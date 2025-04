‘Ongeveer 20 procent van nieuwe Netflix-klanten in VS heeft abonnement met ads’

Van de nieuwe klanten die Netflix in de VS heeft gekregen afgelopen tijd, heeft ongeveer 20 procent het abonnement met advertenties afgesloten. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg. Ongeveer een miljoen klanten in de VS kijken Netflix met advertenties.

Daarmee draagt het abonnement met advertenties nog nauwelijks bij aan de groei, claimt Bloomberg. Netflix heeft in de VS rond 75 miljoen betalende abonnees en een klein percentage daarvan heeft nu dus de optie met advertenties. Het lijkt erop dat weinig klanten downgraden naar het goedkopere abonnement met advertenties. In de meeste gevallen gaat het om nieuwe klanten of klanten die lang geen abonnement hebben gehad.

Het zijn de eerste concrete cijfer na enkele maanden over het succes van het model met advertenties voor Netflix. Het streamingbedrijf begon eind vorig jaar met het abonnement en zal dus pas bij de volgende kwartaalcijfers iets zinnigs kunnen zeggen over het succes. Het nieuwe abonnement is nog in relatief weinig landen te verkrijgen. In de Benelux is er geen optie voor een abonnement met advertenties.