Nintendo-accounts krijgen passkeys-ondersteuning voor wachtwoordloos inloggen

Nintendo laat gebruikers sinds woensdag passkeys registreren voor hun account om dat extra te beveiligen. De passkeys kunnen worden gebruikt om in te loggen in plaats van met een e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord.

Nintendo heeft per e-mail aan gebruikers laten weten dat de privacyvoorwaarden zijn aangepast en dat het registreren van passkeys nu mogelijk is. De functie is optioneel, dus gebruikers zijn niet verplicht om gebruik te maken van passkeys om bij hun account te kunnen komen. Om een passkey toe te voegen aan het Nintendo-account, moet de eigenaar naar zijn Inlog- en beveiligingsinstellingen gaan.

De toegangssleutel wordt van tevoren opgeslagen op de smartphone of een ander apparaat en wordt via dat apparaat gecontroleerd als de gebruiker inlogt, schrijft Nintendo. Het is mogelijk om maximaal tien verschillende passkeys te registreren. De volgende apparaten kunnen gebruikt worden voor authenticatie via passkeys:

  • iPhones met iOS 16 of nieuwer;
  • iPads met iPadOS 16 of nieuwer;
  • Mac-computers met macOS 13 of nieuwer;
  • Android-apparaten met Android OS 9 of nieuwer.

Nadat de gebruiker een toegangssleutel heeft geregistreerd, kan deze nog steeds op zijn Nintendo-account inloggen met een e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord, mocht dat nodig zijn. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over passkeys.

Nintendo passkeys

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 14:50
22 • submitter: CelisC

22-09-2023 • 14:50

22

Submitter: CelisC

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Reacties (22)

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Tintel 22 september 2023 15:10
Is er een reden dat het allerlei Operating Systems toont - behalve WIndows en Linux?

Ik weet ook niet hoe dit systeem met de passkey dan werkt...? Hoe komt dat extra apparaat in de 'inlog-loop' ?
Rafe @Tintel22 september 2023 15:49
Linux en Windows ondersteunen wel passkeys (WebAuthn), maar hebben niet de functionaliteit om hun platform authenticator aan te bieden voor een ander apparaat. Op Windows weet ik dat een TPM (in de CPU of een losse) gebruikt wordt om de private key op te slaan, maar dan kan je er niets mee om vervolgens op andere apparaten te authenticeren.

Android en iOS ondersteunen dit wel, de term is 'hybrid transport'. Deze podcast gaat de diepte in over hoe het werkt, maar in het kort: de eerste koppeling gaat door een QR code en daarna wordt er een Bluetooth packet uitgezonden door bijvoorbeeld je laptop, je telefoon ontvangt die data en gebruikt het om een versleutelde tunnel op te zetten met je laptop (middels servers van bijv Apple of Google, die zien dus de inhoud niet) om de nodige data uit te wisselen voor de authenticatie.

Een security key (usb transport) kan in theorie ook werken, een Switch heeft tenslotte USB-C. Helaas als ik spiek in Chrome's network inspector tijdens het registreren van een passkey zie ik dat Nintendo de browser instrueert dat niet als optie te bieden door specifiek om een "platform" attachment te vragen, wat een "cross-platform" authenticator zoals een Yubikey uitsluit:
{
"authenticatorAttachment": "platform",
"residentKey": "required",
"userVerification": "required"
}

[Reactie gewijzigd door Rafe op 28 juli 2024 10:17]

Tintel @Rafe22 september 2023 15:58
Thanx!
GertMenkel @Rafe22 september 2023 16:43
Passkeys doen het overigens wel op Windows 11, al is dit dan vooral een softwaregebaseerd platform in Chrome.

De Windows-API heeft wel gewoon "platform" ondersteuning en Windows Hello (inloggen met vingerafdruk/IR-gezichtsherkenning) is ook FIDO2-compliant. Of alles goed samenwerkt hangt natuurlijk af van of je TPM goed ingesteld staat en of je een browser gebruikt die de juiste API's aan elkaar kan lijmen, maar platformtechnisch kan het gewoon.

Ik vind het wat apart dat Nintendo hier voor "platform" gegaan is. "cross-platform" lijkt me toch een stuk praktischer voor zoiets.
stijnislike @Tintel22 september 2023 15:38
Je passkey wordt opgeslagen op een apparaat met 1 van de volgende operating systems:
iPhones met iOS 16 of nieuwer;
iPads met iPadOS 16 of nieuwer;
Mac-computers met macOS 13 of nieuwer;
Android-apparaten met Android OS 9 of nieuwer.

Op een Windows of Linux machine is er geen mogelijkheid de passkey op te slaan, dus met apparaten die Windows of Linux draaien kan je niet inloggen via dit systeem.
Teun! @stijnislike22 september 2023 19:50
Dit is toch bijzonder, ik kan passkeys toch gewoon in mijn wachtwoordmanager zetten of mis ik iets? Ik zal sowieso alleen passkeys gebruiken als het universeel (lees crossplatform, keys in eigen beheer) bruikbaar is.
Martijntjeh @stijnislike23 september 2023 08:12
Dat is niet helemaal waar. Op Windows kan je wel een passkey opslaan, maar die staan dan alleen op dat apparaat. En op linux kan via een browser extensie van een wachtwoorden kluis die passkeys ondersteunt. Zoals Dashlane, Bitwarden en 1Password
gerwim @Tintel23 september 2023 10:07
Straks (ik verwacht eind dit jaar) kan je ook met de Bitwarden extensie inloggen met passkeys. Dat werkt gewoon in je browser (dus ook Windows en Linux).
Zerora
22 september 2023 14:58
Wauw, is Nintendo nu eerder dan Playstation en Xbox hiermee? :o
guysp @Zerora22 september 2023 15:08
Bij microsoft accounts is dit al mogelijk zover ik weet ;)
sorted.bits @Zerora22 september 2023 22:59
Nee, MS heeft dit al aardig lang..
niqck 22 september 2023 15:02
Kreeg woensdag idd de melding in 1Password dat Nintendo dit ondersteunt en heb het direct geregistreerd.
Kudos voor Nintendo. Krijg bv. ook dat Paypal en Amazon het ondersteunen maar of niet beschikbaar in EU (waarschijnlijk enkel VS), of enkel beschikbaar op bv iOS en niet via andere providers.
Gubbel 22 september 2023 15:25
Goede ontwikkelingen, maar zelfs met de uitleg overal naast, vindt ik het concept bestaatig te begrijpen en dat van iemand die ondersteuning inbouwt. Vraag me af hoeveel minder technische mensen dit eigenlijk gebruiken of uberhaupt snappen wat het is
gimbal @Gubbel22 september 2023 15:42
Je zult verbaasd zijn over hoe gewillig mensen zijn om iets niet ingewikkeld te vinden als ze er flink voordeel mee halen. Geen gebruikersnaam/wachtwoord meer nodig hebben is de droom.

Als het gaat om het gebruik van een iPad kan ik persoonlijk les krijgen van mijn ouders, ze weten meer dan ik :/

[Reactie gewijzigd door gimbal op 28 juli 2024 10:17]

KroontjesPen 22 september 2023 17:43
Passkeys leek mij ook een goed idee.
Dan lees je dan alleen je mobieltje gebruiken niet slim is.
Dat kan om diverse redenen een keer of meer niet gebruikt worden.
Advies wordt om dan ook Yubikey erbij te nemen of zelfs alleen te gebruiken.
Maar oeps dan ook wel een reserve Yubikey erbij nemen.

Dan ga je er eens goed voor zitten om te beginnen en toen werd het voor mij een doolhof.
De pincodes die dan weer moet aanmaken gooien dat hele wachtwoordloos inloggen overhoop.
Ook niet vergeten het werk om die reserve Yubikey in te stellen.
Daar heb ik er nu twee ongebruikt liggen.

Blijf nu maar gewoon bij Bitwarden. Dat heb ik overal klaarstaan.
jcbvm @KroontjesPen23 september 2023 08:32
In oktober kun je straks je keys opslaan in bitwarden :)
Linksquest Moderator Spielerij
22 september 2023 16:19
Zolang het niet gebruikers onvriendelijker is, en het veilig is, vind ik het een goede ontwikkeling. Tot heden had ik bij Nintendo altijd als ik deed inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord dat ik nog eens een mail kreeg, tenminste bij de browser. Als ik als ouder op de Switch van me dochter moet inloggen, hoef ik alleen het wachtwoord te gebruiken.
Meiklokje 22 september 2023 17:54
Dit is iets wat ik ga negeren zo ver het nog kan. Toestel kwijt en daar hang je. Wat een fars. Dat dit de toekomst is. |:(
L01 @Meiklokje22 september 2023 18:09
Je zou er voor kunnen kiezen om een passwordmanager te gebruiken om je passkeys in op te slaan.
hcQd @Meiklokje22 september 2023 19:05
Passkeys worden bij zowel Apple als Google gesynchroniseerd met je account, je bent ze niet zomaar kwijt.
dimdek 22 september 2023 20:54
Betekent de voorwaarde dat Android 9 of nieuwer vereist wordt dat mijn LineageOS ook in aanmerking komt of is men vergeten te melden dat het alleen werkt met Android inclusief Google Services Framework?
DedSec85 25 september 2023 14:09
Het enige dat ik niet snap is dat je dan alsnog met wachtwoord kan inloggen.
Stel, je hebt een zwak wachtwoord en je denkt met een passkey veilig in te kunnen loggen, dan bieden sommige sites (waaronder Nintendo) je alsnog de mogelijkheid om óók met je reeds ingestelde wachtwoord in te loggen. Synology wist je wachtwoord gewoon en gaat er vanuit dat je dan met passkey inlogt. Beetje verwarrend nog allemaal....

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