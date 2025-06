Techdemo van PUBG-bedenker genereert wereld in real time via machinelearning

PlayerUnknown Productions, de studio van PUBG-bedenker Brendan Greene, heeft Preface: Undiscovered World uitgebracht op Steam. Deze gratis techdemo maakt naar eigen zeggen gebruik van machinelearning om in real time een wereld te genereren op de gpu van spelers.

De ontwikkelaar schrijft op de Steam-pagina van Preface: Undiscovered World dat de demo gebruikmaakt van de Melba-engine. Die zet machinelearning in om in real time een wereld te generen op schaal van de aarde met verschillende biomen. Het Undiscovered-gedeelte van de naam verwijst naar de delen van de wereld die niet zijn 'ontdekt', ofwel gegenereerd, zolang de speler er nog niet is geweest.

De mogelijkheden van Preface zijn voorlopig beperkt. De techdemo is vooral bedoeld om feedback te verzamelen van spelers. Op de korte termijn zijn er plannen om meer biomen en verbeterde grafische effecten toe te voegen. Volgens de roadmap start de studio nu met het ontwikkelen van verschillende features, waaronder functionaliteit die voorkomt dat spelers door objecten kunnen bewegen. Volgens Brendan Greene zal het nog vijf tot tien jaar duren voordat de engine klaar is.