Epic Games komt met web-app voor maken van realistische digitale mensen

Epic Games heeft een nieuwe Unreal Engine-app geïntroduceerd. Met MetaHuman Creator kunnen gebruikers realistische mensen maken. De tool draait in de cloud en wordt gebruikt via een web-app.

De tool is volgens Epic Games bedoeld voor het maken van digitale personages door game-ontwikkelaars en makers van realtime 3d-content als films of televisieshows. Volgens de Unreal Engine-maker kunnen dergelijke digitale mensen in minder dan een uur gemaakt worden; de ontwikkelaar stelt dat dit voorheen dagen of weken werk kon vergen. De uiteindelijke personages, die MetaHumans worden genoemd, kunnen vervolgens gebruikt worden in de Unreal Engine.

Epic Games heeft de applicatie ontwikkeld in samenwerking met 3Lateral, een bedrijf dat in 2019 door Epic werd overgenomen en is gespecialiseerd in het creëren van digitale personages. Ook Cubic Motion, het bedrijf achter de gezichtsanimaties van games als God of War en Hellblade: Senua's Sacrifice, werkte mee aan de software. Dat bedrijf is sinds vorig jaar in handen van Epic.

In een interview met GamesIndustry.biz vertelt 3Lateral-oprichter Vladimir Libreri dat de applicatie werkt als een soort character creator van een rollenspel, maar dan zonder beperkingen. Hij voegt daaraan toe dat fotorealisme vooralsnog niet het doel is. "We mikken meer op een soort The Last of Us- of Uncharted-uitstraling, waarbij het duidelijk een digitaal personage is, maar dan wel een prettig uitziend digitaal personage."

De applicatie bevat standaard verschillende kapsels, achttien verschillende lichaamstypes en voorbeeldkleding. Gebruikers kunnen de personages volledig aanpassen in de web-app, inclusief details als het gebit. Het eindresultaat kan met verschillende detailniveaus geëxporteerd worden voor gebruik in de Unreal Engine. Daarvoor wordt Quixel Bridge gebruikt. De personages kunnen in de Unreal Engine geanimeerd worden via verschillende tools of motion capture. Gebruikers krijgen ook de brondata van hun personages, in de vorm van een Maya-bestand.

Epic Games heeft twee gratis voorbeeldpersonages uitgebracht, die gebruikt kunnen worden in Unreal Engine-versie 4.26.1 of hoger. De web-app is nog niet beschikbaar. De volledige MetaHuman Creator-applicatie moet in de komende maanden als early access-versie beschikbaar komen voor ontwikkelaars. Epic noemt geen concrete releaseperiode.