de kostprijs gaan zitten is toch echt de keuze van de aanbieder, niet die van de klant. Daarnaast is het niet de taak van de consument om smerige truukjes van kapitaalkrachtige marktleiders tegen te gaan. We weten ook allemaal dat voor die 2 cent korting op een product bij Amazon tov de lokale vendor hele distributiecentra aan onderbetaald personeel mishandeld worden, en toch blijven we er massaal bestellen. Waarom doen we dat? Het werkt, het is gemakkelijk (want one-click ordering, next-day delivery, etc), en de overheid en marktwaakhonden hebben nog niet gezegd dat het niet mag.

Ik ben zelf nagenoeg gestopt met bestellen bij amazon sinds de verhalen de rondte begonnen te doen over de DCs en hun misstanden, maar ik ben maar 1 individu met 0 impact op de bottom line.
OsOItalO @Zyppora22 september 2023 14:33
Ik ben het met je eens. En samen zijn wij dan 2. Voor mij ook geen Amazon, tenzij er echt geen andere optie is. Gelukkig is die er nog wel.
Jacques-Oh @OsOItalO22 september 2023 16:00
En dan nog is de vraag of het beter is. Je wilt ook niet ergens iets duurder kopen die het vervolgens zelf wel gewoon doodleuk inkoopt bij Amazon (of erger, Ali-expres).

Met kleding hetzelfde. Ik koop niet bij de Primark, maar wel bij de H&M, WE ofzo wetende dat ook daar regelmatig de nodige misstanden in de keten zijn. Maar als je dan een keer een merkbroek koopt omdat je beter voor het milieu of wat dan ook wilt zijn kom je erachter dat je vooral betaald voor greenwash-marketing en dat het uit dezelfde sweatshop komt. Uiteindelijk weet je het gewoon niet meer.
Jacques-Oh @Zyppora22 september 2023 14:55
Uiteindelijk moeten overheden hier paal en perk aan stellen, niet individuen. Als ik in het stemhokje een partij kan aankruisen die dit wel of niet oké vind, dan neem ik dit wel in overweging.

Als jij als enige de hoofdprijs betaalt voor een betere wereld, dan veranderd er niks én ben jij slechter af. Dat probleem doorbreek je alleen door top-down de regels te handhaven.
Cid Highwind @Jacques-Oh22 september 2023 15:13
Ook in het stemhokje kruist de meerderheid de partij aan die hen onder de streep het meeste oplevert. En zolang een groot deel nog altijd gelooft in de heiligheid van marktwerking en geen moeite heeft de ogen te sluiten voor de nadelen van kapitalisme en hoe ver sommige bedrijven op dat vlak durven te gaan, zullen overheden ook zo snel niet ingrijpen.
GeeBee @Jacques-Oh22 september 2023 21:36
Het probleem is het hele idee van durfkapitaal.
Wie het meeste geld heeft (en Amazon heeft een heleboel geld) dan kun je het het langste volhouden om als enige over te blijven. En kan je de markt bepalen.

Passend filmpje van Arjen Lubach over De Groten die het kapitalisme hebben uitgespeeld:
https://youtu.be/VIc5crNUBBU?si=HODUkNOeafHbwp40
Welkominspace2 @Zyppora22 september 2023 18:35
Ik heb slechts 1 keer bij Amazon iets besteld en dat was met grote tegenzin en spijt achteraf.
Wat ze bieden klinkt in andere landen mss leuk maar hier bestaat dat al jaren.
Next day delivery? Bol.com en Coolblue bieden al same day delivery en next day delivery hadden we al jaren voordat Amazon hier kwam.
Gratis verzenden is ook zo goed als de standaard hier, met of zonder minimum bedrag.
Ik heb Amazon Prime puur voor de steaming dienst en zelfs die is dusdanig matig dat ik er hooguit 1 of 2 maanden per jaar voor betaal.
Zie de toegevoegde waarde van dat bedrijf in Nederland totaal niet en denk dat ze onze markt ook redelijk snel weer verlaten omdat ze enkel met verlies nog enige concurrentie kunnen bieden aan de gevestigde webshops.
Jerie @Zyppora22 september 2023 18:36
Bol en Coolblue houden er dezelfde praktijken op na.
Luchtbakker @Tweakwondo22 september 2023 14:18
Wanneer leren wij het nu? Wij nemen massaal abonnementen op (veel te goedkope diensten) ik bedoel 3 euro p.m voor prime waarbij je films, games, gratis verzenden, retouren etc krijgt. Hoe realistisch is dat eigenlijk? En dan wanneer andere partijen de markt uitgedrukt worden en de big tech prijzen opvoeren (of advertenties in ons bek stompen) gaan wij achteraf klagen..
Dit is gewoon leuk voor zo lang het duurt. Elk weldenkend mens snapt wel dat je dit niet voor 3 euro pm eeuwig kan blijven verwachten.
OruBLMsFrl @Luchtbakker22 september 2023 14:22
Er komt wel een advertentievrij abonnement dat 3 dollar per maand extra kost.
Dat is dan totaal 6 euro per maand. Redelijk standaard prijspeil in streaming land.
Christoxz @OruBLMsFrl22 september 2023 14:27
En dan alsnog erg laag aangezien de 6 euro meer dekt dan streaming. (Gratis verzenden, zelfde dag levering, retouren, gratis games, games extra's, etc)
The Zep Man
@Christoxz22 september 2023 14:32
En dan alsnog erg laag aangezien de 6 euro meer dekt dan streaming. (Gratis verzenden, zelfde dag levering, retouren, gratis games, games extra's, etc)
Een sigaar uit eigen doos, want voor die voordelen ben je gebonden aan een enkele partij om bij in te kopen.

Elke euro die een klant niet uitgeeft aan een concurrent en wel bij Amazon maakt Amazon sterker en concurrentie zwakker.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 17:19]

crimby @The Zep Man22 september 2023 14:37
Precies dit. Amazon prime kost de consument slechts 2,99 in NL, maar levert Amazon veel meer op. Je koopt namelijk veel sneller bij Amazon.
lenwar
@crimby22 september 2023 14:42
Ik betaal 2,49 per maand voor alleen Amazon Prime Video. Ik bestel nooit wat bij Amazon, dus ik had geen gebruik voor Prime (waar je 'Prime Video' "gratis" bij krijgt :) )
timoootjex @lenwar22 september 2023 15:37
Niet tegenstaande dat je Amazon ook pijn kan doen.

Je neemt prime, neemt een prime sub op twitch en dan gaat het meeste geld van je eigen prime abbonement naar een creator. Het is natuurlijk herverdeeld maar de split is dacht ik 50/50.

Als je dus een jaarabbonement in België neemt op amazon prime betaal je 25 euro(of bijna 2,1 euro per maand) en heb je een prime sub die je op twitch kan uitgeven waar de helft dus van je eigen prime abbonement naar de creator gaat. Dus die sub is voor amazon maar een inkomst van een dikke euro.
laptopleon @lenwar22 september 2023 17:50
Wees gerust, het wordt binnen een paar jaar heus wel duurder ;) Nederland is het enige land in de EU waar je nog maar € 2,99 betaalt. Maar ja, wij kregen ook als een van de laatsten een landelijke amazon-webwinkel, daar zal het wel mee te maken hebben.
lenwar
@laptopleon22 september 2023 18:52
Daar twijfel ik ook niet aan. Maar voor nu is het wel even fijn.
Ik had het toch maar voor een paar series. :)
blissard @laptopleon22 september 2023 22:55
In België kost het hetzelfde.
https://www.amazon.com.be/-/nl/prime#PricingModuleAnchor

[Reactie gewijzigd door blissard op 24 juli 2024 17:19]

Tourmaline @Christoxz22 september 2023 17:31
Dit is wel in lijn met wat er Bij Amamzon.de is gebeurt. Een oplettende kijker had al gemerkt dat verzending vanuit Duitsland nu €6.99 is geworden en het was 3.99 ofzo.

Dus verhogingen zaten er wel aan te komen.

Verzending vanuit Amazon.nl is nog steeds gratis, overigens.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 24 juli 2024 17:19]

D-Three @OruBLMsFrl22 september 2023 14:31
Je rekent met be/nl prijs. De prijzen in andere landen liggen hoger al heb je daar soms ook meer voor.
Bijvoorbeeld
Frankrijk € 6.99 / maand
Duitsland € 8.99 / maand
FrankoNL @Luchtbakker22 september 2023 15:31
Ik denk dat je de hoeveelheid mensen die bij het zien van de prijs een financiële analyse toepassen en tot de conclusie komen dat dit op termijn financieel niet haalbaar is echt schromelijk overschat.

Het overgrote gedeelte van de consumenten is dom, of het boeit ze gewoon niet, en denkt echt nergens over na.
Tourmaline @FrankoNL22 september 2023 17:35
Ik heb 4 streamingsdiensten en 1 gratis via Ziggo (skyhShowtime)....Een UHD blu-ray kost gemiddeld ruim over de 30 euro, ik zit voor de 4 nog onder de 30 euro......Tja.....Ik koop op dit moment alleen nog 3D blu-ray's de rest stream ik alleen nog maar....En het scheelt een hoop ruimte...

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 24 juli 2024 17:19]

derkesthai @Luchtbakker22 september 2023 14:27
Is al jaaaaaaaren 2,99, al lang geleden bij Amazon.de afgesloten.
Dus nja, ben wel met je eens dat dat niet eeuwig kan duren.
bzzzt @derkesthai22 september 2023 14:31
Bij Amazon.de was het anders 6,99 euro. Pas toen ze hier in .nl begonnen werd het 2,99 en kon je als klant bij de oosterburen je account naar Nederland om laten zetten.
derkesthai @bzzzt22 september 2023 14:55
Hmm, zou kunnen hoor, volgens mij heb ik altijd 2,99 betaald maar het is al zooooooooo lang geleden dat ik het ook niet helemaal meer zeker weet.
Dorank @bzzzt22 september 2023 15:48
Sinds jaar en dag (2017 or 2018) betaal ik voor Prime op amazon.de 48 EUR/jaar.
bzzzt @Dorank22 september 2023 16:30
Knap. Ze hebben het vorig jaar van 6 naar 9 euro verhoogd:
nieuws: Amazon verhoogt prijzen voor Duitse Prime-abonnementen, maar Nederlan...
TERW_DAN @bzzzt22 september 2023 17:58
Maar blijkbaar niet voor iedereen. Ik betaal nog steeds 49 euro in 't jaar
bzzzt @TERW_DAN22 september 2023 19:18
Boeiend dat je een euro meer betaalt dan @Dorank ;)
Skit3000 @Tweakwondo22 september 2023 14:20
Sowieso is het verdienmodel van Amazon anders dan Netflix of Disney; Amazon neemt de gok dat ze met lage prijzen voorkomen dat concurrenten hun prijzen verhogen, waardoor die minder winst maken en uiteindelijk uit de markt gedrukt worden, waarna Amazon haar prijzen kan gaan verhogen.
Ozymandias @Tweakwondo22 september 2023 17:48
Prime is een loss-leader om marktaandeel van Bol.com af te snoepen. Dat kunnen Bezos c.s. best betalen. Dit concept werd ooit met succes door Starbucks toegepast, ze openden zaken tegenover andere koffiezaakjes, verkochten koffie onder de gangbare prijs net zolang todat die andere (Mom and Pop) zaakjes er de brui aan gaven en schroefden daarna de prijzen flink op. In de VS, waar je bijna niet om Amazon heen kan, betaal je veel meer.
NotSoSteady @Tweakwondo22 september 2023 15:08
Ja, want $14,99 is zo goedkoop. 8)7
gimbal @NotSoSteady22 september 2023 16:10
Voor een streaming service? Kijk drie keer een oude film en je hebt het er al uit, kijk 1 keer een nieuwe film en je hebt het er al uit.

Koopje hoor.

Het is maar hoe eerlijk je wil zijn in de vergelijking die je maakt.
jaenster @gimbal22 september 2023 16:30
Ja ho. Dan koop je wel een film, die kan je dan oneindig vaak kan bekijken en over 10 jaar nog. Nou zullen veel mensen dat niet doen, maar het is wel een belangrijk verschil.
Kevinp @Tweakwondo22 september 2023 15:00
Gratis verzending is gewoon je komt vaak terug. Gemiddeld maken ze daar gewoon winst op. Die winst zit gewoon in de producten.
Tintel @Tweakwondo22 september 2023 15:24
andere partijen de markt uitgedrukt worden
Is erger dan reclame - want reclame betekent gewoon: nog minder interesse in de dienst en dan kiest men een andere. Als alles eerst de markt uit gedrukt is dan gaat dat niet meer...dus deze volgorde is wat 'onverstandig' denk ik.

Maar hoe kun je als consument je hiertegen verzetten? Als eenzame roeper wel zeggen "ik betaal liever wel de verzending en retour kosten" of ik kies wel een andere aanbieder...oh wacht...die verkopen via Amazon....
Ik ben het dus met je eens dat het een kwalijke ontwikkeling is. Maar niet uitzonderlijk - elke dienst/platform probeert hetzelfde.

Die 3 euro gaf in eerste instantie 'The Expanse' en was het (toen) meer dan waard.

Het blijft hopen op: betere content leidt tot meer klanten en derhalve een concurrerende prijs. Maar zolang deze dienst in combinatie met web-winkel kan worden aangeboden vrees ik ook wel voor de 'long run'. Opsplitsing [door de overheid afgedwongen] lijkt me toch het beste.
Verwijderd @Tweakwondo22 september 2023 16:40
in de VS betaal ik geloof ik 16.50 dollar per maand voor prime
Cergorach
@Tweakwondo22 september 2023 16:43
En dan wanneer andere partijen de markt uitgedrukt worden en de big tech prijzen opvoeren (of advertenties in ons bek stompen) gaan wij achteraf klagen..
Klagen is geen issue. Hoeveel mensen klagen wel niet over het weer, het is te heet, het is te koud, te nat, te droog, te mistig, te winderig, etc. Heeft dat klagen ooit geholpen? Nope! En we doen dat al langer dan we ons kunnen heugen...

Bedrijven zoals Amazon, AH, etc. ga je niets tegen doen als consument, je kan idealistisch wezen, maar dat doet alleen maar je eigen portemonnee zeer. Sure, ik heb in andere branches dergelijke acties gezien en meegemaakt, het enige wat dit doet is op het moment dat de grote partij weer de prijzen omhoog gooit, er weer ruimte op de markt is voor anderen op in te springen en dan begint de hele heisa weer van voren af aan. Ondernemer zijn is risico nemen en zij moeten er zelf voor zorgen dat ze hun hoofd boven water houden en wellicht tijdig 'uitstappen', dat is niet aan de consument.
divvid @Tweakwondo22 september 2023 19:21
Simpel, als consument niet meer betalen. Hier is VL en Disniet er uitgegaan. We hebben kpn tv eruit gegooid en nlziet genomen. Als Netflix echt overal reclame tussendoor gaat gooien is die ook exit en wordt het … :X
laptopleon @Tweakwondo23 september 2023 11:28
Ja, ik maak me hier ook zorgen over maar anderzijds: Hoe moet ik als consument weten wat wel een realistische prijs is? Zelfs als ik dat weet, kan ik niet de series die Amazon aanbiedt kijken bij dat bedrijf B. Moet ik dan maar geen (door investeerders) gesubsidieerde video's kijken? Ook geen TV, auto, brood meer kopen waar staatssteun op zit? Dan blijft er weinig over.

Daarnaast: Reken maar dat dat geld gewoon terugverdiend wordt. Nu al. Door de schaalgrootte van Amazon kunnen ze kantoorartikelen op globale schaal verkopen en dus ook inkopen en distribueren.

Jij en ik hebben bij lange na niet de instrumenten (inzicht, organisatie, financiële middelen) om dat te verhinderen. Dat valt op Europees niveau al niet mee, als je het er al eens over kunt worden met tig lidstaten.

Daarnaast is er het ethische vraagstuk. Want hoe groot mag een bedrijf dan wel worden? En onder welke voorwaarden? En zelfs als je het daar over eens wordt, hoe ga je voor elkaar krijgen dat AliExpress zichzelf ook aan die grootte gaat houden? En gaat dat zichzelf dan opsplitsen en zodanig samenwerken dat het eigenlijk gewoon toch weer één bedrijf is?
MornixRS @Jeroenneman22 september 2023 14:25
Je krijgt voor het bedrag gratis verzenden, streamen en onbeperkte foto-opslag. Dat laatste maak ik geen gebruik van maar ik bestel wel geregeld wat. Alleen daarmee al haal ik die 2,99 eruit. Dus ik weet niet precies hoe goedkoop iets voor jou moet zijn. Het is in Nederland sowieso het goedkoopste internationale streamingplatform.
33Fraise33 @MornixRS22 september 2023 14:36
En je vergeet nog twitch prime + prime game voordelen.
MornixRS @33Fraise3322 september 2023 14:37
Inderdaad. Dank!
JDx @33Fraise3322 september 2023 14:55
Als je vaak op Twitch zit, dan is dit al goedkoper dan een abo op je favoriete streamer (3,99) en dan krijg je de rest er nog bij inderdaad, ingame loot en weet ik wat. Ook allerlei dingen die je anders niet zou kopen ok, maar je hebt echt heel veel waar voor je geld.
tweaker29789 @MornixRS22 september 2023 14:45
Het is anders gewoon een prijsverhoging, direct of indirect( +advertenties). Voor dezelfde dienst.
Wij zijn niet in staat om te bepalen of het op dit moment wel of niet rendabel is. Om er dan maar vanuit te gaan dat het 'nodig is om te kunnen investeren in het platform' is nog maar de vraag. Misschien is het gewoon een reactie op andere streamingdiensten die advertenties gaan tonen.
Jacques-Oh @tweaker2978922 september 2023 14:52
Dat laatste is het altijd. De prijs die je betaalt is "wat de markt kan dragen". De enige reden waarom Amazon prime zo goedkoop is, is omdat het een marketingtool is voor hun webstore. Maar diezelfde marketingfunctie haal je alsnog met advertenties erbij. En als andere bedrijven ook met advertenties werken is de negatieve lading een stuk lager.
En dan verdien je einde van de rit gewoon weer net wat meer.
Tintel @tweaker2978922 september 2023 15:25
:9 het is omdat de ROI van RoP niet zo heel goed is.... }>
Verwijderd @MornixRS22 september 2023 14:40
Je hebt gelijk, maar eerst alles ‘gratis’ aanbieden en in de loop der tijd maar meer en meer achter een betaalmuur parkeren, daarvan krijg ik een vreemde nasmaak.
vliegendekat @MornixRS22 september 2023 14:40
Aangezien Amazon prime video draait op de overcapaciteit van het netwerk en als gevolg daarvan soms ook helemaal niets levert, moet het echt niet veel meer zijn dan wat men er nu voor rekent.
MornixRS @vliegendekat22 september 2023 15:24
Geen idee. Ik heb er in elk geval nog nooit last van gehad. Dus theoretische zaken die in de praktijk zelden tot nooit een probleem zijn lijken me niet relevant.
vliegendekat @MornixRS25 september 2023 16:30
Geen idee. Ik heb er in elk geval nog nooit last van gehad. Dus theoretische zaken die in de praktijk zelden tot nooit een probleem zijn lijken me niet relevant.
Ik ben er wel tegenaan gelopen toen ik een film wilde huren.
3 euro betaald, maar het duurde ruim een kwartier voordat de film begon te streamen.
Dat betekende dus dat de film nog naar dit continent verplaatst moest worden.
MornixRS @vliegendekat26 september 2023 10:13
Ah ok dat is minder maar voor mij vallen extra aankopen wel buiten het prime abbo. Met films en series binnen het abbo heb ik het nog nooit meegemaakt.
elmariachi @vliegendekat22 september 2023 15:00
Bron voor die overcapaciteit netwerk?
vliegendekat @elmariachi22 september 2023 15:03
Bron voor die overcapaciteit netwerk?
Één of andere online lezing over hoe AWS werkt een paar jaar geleden.

Ik denk niet dat ik die link nog heb, maar dat feitje bleef hangen, omdat het ontzettend logisch was: Op het moment dat mensen naar streaming zitten te kijken, worden andere services vaak niet of minder belast.
MGutker @Jeroenneman22 september 2023 14:21
Het downloaden begon al weer grootschaals toen de streaming markt versnipperde naar 20 verschillende streaming diensten. In de tijd dat vrijwel alles gewoon op netflix stond werd er aanzienlijk minder gedownload (en geupload).

Ik kan me niet voorstellen dat dit soort abbonementen een goed effect gaan hebben, zeker niet als dit bij bestaande abbonementen word toegevoegd en je moet "upgraden" om advertentie vrij te blijven.

De optie hebben om minder te betalen maar wel advertenties te krijgen (Zoals bij netflix, disney, etc) is toch anders dan hetzelfde betalen maar nu ook advertenties (Zoals hier voorgesteld word). In feite is dit gewoon een prijsverhoging in 2023/2024. Alleen word de meerprijs niet door jouwzelf betaald.
Tintel @MGutker22 september 2023 15:27
Alleen word de meerprijs niet door jouwzelf betaald.
Ik begrijp wat je bedoelt maar eigenlijk betaal je het dus juist dubbel en dwars...met je gegevens [targeted reclame] en/of tijd [verplicht kijken van reclame].
Slavy @Jeroenneman22 september 2023 14:14
Wanneer? Als men eens stopt met streamingsdiensten constant af te nemen en constant te buigen voor dit soort taferelen.
Nephalem82 @Jeroenneman22 september 2023 16:00
Amazon prime video heeft wmb zeer goede content voor de prijs wat je betaald. 2,99 per maand voor heel veel. zelfs 4k krijg je er gewoon bij. Ik vind het niet gek dat ze dan dit gaan doen.
derkesthai @Jeroenneman22 september 2023 14:24
2,99 hier in NL ;) Inclusief Prime Gaming, Prime Photos en gratis bezorging ;)
Er is geen losstaand Prime Video abo in NL.
Stiggy @derkesthai22 september 2023 14:38
Jawel, via mijn Apple TV heb ik die heel lang gehad. Kost €2,49 p.m.
derkesthai @Stiggy22 september 2023 14:58
Ah, dat wist ik niet. Ik weet dat bijv. de US het wel als een aparte dienst bij Amazon af te nemen is.
Maar via een andere aanbieder is nog steeds niet losstaand :3
Stiggy @derkesthai22 september 2023 15:06
Op de site van Amazon staat het ook niet heel lekker uitgelegd. Duurde even voordat ik doorhad waarom ik niet gratis kon laten bezorgen. Ik had toch immers Amazone Prime? 🤔
lenwar
@Jeroenneman22 september 2023 14:44
Dan moeten ze het wel minimaal kostendekkend kunnen aanbieden, hè?
Disney+ is ook nog altijd niet winstgevend voor de overkoepelende Disney-organisatie. (aldoende wordt die ook duurder)
evilution @Jeroenneman22 september 2023 14:45
Ze leren toch? Ze leren dat de consumeute toch wel de poeplap trekt. Reclame of niet.
WouterL @Jeroenneman22 september 2023 14:50
Je hebt toch gewoon een keuze? Drie euro of advertentie. Is dat volgens jou beter dan slechts één keuze: namelijk duurder?
k995 @Jeroenneman22 september 2023 15:19
Je hoeft echt geen excuus te zoeken om illegaal te downloaden hoor.
Niemand verplicht je om dit af te nemen, of je betaald voor de tier zonder reclame, makkelijk.
Milanobrotchen @Jeroenneman22 september 2023 16:00
Ik betaal 3 euro per maand voor prime, voor die prijs maakt het me echt niet uit of er reclame in komt. Want ik krijg games, in game loot, een Twitch abbonement, plus veel goede series en films op prime. Wat mij betreft gun ik ze de 3 euro extra wel.
Aurora @Milanobrotchen22 september 2023 17:57
Feeling the same. Ik heb in principe Prime puur omdat ik veel dingen op Amazon bestel, hierdoor betaal ik in de meest gevallen geen verzendkosten als ik kleine zaken bestel. Ik zie de rest, zoals Video, puur als extra. Zal wel anders gaan nadenken als de prijs significant wordt verhoogd.
Nas T @Jeroenneman22 september 2023 16:15
RIP.

Wanneer leren ze het nu?
Wie? Consumenten of contentaanbieders?
Contentaanbieders: er is geen sprake van wanneer als ze het nooit gaan leren.
Daarnaast, Spotify werkt, maar biedt weinig vergoeding voor muzikanten, dus een deel van het probleem is ook consumenten: ze willen eigenlijk te weinig betalen.

Ik ben over op Bluray en blijf daar voorlopig.
Lang verhaal kort: wil je gegarandeerde kwaliteit: bluray. Elke contentaanbieder zal zijn stream kunnen knijpen, ten koste van kwaliteit.
En ja, dan zit ik met schijfjes die ik misschien maar één keer kijk. Maar met een tweedehands markt drukt dat de kosten wel, maar ik wil me nooit, maar dan ook nooit laten "oplichten" doordat een contentaanbieder zelf bedenkt: hee, het is druk, laat ik de stream maar knijpen, anders moeten mensen bufferen (en ja, dat is mijn voorkeur dan).

Maar los daarvan: Bluray/4K/HDR is eigenlijk allemaal "kapot".
Ten eerste: je kan inferieur bronmateriaal opschalen of slechte analoge film inscannen op 4K.
Mooi voorbeeld is Harry Potter, waar sommige scènes er gewoon slecht/korrelig uit zien. Bij de Lord of the Rings reeks (de laatste opgeschaalde HDR versies) zie je een heel duidelijk verschil in scherpte en HDR met de Hobbitreeks.
En dat is het probleem met 4K en HDR: het zegt alleen iets over de uiteindelijke techniek, maar absoluut niets over de échte kwaliteit van de bron. Stel voor dat je met Handbrake (waarmee je films om kan zetten) een stereo full-HD SDR film omzet naar Atmos, HDR en 4K. Levert dat iets op qua kwaliteit? Nee, of hooguit weinig. Maar dan heb je wel een "4K HDR Atmos film", wat in feite een full-HD SDR stereo film is.

En bij HDMI speelt dat ook wel een beetje. Bij HDMI is (vind ik) een bijkomend nadeel dat kabels daar daadwerkelijk voor last kunnen zorgen op je signaal. Ik heb meermaals gezien dat er een soort gespikkelde rood/groene sneeuw/ruis te zien is, wat opgelost kan worden met een andere kabel.
Wat dan precies in die kabel het probleem veroorzaakt? Geen idee. Moet je per se een duurdere kabel hebben? Betere AWG? Meer afgeschermd? Geen CCS/CCA, maar volledig koperen kern?
Geen idee.

USB is ook een aardig drama, maak gewoon een USB 4 ultimate waar álles op zit, dan kun je daar mee pronken. Nu is het genuanceerd.

Strekking van het verhaal: de maatschappij heeft meer kwaliteitgaranties nodig. Maak een standaard die ergens garant voor staat, voor échte kwaliteit. Maak het niet alleen een handvat voor technieken, maar stel ook echte relevante eisen.
Laat voor 4K desnoods een commissie beoordelen of het oplossend vermogen van beeldmateriaal wel is zoals de intentie van 4K is en geen opgepoetste troep.
LOTG @Jeroenneman22 september 2023 17:43
Ik denk dat het probleem is dat het niet mogelijk is. De kosten zijn veel te hoog, en volgens mij is er nog niemand die een rendabele streaming dienst heeft weten op te zetten.

Content is gewoon ontzettend duur, en zonder eigen producties die constant nieuwe content toevoegen loopt het leeg.
blorf @Jeroenneman22 september 2023 18:13
Zo groot is het probleem echt niet. Zat goede content zonder reclame. Ik betaal op het moment nergens meer voor. Er zijn geen diensten zonder een reclame-loos maar gelijkwaardig alternatief.
SuperDre
@Jeroenneman22 september 2023 19:26
Maarjs, definieer 'redelijke prijzen', €2.99 noem ik toch nog eel steeds spotgoedkoop aangexuen dat inclusief alle extra's is zoals music/gaming/shipping, EN 4k EN meerdere devices. Netflix vind ik dan zelf, als single, weer onredelijk als je FHD/4k wilt. Reclames tijdens films en series is wel een nono voor mij, maargoed, dat kun je dus wel dadelijk afkopen. De prijs van Prime is hier al jaren erg laag, ondanks dat de inflatie gigantisch is, en daarmee ook de kosten voor amazon om zaken te produceren. Andere streamingservices hebben inmiddels de prijs al enkele keren verhoogd.
MornixRS 22 september 2023 14:29
Typisch Nederlands wel dat geklaag in de reacties voor een abonnement van 2,99 waar buiten het streamen ook nog foto opslag en gratis verzenden in zit. Met de opslag voor advertentievrij zou je dan uitkomen op 5,99 wat voor het gebodene nog steeds aan de lage kant is.
Jerie @MornixRS22 september 2023 15:11
Het is een all in one package; het is dus niet logisch dat men alles gebruikt dat in de package deal zit.

Foto opslag doe ik zelf wel. Want je weet nooit of zo'n dienst lang aantrekkelijk blijft (zie hier).

Gratis verzending heb ik bij Bol.com ook. Sterker nog, heb ik bij AH.com ook. Nou hebben ze daar absoluut niet alles maar wat ik zou missen op Amazon is dat ik al die dropshippers niet meer zie, hun sneue search die voor geen meter werkt (raadt allemaal Chinese troep aan die ik op Ali ook kan zien), en ik zal gewoon eerlijke verzendkosten moeten betalen bij andere winkels. Dat is niet erg; dan combineer ik bestellingen. Uiteindelijk houdt dat in dat ik de Pricewatch meer zal gebruiken; dus in het voordeel van Tweakers.net

Dat is ook waarom het in Nederland maar 3 EUR/maand kostte.

Twitch gratis spul is een leuke extra, maar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Ik zal het niet missen.

Ik zit absoluut niet te wachten op advertenties op TV. Al helemaal niet voor mijn kinderen. Gevolg zal zijn dat ik die series ga downloaden (over 1 gbit symmetrisch) ipv deze streaming dienst gebruiken. Want ik ben naar streaming geswitched omdat ik al die domme reclames op de lineaire niet hoefde te zien. Als dat voordeel wegvalt, kan ik het net zo goed downloaden.
MornixRS @Jerie22 september 2023 15:22
Je betaalt voor de all in one package met logica heeft dat verder weinig te maken. Het punt is dat je nu 2,99 betaald wat zelfs met alleen streamen bijzonder weinig is.3 euro extra voor advertentievrij zou eindelijk marktconform zijn. Als jij dat teveel vindt kun je inderdaad beter opzeggen. Voor wie wel gebruik maakt van andere diensten in het package blijft het een koopje.
Jerie @MornixRS22 september 2023 15:28
De logica is dat niet iedereen alles van de all in one package afneemt. Dat wordt ook meegewogen in de kosten van het product. Zo werkt het bij all you can eat ook. Er zijn zat mensen die deze streaming dienst niet eens gebruiken. Persoonlijk gebruik ik het nauwelijks, en mijn vrouw idem, maar als ik het gebruik dan hoef ik geen reclame te zien. Want anders kan ik net zo goed weer terug naar de lineaire.

Gezien de veranderingen bij Netflix en Disney+ en HBO Max was Amazon Prime de laatste die nog aantrekkelijk bleef. Dus logisch dat ze niet achter konden blijven bij de enshitification; venqwish in 'Amazon Prime Video krijgt volgend jaar advertenties, nog niet in Benelux'

En mijn vrees is dat het alleen maar duurder en minder wordt. Ik ga dus weer terug naar downloaden. Kost me een VPN (65 EUR voor 3 jaar) en een Usenet block van vele terabytes voor 30 of 40 EUR.
MornixRS @Jerie22 september 2023 17:09
Netflix basic 7,99 standaard 11,99, Disney 9,99, HBO Max 7,99 maar jij blijft doorzeuren over 2,99 met eventueel toekomstige een ophoging naar 5,99 én de mogelijkheid wat met die extra diensten te doen. Succes ermee. ;)
Jerie @MornixRS22 september 2023 17:58
Het is een optelsom. In het verleden was de boel een stuk minder versnipperd, en de enshittification trend lijkt breed door te zetten (geen hond neemt Basic Netflix met SD kwaliteit, en het gedonder mbt account sharing zint mij niet omdat ik graag wil dat mijn kinderen bij oma op de TV via ons account TV kunnen kijken). Dat vind ik jammer ja, want ik krijg een beter gevoel om er voor te betalen.
GekkePrutser
@MornixRS22 september 2023 18:07
De enige reden dat Prime zo goedkoop is in Nederland is omdat ze marktaandeel aan het kopen zijn. Ze leggen er gewoon nu op toe. Duidelijk voorbeeld van een markt die totaal niet werkt.

Wat het beste werkt is zoveel mogelijk te downloaden en gewoon niet betalen. Dat is de enige manier om dit tegen te gaan.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 17:19]

SuperDre
@MornixRS22 september 2023 19:46
Let wel die $3 is in de VS waar het standaard abonnement al $15 kost. Dus hier zal het mogelijk dan 1 euro oid extra worden, tenzij ze bv ook nog MGM+ 'gratis' er bij gaan doen.
GekkePrutser
@Jerie22 september 2023 18:05
Gratis verzending heb ik bij Bol.com ook. Sterker nog, heb ik bij AH.com ook. Nou hebben ze daar absoluut niet alles maar wat ik zou missen op Amazon is dat ik al die dropshippers niet meer zie, hun sneue search die voor geen meter werkt (raadt allemaal Chinese troep aan die ik op Ali ook kan zien), en ik zal gewoon eerlijke verzendkosten moeten betalen bij andere winkels.
Dat doen ze niet omdat ze aan die dropshippers ook verdienen en ze hoeven er helemaal geen ruk voor te doen, ze hoeven niet eens meer iets op te sturen. Daarom promoten ze die zo.

Overigens doen Coolblue en Bol.com helaas hetzelfde. Niemand wil echt meer iets verkopen, ze willen alleen nog maar een 'platform' zijn. Enshittification heet dat.
divvid @GekkePrutser22 september 2023 19:33
Je kan ook gewoon lokaal iets kopen. Mijn tv was bij de lokale tv boer wel een hele 100€ duurder dan bij de goedkoopste op price watch, maar ik sta wel elke week met die gast bij de club, weet dat z’n kids extra hulp nodig hebben en dus die habbekrats goed kan gebruiken.

Oh ja, hij kwam hem ook nog brengen en aansluiten

[Reactie gewijzigd door divvid op 24 juli 2024 17:19]

GekkePrutser
@divvid22 september 2023 19:41
Ik ben daar een beetje klaar mee. Sowieso woon ik in een grote stad en ik ken de handelaren dan ook niet. Maar bovendien hebben de winkels hier nooit wat ik hebben wil. Zowel de kleine winkels niet als de grote (mediamarkt enzo). Ze hebben vooral wat ze zelf aan willen smeren en de echt goede deals zijn "toevallig" net niet op voorraad.

Dus ik koop eigenlijk alles online nu. Hier heb je helaas geen grote cultuur zoals in Nederland, maar alleen amazon en een paar andere groten (mediamarkt, FNAC, pccomponentes enzo).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 17:19]

k995 @Jerie22 september 2023 15:23
of je kan iets extra betalen zonder reclame, doen alsof je die kleine meerprijs niet kan betalen is wat absurd gezien je uitspraken en dus is je argument "dan maar downloaden" gewoon omdat je dat wil.
MornixRS @k99522 september 2023 17:06
Amen!
Jerie @k99522 september 2023 18:01
Het heeft niets met niet kunnen betalen te maken maar met het feit dat 36 EUR per jaar prijsverhoging voor niets extras gortig is.

Bovenop het feit dat de enshittification breed wordt uitgerold.

Het downloaden kan ik al, het kost me niets extras. Dat is het hele punt.
SuperDre
@Jerie22 september 2023 19:47
Je gaat er van uit dat hier dezelfde prijsverhoging zou zij, Prime VS $15/m, NL €2.99/m, VS reclame vrij +$3, NL €???.
Ast1on @Jerie22 september 2023 23:50
"hun sneue search die voor geen meter werkt"

Net de reden dat ik niet vaak op amazon iets koop. Of het moet via Pricewatch en dergelijke sites zijn.
Prime kan ik twee keer per jaar gratis activeren, waarschijnlijk hopen ze dat een voldoende percentage mensen het vergeet het tijdig te annuleren.
Tintel @MornixRS22 september 2023 15:39
1) het is geen gratis dienst dus je hebt een echte overeenkomst ze leveren X voor een bepaald bedrag. Daar iets in - eenzijdig - aanpassen levert dus een terechte klacht op.
2) hetgeen ze bieden verandert niet op een positieve manier
3) het hele (prettige) idee achter streaming was (oa.): geen reclames

Dus waarom dan niet klagen? Puur omdat het goedkoop is? Dus als we die beredenering doorzetten heb je dus nooit en niets te klagen als je ingeschreven bent bij gratis dienst Y en die dienst verandert zijn voorwaarden?
Je hebt gelijk als iets krijgt waar geen enkele 'string' aan verbonden is. Dus elke dag een gratis croissant die je anoniem in ontvangst neemt zonder dat je ook maar iets hoeft te veranderen in je gedrag of ook maar enige tegenprestatie levert. Maar een dienst heeft blijkbaar een voordeel met jou als gebruiker (al is het maar bijv. sponsoring die je als afnemer niet eens direct ziet). Dan heb je toch wel een beetje wat te zeggen?
vdws @Tintel22 september 2023 17:30
Advocaat van de duivel hier (dus niet per se mijn persoonlijke mening):

1) Er staat vast in de alg. voorwaarde dat het eenzijdig aanpassen van een overeenkomst mag. En de consument dan 2 keuzes heeft: slikken of abo opzeggen.
2) Dat weet je niet.... Er wordt gesteld dat er geïnvesteerd gaat worden het platform. Zou kunnen dat Amazon liegt. Maar ja, dat weten we niet.
3) Dat kan toch nog steeds?
Tintel @vdws25 september 2023 09:27
2) Dat weet je niet
Meer reclame is de echte verandering. De 'meer investeren in content' is een al bestaande toezegging.
3) Dat kan toch nog steeds?
Jawel maar de verandering is dus een beweging in de omgekeerde richting. Streaming was eerst een extra kostenpost die we accepteerden om verschillende redenen; andere content, on-demand maar ook: geen reclames. Nu lijkt reguliere broadcast TV wat achter te gaan lopen en is streaming soms de enige kostenpost voor dergelijk entertainment (dus geen extra kostenpost meer).
Bamboozled @MornixRS22 september 2023 15:52
Hoeveel foto opslag is dat dan? Want dan kan ik mogelijk Flickr opzeggen.

Edit: onbeperkt full res maar slechts 5GB voor video.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 24 juli 2024 17:19]

Argantonis 22 september 2023 14:11
Je zal zien dat het advertentievrije abonnement niet lang 'maar' 3 euro extra kost.
sjakie66 22 september 2023 14:12
Je wist dat het ging komen.

En ik snap het model en de redenatie erachter. Onder aan de streep moet gewoon de aandeelhouder worden gecompenseerd voor de investering.

Maar toch hoop je dat het NIET gebeurd.
Rogers 22 september 2023 14:15
3 euro was ook te goed om waar te zijn voor prime + gratis verzenden. Maar de content op prime is zo beperkt dat ik het niet meer geld waard vind. Het is nu al een reclame platform waar je moet zoeken welke content daadwerkelijk beschikbaar is zonder bij betaling.
bzzzt @Rogers22 september 2023 14:39
Een paar klikjes naar beneden naar 'inbegrepen bij Prime' is te moeilijk?
Wel mee eens dat het aanbod groter lijkt door alle huur/koop opties die ze aanbieden, maar dat is hun goed recht.
Tintel @bzzzt22 september 2023 15:31
Je hebt gelijk hoor (tenzij je misschien vanuit een titel zoekt - dan weet je pas na het 'vinden' dat het eigenlijk niet echt beschikbaar is).
Maar ze mengen het 'mooi' - het al betaalde deel en het deel waarvoor extra betaald moeten worden.

Erg jammer dat ze zoveel geld hebben afgezonken in RoP en niet dat geld hebben verdeeld over verschillende/meerdere series/films. Want 1 hele dure is gewoon een gok die blijkbaar niet goed is uitgepakt (al beweren ze vast van niet maar stiekem weten we beter).
bzzzt @Tintel22 september 2023 16:28
Tsja, de andere streaming diensten hebben ook hun 'flagship' films en series dus moesten ze waarschijnlijk wel wat vonden ze. Vind het wel zonde dat die serie niet echt 'werkt', er zat best wat potentieel in en had wel z'n momenten.
Maargoed, voor iedere misser hebben ze ook wel weer een goede serie.
SuperDre
@Rogers22 september 2023 19:37
Grootste probleem is gewoon de achterlijk slechte app/site waardoor je niet kunt zien wat er uberhaupt op staat. Ik moet altijd via 'related' kijken of er nog wat anders leuks op staat, en bij 'verdwijnt binnenkort' zie ik vaak series en films staan waarvan ik niet eens wist DAT ze er op stonden.
Ik zou de designers van die app er meteen uit knikkeren, want hoe moeilijk is het om, ergens, een optie te hebben om gewoon in een lijst van a-z te tonen wat er op staat, en waar series dan als 1 titel staan.
Smuey 22 september 2023 14:20
Ik neem een abonnement op een streamingdienst om JUIST geen advertenties te zien te krijgen. De ads bij Prime Video zijn al op het randje, maar Ik cancel mijn abonnement wel gelijk als ze die onzin door gaan voeren. Dat je een bestaand abonnement beroerder maakt door er ads aan toe te voegen, maar er ineens wél een abonnement beschikbaar is zonder, maar dan tegen een hogere prijs (en niet een klein beetje - De prijs wordt dan gelijk verdubbeld...), maakt me nou ook niet wild enthousiast om over te stappen.
Jacques-Oh @Smuey22 september 2023 14:58
2,99 is ook wel een beetje "too good to be true". Dan weet je dat er een extra verdienmodel onder zit OF een strategie om marktaandeel te verkrijgen. Dat marktaandeel is nu blijkbaar voldoende om de volgende stap te zetten en "te oogsten".
GekkePrutser
@Smuey22 september 2023 18:00
Prime video zit hier (Spanje) al helemaal vol met reclame voor allerlei andere troep, gewoon willekeurige fysieke artikelen.

Nederland wordt ongetwijfeld ontzien omdat ze daar nog geen goede marktpositie hebben, ze beginnen immers nog maar net in Nederland. Hier is Prime ook veel duurder per maand (in het begin was het hier ook zo goedkoop).

Dus maak je borst maar nat want jullie krijgen het ook gewoon.
SuperDre
@Smuey22 september 2023 19:41
Let wel, schijnbaar is in de VS het standaard abonnement $15/m en dat zou dan met $3 verhoogd worden. Mogelijk dat het hier dan met 1 euro ofzo verhoogd zou worden. Dat vind ik dan nog niet eens zo heel gek, disney+, HBO en Netflix hebben in de afgelopen jaren ook al enkele verhogingen gehad. Kosten stijgen nu eenmaal, leuk is anders, maar dat is de realiteit.
sdziscool 22 september 2023 14:22
Als ik een energie contract afsluit mag ik (normaal gezien) ervoor kiezen om de huidige prijs/voorwaarden vast te zetten voor een aantal jaar.

Is dit geen handig plan voor streamingdiensten? Natuurlijk gaan hun prijzen alleen omhoog dus het voordeel voor hun is dan dat ze een vaste klant hebben.
GekkePrutser
@sdziscool22 september 2023 18:03
Dat is soms ook al zo, Ik dacht dat Netflix in het begin bestaande klanten ontzag bij prijsverhogingen.

Maar als de gek het er toch wel voor geeft doen ze het natuurlijk niet.
DutchMuffin 22 september 2023 14:35
I krijg al soms een trailer van een nieuwe Amazon serie die net uit is, wanneer ik een video start. Vind ik ook al een advertentie.
Jerie @DutchMuffin22 september 2023 15:14
Dat is het ook, maar dat heeft zelfs de Maarten van Rossem podcast. Het is een advertentie voor een eigen product. Liever niet, gaat ook snel vervelen, maar wel de crème de la crème in de advertentiemarkt (zoals de T.net advertenties).
Mr. Smith 22 september 2023 15:53
Voor de duidelijkheid: Ik haat reclame!!!

Maar we praten over een bedrag van ~€ 3.- per maand, om reclamevrij te kunnen kijken.

Onder het genot van een biertje natuurlijk (of wat anders natuurlijk)

Denk eens na, hoeveel is € 3.- in een maand?

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