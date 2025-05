Google: 400 miljoen accounts gebruiken wachtwoordloze inlog met passkeys

Grofweg 400 miljoen Google-accounts hebben sinds de introductie van passkeys in mei van 2022 gebruikgemaakt van de techniek om in te loggen, ofwel net geen 17 procent van alle Google-accounts. Het wachtwoordalternatief werd volgens de techgigant ruim een miljard keer toegepast.

Google schrijft ter ere van Wereld Wachtwoorddag dit weekend dat het wachtwoordalternatief intussen dagelijks vaker gebruikt wordt voor Google-accounts dan eenmalige wachtwoorden via sms en authenticatieapps. Het bedrijf noemt in het verlengde daarvan verschillende grote bedrijven die de afgelopen twaalf maanden passkeys zijn gaan ondersteunen, waaronder Amazon, 1Password, eBay, WhatsApp en Uber.

Passkeys zijn een relatief nieuwe manier om in te loggen in accounts. Het principe maakt gebruik van publickeycryptografie; er worden twee keys aangemaakt, een public key en een private key. De eerstgenoemde wordt gedeeld met het platform waar het account voor is, terwijl de private key gekoppeld wordt aan een apparaat. Een accountlogin vereist dat deze twee unieke sleutels gekoppeld worden en een kwaadwillende hacker heeft daarom niet genoeg informatie als alleen de public key bekend wordt, bijvoorbeeld bij een datalek of cyberaanval. Door de private key te koppelen aan een biometrische login moet de beveiliging nog beter zijn. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over het passkeyprincipe.