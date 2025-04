Netflix brengt Windows-appupdate uit die downloadfunctie verwijdert

Netflix heeft een vernieuwde versie van zijn Windows-app uitgebracht die als webapp werkt. Daardoor heeft de nieuwe versie geen downloadfunctie meer. De 7.0.8.0-versie ondersteunt wel 'hogere kwaliteit' en live-evenementen. De update wordt gefaseerd uitgerold.

Het lijkt erop dat de update eerst uitkomt voor Windows 10-gebruikers, blijkt onder meer uit Reddit en onder Tweakers-redacteuren. De app moet ook uitkomen voor Windows 11-gebruikers. Netflix zei in mei tegen Windows Latest dat de update in juni zou uitkomen. Het gaat om de Netflix-app die via de Windows Store wordt verspreid.

De nieuwe versie vervangt de oude Netflix-app, waarbij de nieuwe versie een webversie lijkt te zijn. Daardoor ondersteunt de webversie geen downloadfunctie meer, omdat die ook niet werkt in de browserversie van Netflix. Gebruikers die Netflix-content willen downloaden, moeten hiervoor de smartphoneapp gebruiken, meldt Netflix.

Het is onduidelijk waarom Netflix besloot over te stappen naar een webapp. Mogelijk komt dit doordat een webversie eenvoudiger te updaten is en Netflix niet een extra app hoeft te ontwikkelen. Netflix meldt dat de nieuwe versie live-evenementen ondersteunt, een hogere beeldkwaliteit geeft en het advertentieabonnement ondersteunt. Overigens is dat advertentieabonnement nog niet in Nederland en België beschikbaar. Hoewel de oude versie van Netflix voorlopig nog te gebruiken is, zegt Netflix dat de webversie in de toekomst verplicht zal zijn. De webversie heeft versienummer 7.0.8.0.