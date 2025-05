Netflix meldt grootste kwartaalstijging van abonnees sinds 2020

In het derde kwartaal van 2023 heeft Netflix er 8,76 miljoen abonnees bijgekregen. Dat is de grootste kwartaalstijging sinds het tweede kwartaal van 2020, toen er 10,09 miljoen abonnees bijkwamen. Het bedrijf schrijft de stijging deels toe aan zijn wachtwoorddeelbeleid.

Netflix deelt zijn cijfers van het derde kwartaal in een brief aan de aandeelhouders. De meeste nieuwe abonnees, 3,95 miljoen, bevinden zich in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf heeft er dit jaar tot dusver 16,4 miljoen abonnees bijgekregen, waardoor het ernaar uitziet dat het streamingbedrijf in 2023 in totaal meer dan 20 miljoen nieuwe abonnees krijgt. Ter vergelijking: in heel 2022 kwamen er zo'n 9 miljoen abonnees bij. De streamingdienst telt momenteel 247,2 miljoen abonnees.

Netflix schrijft de abonneestijging deels toe aan de veranderingen in zijn beleid rondom het delen van wachtwoorden, naast de 'constante stroom' aan nieuwe programma's en de 'voortdurende uitbreiding' van het aantal landen waarin Netflix beschikbaar is. Sinds enkele maanden moeten extra abonnees op een gedeeld account namelijk meer betalen voor hun abonnement. Marktonderzoeksbureau GfK schreef vorige maand dat Netflix-gebruikers met een gedeeld account sinds deze maatregel veel minder naar de streamingsdienst kijken. In zijn brief stelt Netflix dat het aantal gebruikers dat hierdoor zijn abonnement opzegt, laag is.

Netflix laat verder weten dat het in het afgelopen kwartaal zo'n 70 procent meer afnemers van zijn abonnement met advertenties heeft gekregen. In de landen waar dit abonnement beschikbaar is, heeft gemiddeld zo'n 30 procent van de abonnees dit abonnementsplan. Het goedkopere abonnement werd een jaar geleden geïntroduceerd in twaalf verschillende landen, maar is nog niet beschikbaar in de Benelux.

Het bedrijf kondigt tegelijk prijsstijgingen aan in de VS, het VK en Frankrijk. In het laatstgenoemde land stijgt de prijs van het Basic-abonnement bijvoorbeeld van 9 naar 11 euro. Het Premium-abonnement stijgt daar ook met 2 euro, naar 20 euro per maand. Ter vergelijking: in Nederland en België, waar de prijzen vooralsnog hetzelfde blijven, kost een Basic-abonnement momenteel respectievelijk 8 en 9 euro, en een Premium-abonnement 16 en 18 euro. De prijzen voor de Ads- en Standard-abonnementen blijven ook in de VS, het VK en Frankrijk ongewijzigd.

Tot slot laat de streamingsdienst weten dat zijn omzet in vergelijking met het tweede kwartaal van 2023 met 7,8 procent is gestegen naar 8,5 miljard dollar. De nettowinst steeg met 12,8 procent, van bijna 1,5 miljard naar 1,7 miljard dollar.