Netflix haalde vorig kwartaal ruim 5 miljoen nieuwe abonnees binnen

Netflix haalde vorig kwartaal ongeveer 5,1 miljoen nieuwe abonnees binnen. Dat bevestigt het bedrijf op vrijdag. Het aantal leden met een advertentieabonnement, dat momenteel beschikbaar is in een beperkt aantal landen, steeg de afgelopen drie maanden met 35 procent.

Met de toename had Netflix in het derde kwartaal van 2024 in totaal 282,72 miljoen geabonneerde huishoudens, zo bleek tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers. Het is een stijging van 14,4 procent ten opzichte van een jaar geleden, toen de dienst nog goed was voor 247,15 miljoen lopende abonnementen. Het aantal nieuwe abonnees lag daarmee iets boven de verwachting, schrijft ook CNBC.

Een deel van de nieuwe abonnees is afkomstig uit het Basic with Ads-abonnement, waarmee gebruikers tijdens het streamen advertenties te zien krijgen. Het aantal abonnees met dat abonnement steeg in het vorige kwartaal met 35 procent. In de landen waar het beschikbaar is, schreef ruim de helft van de nieuwe klanten zich in voor een Basic with Ads-abonnement. Netflix is van plan om dat abonnement volgend jaar wereldwijd beschikbaar te stellen.

Netflix draaide vorig kwartaal 9,83 miljard dollar omzet, wat neerkomt op een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst kwam in dezelfde periode neer op 2,36 miljard dollar, een stijging van ongeveer 41 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 13:17 139

18-10-2024 • 13:17

139

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Reacties (139)

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Darida 18 oktober 2024 13:28
Veel mensen klagen over de prijs van Netflix en zeggen dan dat ze hun abonnement gaan opzeggen, en doen dat uiteindelijk niet. Veel babbel maar geen actie.

Ik denk dat heel veel mensen die klagen over de prijs dat onterecht doen. Zoveel mensen kijken regelmatig en als je nu 15€ per maand moet betalen is dat toch niet veel geld? Zoveel mensen die makkelijk 10 dingen volledig bekijken per maand (films en afleveringen van series) dat is dan 1,5€/stuk = geen geld. Uiteindelijk is de prijs heel laag voor het aanbod.

Ik ben zelf al zo'n 7 jaar geen abonnee meer omdat ik er gewoon te weinig interesse en tijd voor heb.

Als je mensen hoort klagen over de prijs van Netflix of de brocoli die 10% duurder wordt is het 't einde van de wereld - je zou denken dat ze op de rand van de afgrond zijn. Maar hoe gaan ze naar de supermarkt om die brocoli te kopen? Ja, in een auto van 50k€ - daar is altijd geld voor. Als Netflix een status ding was geweest dat je kon showen en u zo op de social ladder kon doen klimmen zoals velen dat zo zien dan zouden ze minder klagen.
BoerBart @Darida18 oktober 2024 13:38
Ik ben het vrijwel geheel met je eens, het verschil is wel, dat er zo ontzettend veel versplinterd is. Eerst had je vrijwel alleen Netflix, je kon vanalles kijken, en er kwamen continu nieuwe titels op uit voor een leuke prijs. Netflix is inmiddels duurder geworden, het aantal te bekijken dingen neemt af, met name door verplintering. Als je nu pech hebt, heb je een abonnement "nodig" voor Netflix, Disney+, Amazon Prime, Videoland, NLZIET etc. etc. En als je dan 10~15 euro per abonnement betaald, is het ineens niet meer zo goedkoop.

Anyhow, de verhoging van het aantal abonnees is natuurlijk vrijwel geheel te wijten doordat Netflix de duimschroeven heeft aangedraaid m.b.t. het delen van een account. Ik had niet verwacht dat het zo'n aantal zou zijn, maar hier zullen zij beter over na hebben gedacht. Een hoop mensen schreeuwde moord en brand, maar ik heb er niemand meer over gehoord.

[Reactie gewijzigd door BoerBart op 18 oktober 2024 13:40]

Mathijs Kok @BoerBart18 oktober 2024 14:06
het aantal te bekijken dingen neemt af,
Dat is dus niet waar he? Ze hebben nu meer content dan ooit en elk jaar komt er 15% bij. Wat je bedoelt dat er dingen zijn die jij wilt zien die niet op Netflix staan.
zath @Mathijs Kok18 oktober 2024 14:34
Niet alle content is gelijk. Feit is gewoon dat als ik nu een leuke film of serie tegenkomen, dat ik als eerste moet gaan kijken "Bij welke dienst is deze beschibkaar om te streamen" terwijl een aantal jaar geleden bijna alles bij Netflix te vinden was.

Dan kan Netflix in harde aantallen wel meer series/films hebben dan vroeger, maar als 80% daarvan gewoon niet interessant zijn, dan schiet het natuurlijk niet op.

Zelf ben ik aantal jaar geleden wel gestopt met Netflix. Vond de kwaliteit van content achteruit hollen en de prijs ging alleen maar omhoog. Ook de bekende truc om series na 1-2 seizoenen te cancellen en dat geld in nieuwe series stoppen om nieuwe abbonnees te trekken was ik wel klaar mee.
hiostu @zath18 oktober 2024 14:48
Feit is gewoon dat als ik nu een leuke film of serie tegenkomen, dat ik als eerste moet gaan kijken "Bij welke dienst is deze beschibkaar om te streamen" terwijl een aantal jaar geleden bijna alles bij Netflix te vinden was.
En dat is gewoon simpelweg geen feit. Er was ontzettend, maar dan ook ontzettend veel content dat niet beschikbaar was op Netflix of soms maar een beperkte tijd (in NL). Hele serie en film catalogie die nooit op Netflix hebben gestaan. Zo zijn de HBO Original series nooit op Netflix te zien geweest en is het pas sinds eind 2023 nadat beide een overeenkomst hebben getekend. Daardoor zijn series als Band of Brothers en The Pacific sindsdien te zien op Netflix. Maar nog steeds zijn series als Game of Thrones nooit te zien geweest op Netflix.

Voor de duidelijkheid: in Nederland. Wellicht dat het anders was in de VS. Want daar was meer content op beschikbaar in de VS. Maar in NL lagen heel veel rechten voor series nog exclusief bij TV stations.
Sjekster @hiostu18 oktober 2024 16:20
Lekker zwart wit van beide kanten jongens ;). Nee, lang niet alles was op Netflix beschikbaar, maar er is sinds de opkomst van Netflix, Prime, HBO, Disney etc echt wel redelijk wat aanbod van Netflix verdwenen hoor.

Dat neemt zeker niet weg dat er door de nieuwe services ook nog niet eerder beschikbaar materiaal is bijgekomen. Het een sluit het ander niet uit natuurlijk.

Het is echt wel een valide punt dat het veel ondoorzichtiger is geworden, content verschuift constant tussen verschillende aanbieders en het vergt allemaal wel wat meer zoekwerk.

Ik betaal liever 40 euro waar de content van 4x een 10 euro abonnement op staat, puur voor het gemak. Concurrentie en gebruikersgemak bijten elkaar gewoon op dit punt. Net zoals ik liever al mijn games op Steam heb, in plaats van verspreid over 5 verschillende platformen.

Bij muziekstreaming is dit voor de gebruiker in ieder geval beter geregeld, daar zijn meerdere aanbieders, maar met een grotendeels gelijk aanbod. Dan kan je keuze van andere randzaken afhangen.
hiostu @Sjekster18 oktober 2024 16:47
Lekker zwart wit van beide kanten jongens ;). Nee, lang niet alles was op Netflix beschikbaar, maar er is sinds de opkomst van Netflix, Prime, HBO, Disney etc echt wel redelijk wat aanbod van Netflix verdwenen hoor.
Dat ontken ik ook nergens. Maar er wordt als feit gesteld dat vroeger bijna alles op Netflix beschikbaar was. Maar dat is gewoonweg niet waar. Er was zeer veel content dat niet beschikbaar was op Netflix. En zeker, er is content weg bij Netflix, maar in totaliteit is er nu veel meer content beschikbaar over alle diensten heen.

En niet te vergeten dat dit ook voordat Netflix met eigen content kwam. Toen is Netflix ook minder gaan betalen voor overeenkomsten. En daarmee hebben ze ook afscheid genomen van content van andere partijen. Netflix wilde zelf minder afhankelijk zijn van de content van andere partijen.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 18 oktober 2024 16:50]

yamlel @Sjekster19 oktober 2024 12:23
Het is ook nooit goed. Als er een monopolie is word er geklaagd en als er veel aanbod en concurrentie is word er ook geklaagd. Niemand verplicht men om op een streamingdienst te abonneren.
batjes
@hiostu19 oktober 2024 18:01
Vroeger vond Netflix het prima als je met een VPN dienst hun platform gebruikte. Maakt het uit waar een view vandaan komt?

Netflix VS, CA en UK erbij en je had toegang tot 90% van zo'n beetje alle content. Voor anime Netflix jp.
Sjekster @zath18 oktober 2024 16:31
Hier is Netflix ook de deur uit, met die constante prijsstijgingen. Overigens is het denk ik niet eens een truc, dat series minder seizoenen hebben. Het hele verdienmodel is anders, veel seizoenen brengen gewoon niet veel geld extra geld meer binnen denk ik. De mensen die de serie echt willen zien, hebben zich hoogstwaarschijnlijk al bij s1 / 2 geabonneerd.

Ik vind het overigens niet altijd erg dat series wat korter zijn, veel van de series met 5+ seizoenen zakken toch al heel snel in kwaliteit. Het probleem is dat ze nooit geschreven worden met een duidelijk eind in zicht, ze proberen er net zoveel uit te persen als mogelijk. Ik heb liever een kortere serie die van tevoren al veel beter is uitgedacht en meer richting en focus heeft. Maar 1 á 2 seizoenen is vaak wel wat kort inderdaad...
FicoF @zath18 oktober 2024 15:50
Vroeger was echt lang niet alles beschikbaar op Netflix, dat is denk ik meer een gevoel van toen, wow wat staat hier veel op.

Als NF abonnee kijk ik op Netflix naar nieuwe films, niet bij het aanbod van Prime. Als je bij restaurant X gaat eten ga je toch ook niet naar de menukaart van restaurant Y vragen?
n4m3l355
@zath18 oktober 2024 19:16
Dat je eerst alles bij Netflix vond en nu niet meer is niet zonder reden, filmhuizen keken naar Netflix en proberen dat nu zelf met weinig succes. Dat de markt gefragmenteerd is klopt maar het mooie is wel dat je iedere maand kunt hoppen en dat ondanks je veel meer content kunt kijken met betere kwaliteit, het ook nog goedkoper is dan kabel. Ik ben dan ook best blij, waar ik vroeger een of twee series per jaar had met bagger kwaliteit, heb ik nu zoveel content dat ik niet genoeg tijd heb.

Dat sommige mensen opzeggen is hun goed recht, maar let wel, het is nog nooit zo makkelijk, met zoveel content, met zo'n hoge kwaliteit als vandaag beschikbaar. En natuurlijk kan het beter en ik hoop dat er ooit een service komt die 4k met hoge bandweidte streamed maar ik geloof niet dat we veel te klagen hebben.
aval0ne @zath21 oktober 2024 09:15
Bijna alles op Netflix te vinden was? Dat is nooit zo geweest.
Justinn1988 @Mathijs Kok18 oktober 2024 14:11
Inderdaad, dit soort claims zijn vooral onderbuik, beetje hetzelfde als 'ik ga m'n account opzeggen', maar dat in de praktijk niet doen.
DJ Henk @Justinn198819 oktober 2024 08:43
Precies. Mensen die hun account willen opzeggen doen dat gewoon. Mensen die hun account willen houden en alleen hun onvrede willen uiten zijn degenen die dreigen.
Sjekster @Mathijs Kok18 oktober 2024 14:56
Er is (heel) veel nieuw spul bijgekomen, dat is waar. Maar het klopt ook zeker dat heel veel wat vroeger op netflix stond is verdwenen, omdat de eigenaar een eigen streaming dienst heeft opgezet. Voor mensen die veel oudere films / series kijken bijvoorbeeld, is dat echt wel merkbaar.
SunnieNL @BoerBart18 oktober 2024 13:57
Pricing, ik hoor mensen nog zeggen dat Ziggo duur is en dat het beter zou zijn als je kon kiezen welk type kanalen je wilt zien.
Dan krijg je die mogelijkheid in meerdere streamingdiensten, en dan is het weer niet goed :)
Dan moet alles terug naar 1 aanbieder... (vergetende dat die ene aanbieder niet de diversiteit en aantallen nieuwe series op hoog niveau kan bieden als nu gebeurd over meerdere diensten)

Het blijft goedkoop, echter willen mensen vaak gewoon alles. Ze willen op elk gewenst moment iets op kunnen zetten wat ze op dat moment willen zien. Tja, dan moet je alle streamingdiensten hebben.
Een alternatief is elke maand te kiezen wat je wilt zien en daar je streamingdienstkeuze op af te stemmen. Dan heb je nog steeds keuze, binnen 1 of 2 streamingdiensten. Die je gelijk weer opzegt. Maand erna kies je 2 anderen en kijk je daar alles. Is sowieso al handiger voor mensen die bingen, omdat steeds meer series op 1 aflevering per week zitten en je op deze manier gewoon alles in 1x kan zien.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 18 oktober 2024 13:58]

phray @BoerBart18 oktober 2024 14:33
Je hoeft niet meerdere abonnementen tegelijk te nemen dat slaan natuurlijk nergens op.
Darida @BoerBart18 oktober 2024 20:24
Ja als je verschillende abonnementen afneemt wordt het inderdaad heel duur. Maar dat vind ik dan overbodige luxe. Als er dan af en toe eens iets niet beschikbaar is op je streamingdienst, dan huur je het op iTunes, Amazon, etc. Maar als je alles alles wil kunnen zien, dan moet je maar dokken.

M.b.t. het accountdelen dat werd teruggeschroefd denk ik dat de meeste mensen wel inzien dat dat normaal is. Dat het niet echt fair is dat je je account gaat delen met de hele planeet.
Vexxon @Darida18 oktober 2024 13:42
Netflix is wat mij betreft van de bestaande streamingsdiensten qua content en hoe regelmatig ze deze aanvullen met nieuwe content de beste (al heb ik niet allemaal geprobeerd).
Ik heb er een tijdje 4 tegelijk gehad, maar daar heb ik er inmiddels 2 (HBO and Prime) opgezegd en het liefst zie ik Disney+ ook nog verdwijnen, maar daar wordt door andere gezinsleden nog naar gekeken.

Ik sluit me daarom ook helemaal aan bij jouw 2e alinea. voor de hoeveelheid content die ik en mijn gezin kijk, zonder reclame, is de prijs wat mij betreft het meer dan waard.
Largamelion @Vexxon18 oktober 2024 14:11
Leuk voor een gezin waar iedereen Netflix kijkt, maar voor alleenstaanden die graag af en toe eens een filmpje kijken in '4K' en maar 1 scherm nodig hebben is er nog steeds geen optie. Dan wordt het dus óf kijken in mindere kwaliteit óf toch het duurste abonnement pakken en veel te veel betalen voor wat je er eigenlijk mee doet.

Ik mis dus nog steeds de optie voor 1 scherm en 4K en ik weet dat veel mensen er zo over denken, want dat komt telkens terug in de comments. Tot dan blijf ik dus Netflix delen zolang het werkt. Valt die optie weg, dan valt Netflix bij mij gewoon ook weg, zo simpel is het.

Verder heb ik enkel nog Prime waar ik voorlopig nog wat series heb die het bekijken waard zijn en dat werkt voor 5€/m gewoon in 4K met alle toeters en bellen.
Vexxon @Largamelion18 oktober 2024 14:24
Vind ik heel legitiem. Ik heb die 2 abo's opgezegd, ook vooral uit irritatie dat ik met 4 abo's regelmatig nog steeds bepaalde films niet konden kijken (terwijl ze helemaal niet nieuw waren). Ik ben dus weer aan het downloaden geslagen.
maxkranendijk @Largamelion18 oktober 2024 15:27
Wellicht komen ze nog met een abo van 6e waarbij je 10uur per maand mag kijken wat handiger is voor singles.
Marcel Br @maxkranendijk18 oktober 2024 15:41
Het gaat om fatsoenlijke kwaliteit krijgen op 1 scherm tegelijk, niet om tijdsduur.
jongetje @Largamelion18 oktober 2024 15:34
Die optie is er wel ALS je iemand kent met een 4k abonnement kun je voor een paar euro per maand meeliften. Dan krijg je precies die ene stream. Is wat omslachtige maar kan dus wel.
Marve79 @Largamelion18 oktober 2024 15:50
Maar dan nog, het duurste abo is 20 euro per maand? Als je ziet wat je daarvoor kunt kijken. Zelfs als single. Vroeger gingen wij naar de videotheek kostte een dagfilm FL 7.50 en dan kon je geen recensies lezen buiten misschien die in de krant. De volgende dag moest je die (al dan niet in de regen) terug brengen. Bovendien kun je je abo stopzetten en weer activeren wanneer je wilt.

Ik denk dat er zeker nog wel wat rek zit op de prijzen de komende tijd. Maar mensen willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Het mag niks kosten en moet alles bieden.

En als je dan naar de prijzen in de supermarkt kijkt. Voor een bakje blauwe bessen betaal je 6 euro. Voor een volle AH zak ben je 70-80 euro kwijt. Daar klaagt dan niemand over? Maar zoveel kijken als je wilt voor 20 euro p.m oh nee wat een afzetterij!
Kelin @Marve7918 oktober 2024 16:15
In jouw redenering gaan een aantal dingen mis.

In de videotheek stond personeel, een dure voorraad en er moest een ruimte worden gehuurd, om maar een paar dingen te noemen.

Bij Netflix vallen veel van die kosten weg. Bovendien raakte de videotheek snel leeg als iedereen onbeperkt mocht huren voor een vaste prijs. Bij Netflix is dit ook niet het geval.

Door technologische ontwikkeling is het product heel anders geworden. Neem VOIP, voor een lange tijd was internationaal bellen ontzettend duur. Dat is helemaal weggevallen. Dan slaat het als een tang op een varken om vervolgens te zeggen: het was vroeger veel duurder, dus de huidige prijs is gerechtvaardigd.

Er is niet een vergelijkbare oplossing gevonden voor blauwe bessen, die zijn daardoor relatief duur.

Nog los van de discussie of 20 euro pm veel of weinig is.
Pecunia-18 @Kelin18 oktober 2024 17:03
Ja in de Videotheek stond personeel, brande de kachel en betaalde je huur als eigenaar.
Maar Netflix stopt miljarden in het maken van eigen content;
https://fortune.com/2024/...-content-shows-streaming/
Daarnaast maken ze voor hun CDN wereldwijd gebruik van duizenden AWS S3 en EC2 servers. Kortom is iets te gemakkelijk om te zeggen dat technologie iets per definitie goedkoper maakt.
cbr600f4i @Marve7919 oktober 2024 09:58
Zoveel producten omhoog in prijs gooien omdat het kan. En dan als consument op je rug gaan liggen met je pootjes omhoog. Probleem is dat ze steeds nieuwe trucjes verzinnen om je het dubbele te laten betalen voor hetzelfde. Ik was overigens in het begin met de netflixen en disneys van deze wereld gewoon een 'slapende' klant omdat ze niet de hoofdprijs vroegen. Ik heb ze nu al 1 a 2 jaar opgezegd, het is maar wat ze liever hebben. Prime ga ik straks ook opzeggen en dan ook 1 maandje nemen als er weer genoeg te zien is. Ik kan het overigens prima betalen maar ik werk aan die praktijken niet mee.
hiostu @Vexxon18 oktober 2024 14:50
En zo zie je maar verschil tussen huishoudens. Hier wordt Netflix van de grotere diensten veruit het minste gekeken. Het is dat ik de kosten deel met mijn moeder die een extra account heeft. Maar anders had ik Netflix al weer opgezegd voor een tijdje.
Marve79 @hiostu18 oktober 2024 15:44
Ik heb het inmiddels opgezegd. Ik had eerst 4 schermen toen 2 omdat mijn moeder nog meekeek, maar de kinderen hebben alles inmiddels gezien en wij keken amper tot niet.

Ik zit nu ook te overwegen om Youtube premium family op te zeggen na die bizarre prijsverhoging.
Darida @Vexxon18 oktober 2024 20:27
Ik denk dat 2 diensten al goed is persoonlijk. Prime reken ik er niet bij want het is gratis bij je gewone Prime abonnement, ik denk dat de meeste mensen dit afnemen voor de gratis levering.

Netflix heeft inderdaad een belachelijk groot aanbod. Tegelijk vind ik dat ook een beetje hun zwakke punt want ik heb het altijd moeilijk gevonden om nieuwe series en docus te ontdekken die me interesseren. En ik ben voornamelijk een docu mens.
Groningerkoek @Darida18 oktober 2024 14:40
in bijvoorbeeld 1990 had ik maanden waarin er meer dan 100,- gulden naar de videotheek ging. Als je inflatie berekend is dat vandaag de dag ongeveer 100,- Euro.

Natuurlijk vindt ik niet alles leuk op Netflix, maar als ik zie wat een ongelofelijke berg materiaal ik krijg voor 18,99,- per maand vindt ik het zeer zeker niet duur. En ik ben ook blij dat ze hier een dikke winst mee draaien want dan hopen de prijzen niet fors omhoog de komende jaren.

Al met al heb ik Disney, Apple en Netflix voor minder geld dan wat ik 35 jaar geleden naar de videotheek bracht, mij hoor je niet klagen.
Llopigat
@Groningerkoek18 oktober 2024 16:54
Nou met 100 gulden in de maand naar de videotheek was je echt wel een uitzondering toen.

En het houdt natuurlijk niet op hiermee. Ze blijven doorgaan met prijsverhoging tot ze echt klanten gaan verliezen. Dat is winstmaximalisatie. Maar ze vergeten dat ze 'concurreren' met het grijze circuit. Mij zijn ze al verloren.

15 jaar geleden wist iedereen popcorn time en ftd te vinden. Nu is het weer streamio ofzo. Dat soort dingen kunnen heel snel weer mainstream worden.
Groningerkoek @Llopigat18 oktober 2024 18:45
In die periode minimaal een gram wiet per dag, dan zit je zo op 3 dagfilms per week :P
4bit @Darida18 oktober 2024 13:44
Netflix is aan het uitzoeken hoe sterk hun product is. Hoeveel betalen mensen er voor. Want wat iemand zegt dat ze er voor willen betalen maar effectief zullen betalen is niet noodzakelijk gelijk.Uiteindelijk vinden velen het gemak van een hele bibliotheek aan series en films gewoon heel makkelijk waar ze wel wat voor over hebben.
Ik ken nog steeds meer mensen ieder jaar die eerder niet meer betalen voor klassieke tv. In België is het prijsverschil tussen een pakket met of zonder klassieke tv toch ook al tegen de 20 euro per maand. Dus lijkt mij dat streamingsdiensten er sterker voor staan tegenover klassieke tv.
wiseger
@4bit18 oktober 2024 13:55
België is geen Nederland. De publieke omroep wordt in Nederland betaald vanuit de belastingen. De omroepen bieden steeds meer gratis streaming aan in Nederland.

RTL bezit ook Videoland. Heel veel van RTL is te streamen via dit platform.

Internet aanbieders kunnen dan wel 20 euro gaan vragen voor klassieke televisie, heel veel mensen zullen het dan gewoon opzeggen. Nu al wordt er meer gestreamd dan naar live televisie gekeken.

Netflix staat vrij sterk omdat ze zo groot zijn dus kunnen ze de prijs wel opdrijven om zo aan de onderkant de advertentie versie te promoten. Waarvoor je straks net zoveel betaald als vroeger voor Netflix ad-vrij. Andere streaming diensten krijgen het steeds lastiger.
Flying Hawkic @wiseger18 oktober 2024 14:11
België is geen Nederland. De publieke omroep wordt in Nederland betaald vanuit de belastingen. De omroepen bieden steeds meer gratis streaming aan in Nederland.
Ik begrijp niet wat je bedoelt met "België is geen Nederland" want wat je hier beschrijft, is in België net hetzelfde. Ook in België wordt de publieke omroep gesubsidieerd en hebben ze een eigen app om gratis mee te streamen.
croc @wiseger18 oktober 2024 14:15
Klinkt nét als België (-Videoland +Streamz).
wiseger
@croc18 oktober 2024 14:44
Als het in België hetzelfde is, waarom zou je dan 20 euro per maand voor live televisie betalen?

Als dat de prijs in Nederland zou worden, dan stopt men massaal met live televisie. Nu al wordt er meer gestreamd dan live televisie gekeken.
4bit @wiseger18 oktober 2024 15:00
Dat is in het algemeen de prijs om een digitale (kabel) tv-box te huren. Een deel van de zenders hebben inderdaad apps, om bv op apple tv die zender te bekijken. Maar zeker niet allemaal.
Het zijn ook voornamelijk de oudere generaties die nog vasthouden aan het klassieke manier van tv kijken.

Er zijn er ook velen die jaren geleden een combo (internet-mobiel-tv) hebben afgesloten, en dat loopt gewoon door. Mensen stellen vaak hun abonnementen niet in vraag, herbekijken nauwelijks of het ondertussen ergens goedkoper kan, of het nog steeds het duurdere pakket moet zijn, ... .

[Reactie gewijzigd door 4bit op 18 oktober 2024 15:02]

bytemaster460 @wiseger18 oktober 2024 16:01
Bij Ziggo kost een abonnement voor TV alleen ongeveer 23 Euro. Bijna iedere Ziggo-klant heeft een pakket met internet, maar dan nog betaal je dus inderdaad al 20 Euro voor een TV-abonnement. Dat is bij alle kabelaars zo.
croc @wiseger18 oktober 2024 20:54
Gemak, gewoonte, onwetendheid. Of een combinatie van.
synoniem @Darida18 oktober 2024 13:54
Aangezien er niet bij staat in welke landen het aantal klanten is gegroeid en waar niet kun je zo'n uitspraak niet doen. Goede kans dat in de landen waar voorheen je een goedkoop abonnement had het aantal klanten wel degelijk is gedaald. En dat nieuwe klanten in nieuwe landen gewoon voor de laagste prijs gaan en dat is het abonnement met reclame. Ik heb in ieder geval bijna twee jaar geleden Netflix opgezegd en heb, buiten NLZiet, ook geen andere streamingdiensten meer. Prijs en kwaliteit van streamingdiensten staat niet in verhouding tot elkaar.
iAR @synoniem18 oktober 2024 19:33
Tuurlijk. En Netflix heeft al die data. Maar die is alleen gebaad bij een narrative waarbij er groei is voor dit maandbedrag waardoor mensen denken dat het een prima prijs is. Geld geld geld. Daarna komt de rest wel.
NLZIET en veel Pirates of the Caribbean.
miknic @Darida18 oktober 2024 13:58
Vooral in vergelijking met vroeger, toen je nog moeite moest doen om een film te kijken. Of je keek op kabel tv in het aanbod incl. reclame. of je moest naar de videotheek waar je voor 4-5 gulden de nieuwste films kon huren of een aantal oudere films voor 10 gulden. Was toch aardig wat kwijt in de maand. Ook al zal je meerdere streamingsdiensten hebben, kom ik nog lang niet aan dat bedrag.
twkr18526 @Darida18 oktober 2024 14:02
Veel mensen klagen over de prijs van Netflix en zeggen dan dat ze hun abonnement gaan opzeggen, en doen dat uiteindelijk niet.
‘Veel’ mensen zoals ik, hebben wél hun Netflix opgezegd. Als ook HBO, Videoland, Prime én Disney. Toevallig afgelopen 2 jaar minder tijd voor TV gehad. Echter zijn er waarschijnlijk meer mensen die wel overstag zijn gegaan om wel een abo te nemen ipv te delen. Hangt er dus van af hoe je ‘veel’ definieert.

Dit ‘succes’ bij Netflix zal de aandeelhouders stemmen. En waarschijnlijk ook andere (of zelfs nieuwe) streamingdiensten, totdat er een paar gaan omvallen zodra er te weinig mensen zoveel ervoor willen betalen. Misschien mis ik (persoonlijk) de DVD/Blu-ray tijd wel (onterecht?).
Applejack @Darida18 oktober 2024 14:58
Ik heb bij de laatste prijsverhoging in ieder geval wel opgezegd en ik mis Netflix helemaal niet. De kwaliteit van hun aanbod is gewoon niet goed genoeg voor wat ze vragen vind ik.
kftnl @Darida18 oktober 2024 15:54
Veel babbel maar geen actie.
Ik zie om me heen wel degelijk een groep die heeft opgezegd. Echter een andere groep - die eerder met een familielid op een andere lokatie meekeek - die sluiten nu nieuwe abbo's af omdat de voorwaarden van Netflix (ondanks zware prijsverhogingen) erg versoberd zijn.
Zoveel mensen kijken regelmatig en als je nu 15€ per maand moet betalen is dat toch niet veel geld? Zoveel mensen die makkelijk 10 dingen volledig bekijken per maand (films en afleveringen van series) dat is dan 1,5€/stuk = geen geld.
Als je gewoon 4k wil kijken (wat al meer dan tien jaar de standaard is) is het nu 230 euro per jaar. Als ik dat naast andere 'abonnement' entertainment leg zoals NPO Start, NLZiet, XBox Game pass, een museum-jaarkaart dan vind ik dat niet schokkend goedkoop.

Ze hebben de tarieven flink verhoogd, en de voorwaarden flink versoberd. En wat is er bijv. het afgelopen jaar nou uitgekomen op Netflix aan must-see series? Is dat 230 euro waard?
Ja, in een auto van 50k€ - daar is altijd geld voor.
Dat zijn bijna altijd lease-auto's, en als je ziet hoe dat werkt dan is dat vaak een combinatie van fiscale regelingen en de opties die een werkgever voorstelt waardoor zo'n auto gekozen wordt. Neem aan dat met de nieuwere regelingen dat je dan in die groep een stuk meer goedkopere auto's gaat zien. De goedkope bijtellingen voor elektrische auto's en dergelijke zijn grotendeels voorbij.

Het besteedbaar inkomen in Nederland is echt wel degelijk een groot probleem. Ligt niet aan de broccoli natuurlijk. Het ligt grotendeels aan belastingen, woonlasten, energie- en transportkosten.

Voor een modale starter die op zichzelf wil wonen kom je nu gewoon niet rond in Nederland, klaar.

Voor veel gezinnen: Als je na al je vaste lasten en boodschappen nog zeg 300 euro overhoudt per maand dan is een prijsverhoging van 5 euro per maand voor Netflix echt wel vervelend hoor.

Ik vind eigenlijk dat het tijd is voor wetgeving over prijsverhogingen. Door veel partijen worden nu extreme prijsverhogingen doorgevoerd, wat doet denken aan dat ofwel hun eerdere prijsstelling een soort 'dumping' of concurrentievervalsing was, of dat hun nieuwe prijsstellingen een monopoliepositie aangeven.

Het zou goed zijn om de maximale prijsverhoging voor doorlopende consumenten-abbonnementen te maximeren op de consumenten-prijsindex. De huidige taktiek van Amerikaanse partijen met miljarden in de oorlogskas om eerst de concurrentie dood te maken met onhaalbare prijzen en daarna de Europese markt uit te melken moeten we echt korte metten mee maken.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 18 oktober 2024 15:56]

Verwijderd @kftnl18 oktober 2024 16:27
...
Het besteedbaar inkomen in Nederland is echt wel degelijk een groot probleem.
...
Het probleem is dat de huishoudens die je noemt prioriteiten moeten stellen en dat is te vaak ingewikkeld of vervelend. Ga maar eens praten met schuldhulpverleners en vraag naar oorzaken van financiële problemen bij mensen die niet van een uitkering leven.

Het abonnementstarief van Netflix heeft daar niets mee te maken, de beslissing om een OLED 4K TV te kopen en dat Netflix abonnement te nemen heeft dat wél.
kftnl @Verwijderd18 oktober 2024 17:19
Dit was misschien ooit waar, maar inmiddels is er echt een heel duidelijk besteedbaar inkomen probleem in Nederland voor een aantal groepen. Met name mensen of gezinnen op 1 inkomen op of onder het modale inkomen.

Zeggen dat de starters van nu maar minder flatscreens, starbucks en lease-auto's moeten nemen is echt een beetje een parodie van het probleem maken. Er is écht een besteedbaar inkomen probleem in Nederland

Reken je even mee?

Modaal inkomen 35116 is 2926 euro per maand. Gemiddelde huurprijs voor een nieuw huurcontract in 2024 is 1752 euro (je denkt misschien dat dat overdreven is, maar zie nu maar iets te vinden eronder buiten Zeeland), hou je 1174 euro over. Gemiddelde kosten gas+water+licht = 306 euro per maand, zit je op 868 euro over. Gemiddelde kosten compacte occasion per maand: 416 (inclusief alles waaronder aanschaf volgens ANWB). Hou je 452 over. Gemiddelde instap kosten tv + internet: 50 euro per maand. Zit je op 402. Gemiddelde kosten boodschappen alleenstaande jonge werkende: 281 euro per maand. Over: 121 euro. Na zorgtoeslag kost je basisverzekering nog gemiddeld 122 euro. Zit je dus op 0 voor al het andere: meubels, leven, etc.

Er zitten héél veel mensen in Nederland die het net redden in de marge, en dan is een broccoli die 1 euro duurder is (en dus 4 euro per maand als je 4 keer een broccoli koopt) uiteindelijk wel iets dat pijn doet. Laat staan een Netflix abbo.

Wat betreft praten met schuldhulpverleners, ik praat wel met mensen uit de schuldhulp, en die zien juist veel verschillende groepen in de problemen komen. Ik kan natuurlijk niet praten met de mensen die jij specifiek kent in de schuldhulpverlening.
bytemaster460 @kftnl18 oktober 2024 23:14
Het modale inkomen in 2024 is 44.000 euro. De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in 2024 1100 euro. Dan ziet het verhaal er toch iets anders uit.
kftnl @bytemaster46019 oktober 2024 00:33
Het modale inkomen in 2024 is 44.000 euro.
Bruto ja. En wat is dat netto? Zoek het anders hier op: https://vismaraet.nl/over...men-stijgt-met-42-91-euro
De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in 2024 1100 euro.
Voor een gemiddeld bestaand huurcontract dat gemiddeld meer dan 10 jaar geleden getekend is ja. Nu de prijs voor een nieuwe verhuurde woning voor een starter? Als je het niet weet kijk hier eens: https://nos.nl/artikel/25...n-verder-maar-niet-overal

Ik snap dat het moeilijk te geloven is, maar de huidige starters zijn geen zeurders, het is echt onmogelijk voor ze gemaakt.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 19 oktober 2024 00:50]

bytemaster460 @kftnl19 oktober 2024 10:25
Je rekent dit soort dingen altijd uit op basis van brutosalaris. Daarnaast moet je rekenen met de gemiddelde huurprijs wat een gemiddeld huishouden in de vrije sector nu kwijt is en dat is 1100 euro.
kftnl @bytemaster46019 oktober 2024 11:10
Je snapt toch wel dat het niet uitmaakt of je bruto - belasting doet, of netto? Maar is goed jongen, doe we het op basis van bruto. Bruto modaal inkomen 2024: 44000
(https://www.cpb.nl/sites/...EP-2024-februari-2024.pdf)

Met rekentooltje: loonheffing na arbeidskorting en algemene heffingskorting: 8.884

Dat is dus netto: 44000 - 8884 = 35116

Per maand is dat: 2926. Precies wat ik gebruikte, sloeg alleen de belasting stap over want geen verschil.
Daarnaast moet je rekenen met de gemiddelde huurprijs wat een gemiddeld huishouden in de vrije sector nu kwijt is en dat is 1100 euro.
Juist ja, en als jij als starter een huis gaat kopen reken jij ook met de hypotheeklasten van iemand die zijn woning 10 jaar geleden gekocht heeft? Nee, je rekent met de hypotheeklasten die jijzelf gaat krijgen, en die is anders dan wat je ouders nu aan hypotheek betalen. En dus ook: Als je nu een woning gaat huren moet je rekenen met wat iemand betaalt die nu een huurcontract afsluit. Het gemiddelde zitten enorm veel mensen tussen die 10 of meer jaar geleden deals hadden die niet meer bestaan. Ga jij niet krijgen.

Mijn claim is niet dat mensen die 20 jaar geleden een woning kochten niet rond komen, wat ik zeg is dat er een groep is in Nederland vor wie het op dit moment gewoon onmogelijk is om te starten.

Je moet dus de gemiddelde huur nemen van een nieuw te huren vrije sector woning. Sociale huur kom je echt niet in tegenwoordig zonder voorrang.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 19 oktober 2024 11:23]

bytemaster460 @kftnl19 oktober 2024 12:24
Nu heb je het ineens over starters in de huizenmarkt. Hierboven ging het over het besteedbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens en dan reken je met de gemiddelde of modale bedragen. Niet met wat een starter vandaag kwijt zou zijn.
kftnl @bytemaster46019 oktober 2024 13:06
Ik heb het vanaf mijn eerste comment over starters, je reageert zelf middenin een thread he. Het is evident dat een gemiddelde persoon die in de jaren 90 een huis heeft gekocht prima rondkomt.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 19 oktober 2024 13:15]

bytemaster460 @kftnl19 oktober 2024 13:16
Nee hoor, hier wordt het besteedbaar inkomen in Nederland aangehaald en daarop wordt verder gediscussieerd:
Verwijderd in 'Netflix haalde vorig kwartaal ruim 5 miljoen nieuwe abonnees binnen'

Daarna heb je het over allerlei groepen, waaronder starters. Daarnaast hebben de meeste starters geen modaal inkomen. Als jet het hebt over modale cijfers heb je het per definitie niet over starters maar over modale Nederlanders.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 19 oktober 2024 13:56]

kftnl @bytemaster46019 oktober 2024 13:17
Als we gaan schelden ben ik klaar hier.
bytemaster460 @kftnl19 oktober 2024 13:53
Ben wel benieuwd waar ik dan precies scheld.
Punt is gewoon dat een berekening van het besteedbaar inkomen voor starters of Jan Modaal niet even met een paar bedragen gemaakt kan worden. Er zijn nog zoveel andere variabelen.
We zijn één van de welvarendste volken op aarde met na Luzemburg en wat stadstaatjes als Dubai het land met de laagste armoedecijfers en hebben met afstand het ruimste sociale stelsel ter wereld. Toch klagen we hier steen en been alsof we een derdewereldland zijn geworden. We beseffen niet hoe goed we het hier hebben. Daar word ik af toe zo moe van.
kftnl @bytemaster46019 oktober 2024 13:55
Je noemt me een hoer?
bytemaster460 @kftnl19 oktober 2024 13:56
Aangepast
kftnl @bytemaster46019 oktober 2024 14:12
Haha, ok, dan snap ik hem, mooie typo. Dan heb ik niets gezegd.

Ja ik denk dat we het grotendeels eens zijn, ik focuste echt op dat er gewoon een aantal groepen zijn die het heel moeilijk hebben waarvan je dat niet verwacht. Mensen rond modaal die geen passende woonruimte hebben zijn daar één van. Ik gaf een fictief rekenvoorbeeld waarin je ziet dat een best normaal scenario gewoon niet uit komt. Dat is echt geen kleine groep. Er zijn meer van dit soort groepen die je niet traditioneel 'minima' zou noemen die nu door te hoge lasten in de problemen komen.

Ik heb echt duidelijk proberen te maken dat ik het in het voorbeeld over iemand had die een nieuw huurcontract afsluit. De woning is echt de kern hier, want als diezelfde persoon een sociale huurwoning heeft is er echt werkelijk niets aan de hand en rekent die gewoon rond.

Als je het hebt over de 'gemiddelde Nederlander' of 'Jan Modaal' dan is dat inderdaad heel situatie-afhankelijk of die rondkomen.

Wat betreft hoe goed we het hebben hier, nou ja, ik woon ook liever hier dan in veel andere landen. Maar het is wel echt zaak dat we voor basisbehoeften van mensen zoals woonruimte een redelijke invulling geven.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 19 oktober 2024 14:13]

Verwijderd @kftnl19 oktober 2024 08:11
...
Ik snap dat het moeilijk te geloven is, maar de huidige starters zijn geen zeurders, het is echt onmogelijk voor ze gemaakt.
Het is wel een beetje klagerig allemaal en je doet alsof er schuldigen bestaan die doelbewust handelen.

Hoe dan ook, starters zullen hun prioriteiten moeten bijstellen en rationele keuzes moeten maken. Wat langer bij moeders thuis blijven, kleiner huren (dat kost niet wat jij als gemiddelde aangeeft) of een woning delen.
Verwijderd @kftnl18 oktober 2024 22:31
Dit was misschien ooit waar, maar inmiddels is er echt een heel duidelijk besteedbaar inkomen probleem in Nederland voor een aantal groepen. Met name mensen of gezinnen op 1 inkomen op of onder het modale inkomen.

Zeggen dat de starters van nu maar minder flatscreens, starbucks en lease-auto's moeten nemen is echt een beetje een parodie van het probleem maken. Er is écht een besteedbaar inkomen probleem in Nederland

Reken je even mee?

Modaal inkomen 35116 is 2926 euro per maand. Gemiddelde huurprijs voor een nieuw huurcontract in 2024 is 1752 euro (je denkt misschien dat dat overdreven is, maar zie nu maar iets te vinden eronder buiten Zeeland), hou je 1174 euro over. Gemiddelde kosten gas+water+licht = 306 euro per maand, zit je op 868 euro over. Gemiddelde kosten compacte occasion per maand: 416 (inclusief alles waaronder aanschaf volgens ANWB). Hou je 452 over. Gemiddelde instap kosten tv + internet: 50 euro per maand. Zit je op 402. Gemiddelde kosten boodschappen alleenstaande jonge werkende: 281 euro per maand. Over: 121 euro. Na zorgtoeslag kost je basisverzekering nog gemiddeld 122 euro. Zit je dus op 0 voor al het andere: meubels, leven, etc.

Er zitten héél veel mensen in Nederland die het net redden in de marge, en dan is een broccoli die 1 euro duurder is (en dus 4 euro per maand als je 4 keer een broccoli koopt) uiteindelijk wel iets dat pijn doet. Laat staan een Netflix abbo.

Wat betreft praten met schuldhulpverleners, ik praat wel met mensen uit de schuldhulp, en die zien juist veel verschillende groepen in de problemen komen. Ik kan natuurlijk niet praten met de mensen die jij specifiek kent in de schuldhulpverlening.
Er klopt niets van de getallen die je noemt, het lijkt wel of je die bij de SP hebt opgehaald. Het modaal inkomen is in 2024 veel hoger dan je voorspiegelt en als ik op Funda kijk wat een huurwoning in Vlissingen (je had het over Zeeland) per maand kost heb ik voor veel minder een dak boven mijn hoofd dan jij beweert. Verder kunnen mensen met lage inkomens gebruik maken van allerlei ondersteuningsvormen, waaronder zorgtoeslag, huursubsidie en het noodfonds energie, hoe en wat verschilt per gemeente.

Daarnaast volgt voor wannabe starters uit de afweging om wel of niet zelfstandig te willen wonen ook een keuze. Als mijn inkomen zo laag zou zijn had ik geen TV en zou ik het goedkoopste internet abonnement uitzoeken wat er te vinden is. Rationeel prioriteiten stellen lijkt moeilijk.

Schuldhulpverleners zien heel veel mensen die zichzelf in de problemen brengen doordat ze verkeerde prioriteiten stellen (roken, drank, horeca, vakantie, een iPhone) en verkeerde keuzes (enveloppen met rekeningen niet openen, zelfstandig gaan wonen en een huisdier nemen terwijl dat niet kan). Dat er ook ander categorieën mensen in problemen komen is mij bekend.
kftnl @Verwijderd19 oktober 2024 00:40
Het modaal inkomen is in 2024 veel hoger dan je voorspiegelt
Ja? Heb je het dan over netto? Hier een gerenommeerd kantoor dat het heeft nagerekend: https://vismaraet.nl/over...men-stijgt-met-42-91-euro

Als je bedoelt dat het bruto salaris hoger is, dan denk ik dat je zelf ook wel weet dat daar nog wat afgaat.
je had het over Zeeland
Als je goed had gelezen had je gezien dat ik schreef het in zeeland wel goedkoper kon krijgen. Dank je wel dat je bevestigd hebt wat ik schreef.
Verder kunnen mensen met lage inkomens gebruik maken van allerlei ondersteuningsvormen, waaronder zorgtoeslag,
Zorgtoeslag heb ik meegerekend, had je kunnen lezen in mijn comment.
huursubsidie
Huursubsidie is 18 jaar geleden afgeschaft. Als je het over huurtoeslag hebt, dat is alleen voor sociale huur. Er zijn op dit moment 0 sociale huurwoningen beschikbaar voor deze groep.
en het noodfonds energie
Te hoog inkomen daarvoor, en op dit moment bestaat het niet.

En jij zegt dat mijn getallen niet kloppen?

[Reactie gewijzigd door kftnl op 19 oktober 2024 00:41]

Verwijderd @kftnl19 oktober 2024 07:56
...
En jij zegt dat mijn getallen niet kloppen?
Het is zinloos om het over netto inkomen te hebben, dat verschilt immers per individu. Huurwoningen buiten Zeeland zijn ook niet zo duur als jij beweert tenzij je op een toplocatie in Utrecht of in een eengezinswoning wil wonen. De grens voor sociale huur ligt hoger dan het modaal bruto inkomen, of er sociale huurwoningen beschikbaar zijn staat daar los van. Huurtoeslag bestáát en het kabinet heeft ook voor 2025 geld gereserveerd voor Energie noodfonds en er zijn gemeenten die extra geld beschikbaar stellen.

Kortom, kom eens uit die klaagmodus.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 19 oktober 2024 08:12]

kftnl @Verwijderd19 oktober 2024 09:27
Het is wel een beetje klagerig allemaal en je doet alsof er schuldigen bestaan die doelbewust handelen.
Volgens mij zijn we allebei klagers :D. Jij (iets gechargeerd) over die mensen die maar hun auto van 50k moeten verkopen als ze netflix willen, en ik over dat het voor bepaalde groepen gewoon echt onmogelijk gemaakt wordt.
Hoe dan ook, starters zullen hun prioriteiten moeten bijstellen en rationele keuzes moeten maken. Wat langer bij moeders thuis blijven, kleiner huren (dat kost niet wat jij als gemiddelde aangeeft) of een woning delen.
Precies, die blijven bij hun ouders thuis. De demografische gevolgen zie je nu al. Die nemen doorsnee veel minder kinderen dan eerdere generaties. Demografische ontwikkeling is een wereldwijd probleem overigens en ligt niet alleen hieraan.

Overigens: Woningdelen mag bijna nergens en kleiner huren dat is nou net juist het probleem dat er vrijwel geen aanbod is voor goedkopere huur.

Netto/bruto: varieert helemaal niet veel want die mensen hebben geen hypotheekrenteaftrek. Andere aftrekposten bestaan bijna niet meer voor deze groep. Jij en ik hebben mega aftrekposten maar dat is echt niet zo voor starter.

Huurprijzen: 1700 euro is geen toplocatie hoor! Gewoon flatje in C lokatie in randstad. Iemand die modaal verdient komt overigens helemaal niet in aanmerking voor zo'n flat van 1700 euro, de inkomenseisen liggen veel hoger dan dat. Ik rekende gewoon de gemiddelden voor. Goedkope woningen bestaan bijna niet, voor de paar woningen die vrij komen zit je met honderden reacties, veel die veel meer dan jou verdienen en dus aantrekkelijker zijn voor verhuurder. Er is grote schaarste op de woningmarkt. Sommige mensen vallen dan buiten de boot, en dit is zo'n groep.

Huurtoeslag/sociale huur: Je zegt dat het 'los staat' of er sociale huurwoningen zijn. Je bent je er wel van bewust dat je een sociale huurwoning nodig hebt om huurtoeslag te krijgen? Dit kunnen mensen echt vergeten in 2024 tenzij ze voorrang hebben op een sociale huurwoning.

Noodfonds energie: Als het weer wordt ingesteld (nog niet zeker), wordt het sowieso niet voor deze inkomensgroep tenzij het uitgebreid wordt.
Verwijderd @kftnl19 oktober 2024 12:55
Over auto's heb ik het niet gehad, wie zich een auto van 50k kan veroorloven kan ook een Netflix abonnement betalen.

Het gaat er om dat hoe en wat mensen prioriteren en welke keuzes ze maken aan hen is. Ik heb vastgesteld dat veel mensen door eigen toedoen in de financiële problemen komen, ook in deze tijd waarin het lastig en duur is om woonruimte te bemachtigen.

Zolang woningcorporaties klem zitten in een uiterst conservatief financieringssysteem en daardoor in een kansloos verdienmodel gedwongen worden zal het ook niet beter worden. Ze kunnen niet voldoende bouwen.
kftnl @Verwijderd19 oktober 2024 13:05
Excuses, dat was de topic starter die het had over de 50k auto
Verwijderd @kftnl19 oktober 2024 14:36
Niet nodig, ik maak ook foutjes.
Llopigat
@Verwijderd18 oktober 2024 16:56
Een van die opties is natuurlijk gewoon het probleem omzeilen met downloaden. Dan hou je dat geld voor andere dingen waar dat niet mee kan zoals idd een TV. Dat wordt vaak vergeten door de bedrijven als Netflix. Ik hoop dat dat weer een beetje opkomt zodat ze op hun plaats worden gezet en het duidelijk wordt dat ze niet kunnen blijven uitmelken.

Het was een net aanbod voor nette kosten. Vooral het 720p abo dat ik had. Maar zodra ik moet upgraden zonder dat ik dat nodig heb om geen reclame te hoeven zien dan is de koek op. Je kan niet alsmaar een stijging van de winstmarge blijven eisen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 17:00]

Verwijderd @Llopigat18 oktober 2024 22:15
Netflix maakt een mooie winst, kennelijk zijn er mensen die zich er thuis voelen. Prima, ik betaal er niet meer aan mee om dezelfde subjectieve reden waarom ik niet bijdraag aan het succes van McDonalds: prijs/kwaliteit.
LogiForce @Darida18 oktober 2024 14:26
Ik wacht nog even op de laatste afleveringen Cobra Kai, en dan is het voor mij gedaan. De hele entertainment industrie is mij te woke en verliest daardoor mijn persoonlijke interesse. Dus ik ga op zoek naar andere tijdsverdrijven dan de kijkkast.
De Grand Tour is ook al gestopt, waarvoor ik Prime had aangeschaft. Echter zolang ik nog voordeel bij Prime heb voor de Amazon aankopen behoud ik dit abbonement.
De Formule 1 verliest ook mijn interesse en dus gaat F1TV Pro er ook mogelijk uit, zeker als ze nog een prijsverhoging gaan doen (en dat zal ongetwijfeld voor het nieuwe seizoen).
Het enige abbonement wat nog goed te doen is en redelijk onveranderd is wat de prijs betreft, dat is Crunchyrol voor alle tekenfilms.
BackfireNL @Darida18 oktober 2024 14:27
Kodi x Elementum :X
Ruben26 @Darida18 oktober 2024 15:00
Ik denk dat veel klagende mensen Netflix houden en met rest gaan rouleren. Netflix heeft verreweg meeste aanbod en doet er volgens mij ook meeste aan om dat zo te houden.

Wij gaan bijvoorbeeld ook rouleren tussen Netflix, HBO Max, SkyShowTime, D+, AP en Apple TV, waarbij we vermoedelijk Netflix en HBO Max (ivm 50% deal) houden. SST heeft vooralsnog ook die 50% deal maar het ziet er vooralsnog naar uit dat SST dat niet laat behouden voor klanten die 4K wensen te hebben.

PS: Laten we hopen dat het hebben van welke streamingdienst (of allen?) nooit een statusding gaat worden.
steven2992 @Darida18 oktober 2024 15:11
Ik heb ook het vermoeden dat het meestal maar een klein groepje is dat hard schreeuwt. Ook al zetten ze het allemaal door en gaan ze echt weg, enkele tientallen of honderden mensen die vertrekken zijn verwaarloosbaar op de miljoenen mensen die er nog steeds elk jaar bij komen.

Ons brein is niet gemaakt om de schaalgrootte van het internet echt te kunnen bevatten. Als je 500 mensen ergens moord en brand over ziet schreeuwen dan voelt het alsof de hele wereld overstuur is. Maar eigenlijk gaat het maar om een verwaarloosbaar klein aantal mensen op een totaal van miljoenen of zelfs honderden miljoenen mensen.

Wat dat beeld alleen nog maar versterkt is wanneer de media op dat handjevol mensen duikt dat overstuur is en er artikelen en nieuws items over schrijft. Dan krijgen deze mensen ineens buitenproportioneel veel aandacht.
Verwijderd @Darida18 oktober 2024 15:33
Weer zo'n typische twieker reactie: "Ik denk zus, ik denk zo en dat geldt dus ook voor anderen".

Heb Netflix in mei van dit jaar opgezegd. Dat was na een prijsstijging en nadat ik had vastgesteld dat de kwaliteit van de content in mijn optiek hard achteruit holde. Wat jij van Netflix vindt is jouw zaak.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 oktober 2024 16:17]

mOrPhie @Darida18 oktober 2024 17:08
Ik denk dat heel veel mensen die klagen over de prijs dat onterecht doen. Zoveel mensen kijken regelmatig en als je nu 15€ per maand moet betalen is dat toch niet veel geld? Zoveel mensen die makkelijk 10 dingen volledig bekijken per maand (films en afleveringen van series) dat is dan 1,5€/stuk = geen geld. Uiteindelijk is de prijs heel laag voor het aanbod.
Ik heb deze maand Netflix opgezegd. De reden is niet dat Netflix alleen per se duur is (ik betaalde inmiddels wel 19 euro per maand), maar dat ik naast Netflix ook Amazon, HBO, Disney+ en dan ook nog Apple Music en NLZiet heb. Op een gegeven moment kom je op zo'n 80 euro per maand uit. Dus ik heb het mes erin gezet en Netflix en Disney+ opgezegd. Samen goed voor 30 euro per maand.

Het probleem is dus niet zozeer te prijs van één platform, maar vooral de inflatie van het aantal platformen. Als je op meerdere platformen series volgt, niet per se tegelijk, gaat dat gewoon oplopen.
Tintel @Darida18 oktober 2024 17:13
Deels heb je misschien gelijk. Maar het heeft ook te maken met 'beschikbaar vrij inkomen'.
Het is natuurlijk niet alleen 'social status' die ons dure dingen doet kopen. En eenmaal uitgegeven aan produkt/dienst A => minder over voor produkt/dienst B.

En de berekening wat een serie/film per stuk kost is eigenlijk niet dekkend. Als een deel daavan tegenvalt, dan waardeer je het dus minder. Met produkten als bijv. brood is de kwaliteit vermoedelijk veel consistenter.

We klagen logischerwijs over alles wat duurder wordt maar geen wezenlijke verbetering levert. Het concept inflatie correctie is ook maf. Want de waardering van een produkt/dienst neemt niet toe, wel de prijs. Als je meer loon krijgt voor hetzelfde werk, is het een kwestie van 'meer waardering voor je werk' - ook is dat soms ook inflatie correctie. Maar als je daarover eerst moet bakelijen, dan ligt het toch weer anders.
TWeaKLeGeND @Darida18 oktober 2024 19:16
Leuk verhaal, maar de realiteit is anders.
MCP cloud @Darida19 oktober 2024 13:45
Er was een tijd ooit 3 films (videobanden) weekend huren Videoland 10 gulden. Dus €10 per maand is niks 🤔

[Reactie gewijzigd door MCP cloud op 19 oktober 2024 13:46]

Annihilism @Darida21 oktober 2024 13:06
Ik denk dat het probleem niet is dat veel mensen zeggen dat ze gaan opzeggen en het niet doen. Maar meer dat tweakers, Facebook en reddit en dergelijke geen representatief beeld geven van de gebruikers.

Dit soort websites en bovengenoemde social media zijn vaak echokamers. En ik zie niet iemand snel iets posten "ik blijf abonne". Over het algemeen posten mensen alleen over dat soort dingen als ze willen klagen.
Pecunia-18 @Llopigat18 oktober 2024 16:43
Pirate Bay 8)7
Dat was nog hip hot en leuk rond 2005 ofzo :+ , was een beetje kiezen tussen nieuwgroepen (Eweka) en Torrents ala Pirate Bay. Heb toevallig vorig jaar paar honderd DVD's die ik gedownload en gebrand had weggebracht naar de stort.
Amazon prime voor Clarksons Farm of De Grand Tour is Prima, uitgekeken en dan weer opzeggen, dan weer Netflix voor de lange avonden. Ik vind die streamingdiensten qua gebruiksgemak toch net wat lekkerder dan je NAS vol pleuren met content van een Torrent.
Llopigat
@Pecunia-1818 oktober 2024 16:51
Ja ik ga ook niet echt naar pirate bay maar andere sites. Dat was meer als een generalisatie bedoeld.
Nmgn 18 oktober 2024 13:21
De maatregelen tegen account sharing zullen hier absoluut ook mee temaken hebben.
KaiZas @Nmgn18 oktober 2024 13:28
Dat staat vast. Dus nu hebben ze het "voor eeuwig kunnen blijven groeien" probleempje dat zich voordoet op een toch aardig verzadigde markt weer eventjes kunnen indammen.

Next up, price hike!
Mathijs Kok @Nmgn18 oktober 2024 14:04
De maatregelen tegen account sharing zullen hier absoluut ook mee temaken hebben.
De maatregelen waar veel Tweaker van voorspelden dat het ze veel klanten zou kosten? Tjee...
DeltaJuliett @Mathijs Kok18 oktober 2024 14:06
Kort vs lange termijn. Let's see how it plays out.
Kwizz @Mathijs Kok18 oktober 2024 15:46
Mijn verwachtingen zijn best laag, maar ik wordt toch vaak teleurgesteld van het ontbreken van een ruggengraat bij de gemiddelde consument... maar ja, bedrijven doen het dan allemaal ook zo gewiekst mogelijk.
CH4OS
18 oktober 2024 13:53
De winst kwam in dezelfde periode neer op 2,36 miljard dollar, een stijging van ongeveer 41 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.
En toch gaan de kosten vanwege inflatie en andere gestegen kosten (elk jaar zo'n beetje tegenwoordig of elke 2 jaar) omhoog. Terwijl verhoudingsgewijs de winst altijd het meeste stijgt.

Het zal aan mij liggen, maar ik begrijp dit sommetje niet.Ik snap dat de investeerders hun geld terug willen zien en willen meegenieten in de winst, maar dat kan de procentuele stijging van 41% tov een mindere stijging uit de kosten niet verklaren. Het enige wat ik mij kan bedenken is dat of de kosten niet zo hoog zijn of dat Netflix ook flink heeft kunnen besparen op een boel zaken.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 18 oktober 2024 13:55]

FicoF @CH4OS18 oktober 2024 16:21
Afgelopen jaar is het aandeel $414,- gestegen. Je had dus gewoon je abbo kunnen houden + een aandeel.

https://www.google.com/finance/quote/NFLX:NASDAQ
Groningerkoek @CH4OS18 oktober 2024 14:33
Om het sommetje echt te begrijpen moet je in de jaarverslagen duiken. Misschien is bijvoorbeeld vorig jaar fors geïnvesteerd om het abonnement met adds te ontwikkelen en zijn die kosten dit jaar dus veel lager, en ondertussen levert het nieuwe product wel omzet en winst op. En misschien reserveren ze bijvoorbeeld 40% van deze winst om volgens jaar wat dure producties op te starten, dan zijn de kosten volgens jaar weer veel hoger en het jaar erop weer veel lager.
g3rb @CH4OS18 oktober 2024 15:00
Ik denk ook dat dit door het systeem komt waarin we leven. Van meer naar nog meer en als het ff kan nog meer. Het deels neerleggen van stijgende kosten, ipv een keer 100 miljoen minder winst maken in dit geval bijv, bij de consument is daarvan mijn inziens een goed voorbeeld. Ik snap heel goed dat er geïnvesteerd moet blijven worden in nieuwe producties, services, websites, apps en natuurlijk het personeel. Maar dat kan prima af van de gemaakte winst zou je zeggen. Maar zo werkt het systeem niet :D
Roel1966 @CH4OS18 oktober 2024 23:52
En toch gaan de kosten vanwege inflatie en andere gestegen kosten (elk jaar zo'n beetje tegenwoordig of elke 2 jaar) omhoog. Terwijl verhoudingsgewijs de winst altijd het meeste stijgt.
Lijkt mij wel vrij logisch wat de gedachte hier achter is namelijk al die bedrijven liften op een handige manier mee op z.n. inflatie. En ja je ziet wel dat het zich voor hun loont want winsten stijgen dus je kan je afvragen wat die hele inflatie eigenlijk inhoud.
Kaninho 18 oktober 2024 13:26
Ik maak nu een tijdje gebruik van stremio icm met RD. Meer dan tevreden over. Heb alle streamingdiensten verwijderd.
Verwijderd 18 oktober 2024 14:20
Mijn abonnement had ik al stop gezet toen Netflix 13,99€ kosten. 18,99€ is helemaal belachelijk. Het is leuk met kerst of als er een top serie is (Netflix exclusive) dan zou ik best 1 maandje aanvragen.

We maken nu gebruik van HBO en SkyShowtime 50% korting. We betalen nog net geen 10 euro per maand voor deze 2 diensten.

Daarnaast koop ikzelf de films fysiek.
david-v
18 oktober 2024 14:22
Ze zouden meer aan mij kunnen verdienen met een abbo met de beste resolutie maar met max één stream. Tot die tijd blijf ik bij de op de standaard abbo met HD Ready.
Ruben26 @david-v18 oktober 2024 15:05
Ik denk dat je punt beter over komt als je je abbo stopzet totdat Netflix met een toegespitste aanbieding komt.

Wij delen Netflix met 2 anderen waardoor we per saldo een prijs á €8,99 betalen voor 4K en dat is prima. Toen Netflix accountdelen ging aanpakken heb ik met helpdesk gebeld voor ondersteuning en aangegeven dat we ook interesse hebben in 'n gewoon abonnement met 1 stream op 4K á €8,99.

Die prijs vind ik overigens niet voor alle streamingdiensten acceptabel en mocht het wel die kant opgaan dan gaan we rouleren.
furiax83 18 oktober 2024 14:27
2.36 miljard euro dollar winst en toch jaarlijks hun prijzen blijven verhogen en het account sharen verbieden ...
magnifor @furiax8318 oktober 2024 15:36
En dan wanneer ze volgend jaar 2,35 miljard winst maken dan is er paniek, handen in het haar en worden er debiele maatregelen genomen. Daarom ben ik ook gestopt met streamingdiensten. Content wordt steeds slechter maar wordt wel elk jaar duurder. En daarnaast weet ik niet of het mijn leeftijd is of ben verzadigd geraakt omdat de originaliteit ver te zoeken is de laatste jaren maar kan niet meer zo "genieten" van films en series als vroeger. Dus ja, heb thuis een volledig geautomatiseerde plex maar zit er nauwelijks op.
Brilsmurfffje 18 oktober 2024 14:37
Bij de streaming diensten vind ik het opvallen hoeveel mensen in mijn omgeving 3 of 4 verschillende abonnementen hebben. Wij hoppen nu al een jaartje van dienst naar dienst en kijken dan alles van 1 dienst wat we willen zien en gaan dan door naar de volgende. Met apps zoals justwatch bijhouden wat je waar kan zien.

Zolang iedereen ten alle tijden alles wilt kunnen blijven zien kunnen de diensten hun prijzen maar blijven verhogen. Vroeger betaalde je een tientje per maand voor een mobiel abonnement en nu betaald het gros 30 tot 40 euro per maand voor onbeperkte abonnementen.
Ocin32 18 oktober 2024 15:05
hmm, dat lijkt enorm veel winst, maar komt eigenlijk snel uitgerekend neer op slechts 8 euro winst per gebruiker. Dan te bedenken dat netflix in een groot aantal landen een stuk goedkoper, blijkt het toch nog lastig te zijn om netflix echt winstgevend te maken.

Hadden ze de prijzen niet verhoogd, dan was het vrij snel gedaan met deze winst denk ik zo.

Neemt niet weg dat het nog steeds achterlijk duur is, van mij mogen ze meer dan de heflt van de content achterwege laten...quality over quantity. Maar dat is een andere discussie :)
magnifor @Ocin3218 oktober 2024 20:09
Ik vind het juist laten zien hoe achterlijk we veel betalen hier in europa. Ondanks dat in sommige landen de abonnementsprijzen vele malen lager zijn dan hier krijgen ze toch bijna 3 miljard winst. We worden uitgebuit en men blijft het maar betalen. Hoop dat het nog duurder wordt misschien dat de simpele zieltjes eens met de portomononee handelen ipv debiele verslaving om dom content te consumeren.
Roel1966 @magnifor18 oktober 2024 23:49
Tja, als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen met al die streamingdiensten dan ben je inderdaad hier in de EU een klein kapitaaltje kwijt. Daarom doe ik er mooi niet aan mee en ik gelukkig nog wel een een grote eigen collectie heb liggen. Allemaal die laatste nieuwe films boeien mij toch al niet dus ja, waarom dan een abonnement nemen bij b.v. Netflix.
mOrPhie 18 oktober 2024 17:21
Snelle berekening: met een kwartaalwinst van € 2,36 miljard en 283 miljoen abonnees is de gemiddelde marge per abonnee per maand zo'n € 2,78.

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