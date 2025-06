Netflix-abonnees bekeken 90 miljard uur aan films en series in tweede helft 2023

Netflix heeft donderdag een overzicht met kijkcijfers gedeeld. Daaruit blijkt onder meer dat Netflix-abonnees gezamenlijk ruim 90 miljard uur hebben besteed aan het kijken naar films en series in de tweede helft van 2023. Over heel 2023 komt het neer op 183 miljard uur.

Het is de tweede keer dat Netflix een dergelijk overzicht deelt. Dit keer bevat het rapport ook cijfers over het aantal weergaven en de speelduur, schrijft Netflix. Ook maakt het streamingplatform onderscheid tussen films en series.

Bovenaan de Excel-lijst van de best bekeken series staat One Piece met ruim 71 miljoen weergaven. De best bekeken film is de apocalyptische thriller Leave The World Behind met 121 miljoen weergaven. Verder meldt Netflix dat bijna een derde van het totale aantal weergaven afkomstig is van niet-Engelstalige series en films.

Netflix ziet nog altijd een groei in het aantal abonnees. In het eerste kwartaal van 2024 kreeg de service er 9,3 miljoen abonnees bij. Dit komt waarschijnlijk door de verkoop van zijn goedkopere advertentieabonnement in bepaalde regio's en de maatregelen tegen het delen van wachtwoorden.