Netflix: nieuwe animatieserie Tomb Raider verschijnt op 10 oktober

Netflix heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van de aankomende Tomb Raider-animatieserie: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. De serie gaat volgens het bedrijf van start op 10 oktober 2024. De Brits-Amerikaanse stemactrice Hayley Atwell zal de stem van Lara Croft inspreken.

Netflix schrijft in een persbericht dat de gebeurtenissen in de animatieserie zich vlak na de gebeurtenissen van de Tomb Raider-spellenreeks van Square Enix zullen afspelen. Het is niet duidelijk of de serie ook verwijzingen naar de games uit 2013, 2015 en 2018 zal bevatten.

In Tomb Raider: The Legend of Lara Croft probeert Lara Croft een krachtig Chinees artefact terug te krijgen nadat dit van haar werd gestolen. Het hoofdpersonage zal volgens Netflix tijdens haar queeste naar verschillende werelddelen reizen en in allerlei graftombes terechtkomen. De serie is geschreven en geproduceerd door Tasha Huo, die ook de miniserie The Witcher: Blood Origin heeft gemaakt.