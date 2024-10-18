Netflix haalde vorig kwartaal ruim 5 miljoen nieuwe abonnees binnen

Netflix haalde vorig kwartaal ongeveer 5,1 miljoen nieuwe abonnees binnen. Dat bevestigt het bedrijf op vrijdag. Het aantal leden met een advertentieabonnement, dat momenteel beschikbaar is in een beperkt aantal landen, steeg de afgelopen drie maanden met 35 procent.

Met de toename had Netflix in het derde kwartaal van 2024 in totaal 282,72 miljoen geabonneerde huishoudens, zo bleek tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers. Het is een stijging van 14,4 procent ten opzichte van een jaar geleden, toen de dienst nog goed was voor 247,15 miljoen lopende abonnementen. Het aantal nieuwe abonnees lag daarmee iets boven de verwachting, schrijft ook CNBC.

Een deel van de nieuwe abonnees is afkomstig uit het Basic with Ads-abonnement, waarmee gebruikers tijdens het streamen advertenties te zien krijgen. Het aantal abonnees met dat abonnement steeg in het vorige kwartaal met 35 procent. In de landen waar het beschikbaar is, schreef ruim de helft van de nieuwe klanten zich in voor een Basic with Ads-abonnement. Netflix is van plan om dat abonnement volgend jaar wereldwijd beschikbaar te stellen.

Netflix draaide vorig kwartaal 9,83 miljard dollar omzet, wat neerkomt op een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst kwam in dezelfde periode neer op 2,36 miljard dollar, een stijging van ongeveer 41 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.