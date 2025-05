'Netflix begint Basic-abonnementen van bestaande klanten te annuleren'

Netflix is naar verluidt begonnen met het annuleren van Basic-abonnementen van bestaande klanten in landen waar advertentieabonnementen beschikbaar zijn. De streamingdienst heeft in die landen eerder de Basic-optie voor nieuwe klanten verwijderd. Hier valt de Benelux niet onder.

De streamingdienst kondigde eerder aan dat de betreffende optie in de tweede helft van 2024 afgeschaft zou worden, maar tot dusver had dit alleen betrekking op nieuwe klanten. Enkele klanten zeggen nu op Reddit dat de streamingdienst hen een e-mail heeft gestuurd met daarin het verzoek om voor 1 juni over te stappen naar een ander abonnement, omdat de Basic-optie definitief verdwijnt. Als klanten niet overstappen op een ander abonnement, wordt hun lidmaatschap automatisch geannuleerd, zo zou uit de e-mail blijken. Het is niet duidelijk om welke markt het precies gaat.

Netflix is sinds halverwege 2023 bezig met het uitfaseren van het Basic-abonnement ten gunste van een optie met advertenties of een duurdere variant zonder reclame. Begin 2024 kondigde het bedrijf deze strategie officieel aan, maar het zei daarbij niets concreets over bestaande klanten. Het is al langer zo dat nieuwe klanten in onder meer Canada, de Verenigde Staten en Duitsland niet meer voor de Basic-optie kunnen kiezen. Tot dusver konden bestaande klanten nog wel gebruikmaken van deze relatief goedkope abonnementvariant zonder reclame.