Unity brengt versie 6 van game-engine uit, claimt betere cpu- en gpu-prestaties

Unity heeft versie 6 van zijn game-engine uitgebracht. Het bedrijf belooft onder meer betere prestaties, mede doordat bepaalde cpu-berekeningen voortaan ook op de gpu uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast krijgt de engine meer tools voor mobiele webgames.

Unity 6 voegt volgens de makers verschillende prestatieverbeteringen toe, zowel aan de Universal Render Pipeline als de High Definition Render Pipeline. Volgens het bedrijf kunnen cpu- en gpu-workloads 'in sommige gevallen' tot 50 procent verminderd worden, hoewel dat sterk zal afhangen van de exacte rekentaak. Het bedrijf noemt daarbij verschillende workloads die van de cpu naar de gpu verplaatst kunnen worden voor betere prestaties.

Het bedrijf introduceert onder meer GPU Resident Drawer, een functie waarmee statische objecten naar de gpu verplaatst worden zonder dat dat handmatig geoptimaliseerd moet worden. Volgens de ontwikkelaars maakt dat het mogelijk om efficiënter grote spelwerelden te renderen.

Occlusion culling, waarmee objecten die buiten beeld vallen niet worden gerenderd, kan voortaan ook op de gpu worden uitgevoerd. Dat levert volgens de ontwikkelaars minder overdraw op, waarmee de techniek efficiënter werkt. Unity introduceert ook een nieuwe upscalingtechniek, genaamd Spatial-Temporal Post Processing. Die rendert frames op een lagere resolutie en schaalt ze vervolgens op naar een hogere resolutie. Dat moet hogere framerates opleveren zonder al te veel kwaliteitsverlies. De upscalingtechniek van Unity werkt op pc's, consoles en smartphones.

Verder spreekt het bedrijf over geavanceerdere verlichtingsfeatures. Zo zijn de raytracingapi en HDRP-features nu niet langer een preview. Het bedrijf voert daarbij verschillende optimalisaties door om het renderen van verlichting met raytracing sneller te maken. Het bedrijf komt verder met nieuwe manieren om global illumination toe te passen. Met global illumination interageert licht op een realistischere manier met de spelwereld.

Unity 6 krijgt daarnaast toolkits om het maken van multiplayergames te versimpelen, onder meer in de vorm van een Multiplayer Center met opties voor specifieke soorten games. Ontwikkelaars kunnen de multiplayerfunctionaliteit van games nu ook direct vanuit de Unity Editor testen. Er komt ook ondersteuning voor het maken van games voor mobiele webbrowsers en nieuwe AI-tools, zegt het bedrijf.

Unity 6 is de eerste grote enginerelease sinds de prijzencontroverse van vorig jaar. De enginemaker wilde vorig jaar een omstreden Runtime Fee introduceren, waarmee ontwikkelaars van succesvolle games geld zouden moeten betalen per nieuwe game-installatie. Ontwikkelaars zouden daardoor veelal op hogere kosten uitkomen voor het gebruik van de Unity-engine. Verschillende populaire games zijn gemaakt met Unity, waaronder Escape from Tarkov, Cuphead, Fall Guys, Subnautica en Hollow Knight.

Na backlash voerde het bedrijf vorig jaar al wijzigingen door aan de Runtime Fee. In september dit jaar werd het plan volledig geschrapt, hoewel daarbij ook de abonnementsprijzen van Unity Pro en Enterprise werden verhoogd. Eerder stapte ceo John Riccitiello al op. Nieuwe topman Matthew Bromberg zei deze week dat het bedrijf het vertrouwen van ontwikkelaars wil terugwinnen. “Met de release van Unity 6 willen we opnieuw contact maken met klanten en hen helpen begrijpen dat het onze toewijding is om te leveren wat belangrijk voor hen is, en dat we in dat opzicht een fundamenteel ander bedrijf zullen zijn", zei de ceo tegen CNBC.