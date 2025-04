Epic Games opent nieuwe online marktplaats met digitale assets voor games

Epic Games heeft dinsdag Fab, een onlinewinkel voor digitale assets voor gameontwikkeling, geopend. Fab bevat onder meer animaties en omgevingen voor de Unreal Engine, Unity 3D, Unreal Editor for Fortnite en andere engines.

Fab beschikt over een bibliotheek met assets van verschillende ontwikkelaars en studio's. De winkel combineert het aanbod van de Unreal Engine Marketplace, Sketchfab Store, Quixel en ArtStation Marketplace, schrijft Epic Games. De digitale marktplaats moet het makkelijker maken om assets voor games of andere projecten te verkrijgen. Unreal Engine- en Unreal Editor for Fortnite-gebruikers kunnen direct vanuit die tools toegang krijgen tot Fab-content.

Het bedrijf was in 2023 al van plan om Fab beschikbaar te maken, maar de opening van de onlinemarktplaats werd uitgesteld naar dit jaar. Ontwikkelaars die hun assets via Fab verkopen, houden 88 procent van de opbrengst, hetzelfde percentage dat Epic hanteert bij games van derden in de Epic Games Store.

Epic zegt verder in de komende maanden de gebruikerservaring van Fab te gaan verbeteren en nieuwe content toe te voegen. Zo is het onder meer van plan ondersteuning toe te voegen voor Minecraft- en Roblox-assets en toegang tot de MetaHuman-functie.