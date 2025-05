Netflix-abonnement met ads heeft jaar na introductie 15 miljoen gebruikers

Het Netflix Standard with Ads-abonnement heeft maandelijks vijftien miljoen actieve gebruikers. Dat meldt de streamingdienst op woensdag. Het abonnement is sinds november vorig jaar beschikbaar, maar nog niet in Nederland en België.

Netflix bevestigt het huidige aantal gebruikers van zijn Standard with Ads-abonnement op woensdag, een jaar na de introductie van dat abonnement. Daarmee is Standard with Ads de afgelopen maanden aanzienlijk gegroeid. Een half jaar geleden had het abonnement volgens Netflix maandelijks vijf miljoen gebruikers. Het abonnement is beschikbaar in meerdere landen, hoewel dat nog niet zo is in Nederland en België.

De streamingdienst bevestigt op woensdag ook de komst van een 'Binge Ad'-advertentieformat. De dienst gaat daarmee af en toe advertentievrije afleveringen tonen. Gebruikers die drie afleveringen achter elkaar kijken, krijgen tijdens de vierde aflevering geen advertenties te zien. Dat moet gebruikers minder geneigd maken om te stoppen met kijken. Ook kunnen adverteerders vanaf begin volgend jaar QR-codes weergeven in hun advertenties binnen de Verenigde Staten.

Netflix bracht zijn abonnement met advertenties in november 2022 uit. Aanvankelijk konden gebruikers met het abonnement op maximaal een apparaat tegelijkertijd een 720p-stream bekijken. Inmiddels biedt het abonnement een 1080p-resolutie en twee gelijktijdige streams. In de VS kost het abonnement 7 dollar per maand. Het 'gewone' Standard-abonnement zonder ads kost daar sinds vorige maand maandelijks 12 dollar. Het is niet bekend of en wanneer het abonnement beschikbaar komt in de Benelux.