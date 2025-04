Netflix stopt met Basic-abonnement in Canada

Netflix stopt in Canada met het aanbieden van het Basic-abonnement. Nieuwe gebruikers kunnen alleen nog een standaardabonnement met reclame of een Standard- of Premium-abonnement afnemen bij de streamingdienst.

De huidige Netflix-abonnementen die beschikbaar zijn in Canada

Tot dusver was er een instapabonnement met reclame in het land beschikbaar, maar ook nog een relatief goedkoop Basic-abonnement voor één gebruiker, waar geen reclame getoond werd, zo beschrijft The Winnipeg Free Press. Netflix zegt op de officiële Canadese supportpagina: "Het Basic-abonnement is niet meer beschikbaar voor nieuwe of terugkerende klanten. Als je momenteel het Basic-abonnement afneemt, kun je dat blijven doen tot je van abonnement verandert of het abonnement opzegt."

Na de verandering kunnen Canadese kijkers voor zes Canadese dollar per maand een reclameabonnement afnemen, waarbij gebruikers op twee apparaten tegelijkertijd kunnen streamen in 1080p. Het eerstvolgende abonnement zonder reclame kost 16,50 Canadese dollar en wordt ook op twee apparaten tegelijkertijd ondersteund, al kunnen afnemers van dit abonnement ook content downloaden en een extra subabonnement toevoegen voor iemand die tot een ander huishouden behoort.

Er is vooralsnog geen aanleiding om aan te nemen dat Netflix op andere markten stopt met het aanbieden van het Basic-abonnement. In de Benelux is immers nog geen goedkoper abonnement met reclameonderbrekingen beschikbaar. Het bedrijf was niet beschikbaar voor een reactie. Overigens was Canada een van de eerste landen waar het reclameabonnement uitgebracht werd, samen met onder meer Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Japan, Zuid-Korea en Mexico.