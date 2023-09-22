Nintendo-accounts krijgen passkeys-ondersteuning voor wachtwoordloos inloggen

Nintendo laat gebruikers sinds woensdag passkeys registreren voor hun account om dat extra te beveiligen. De passkeys kunnen worden gebruikt om in te loggen in plaats van met een e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord.

Nintendo heeft per e-mail aan gebruikers laten weten dat de privacyvoorwaarden zijn aangepast en dat het registreren van passkeys nu mogelijk is. De functie is optioneel, dus gebruikers zijn niet verplicht om gebruik te maken van passkeys om bij hun account te kunnen komen. Om een passkey toe te voegen aan het Nintendo-account, moet de eigenaar naar zijn Inlog- en beveiligingsinstellingen gaan.

De toegangssleutel wordt van tevoren opgeslagen op de smartphone of een ander apparaat en wordt via dat apparaat gecontroleerd als de gebruiker inlogt, schrijft Nintendo. Het is mogelijk om maximaal tien verschillende passkeys te registreren. De volgende apparaten kunnen gebruikt worden voor authenticatie via passkeys:

iPhones met iOS 16 of nieuwer;

iPads met iPadOS 16 of nieuwer;

Mac-computers met macOS 13 of nieuwer;

Android-apparaten met Android OS 9 of nieuwer.

Nadat de gebruiker een toegangssleutel heeft geregistreerd, kan deze nog steeds op zijn Nintendo-account inloggen met een e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord, mocht dat nodig zijn. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over passkeys.