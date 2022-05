Epic maakt Unreal Engine geschikt voor interfaces van auto's

Epic Games gaat zich met zijn Unreal Engine ook richten op human-machine interfaces in auto's. General Motors is de eerste fabrikant die de software gaat gebruiken voor het maken van een digitale cockpit. Dat zal gebeuren bij de Hummer EV.

Volgens Epic is de Unreal Engine geschikt voor het maken van 'zeer boeiende' infotainmentsystemen, zowel in 2d als 3d. Het bedrijf heeft daarom het Unreal Engine HMI Initiative opgericht. Autofabrikanten kunnen zich daarbij aansluiten. Vooralsnog is alleen bekendgemaakt dat General Motors dat doet en dat de GMC Hummer EV, die op 20 oktober wordt onthuld, gebruik zal maken van de Unreal Engine. Of andere autofabrikanten de engine ook gaan gebruiken, is nog niet bekend.

Epic positioneert Unreal Engine als een tool waarmee ontwerpers relatief eenvoudig designs kunnen maken, die snel geïtereerd kunnen worden. De designs zijn volgens Epic met een enkele klik te exporteren naar iOS- en Android-apparaten en daardoor meteen in actie te zien in een auto.

Unreal Engine krijgt specifieke HMI-features. Zo wil Epic onder andere zorgen voor een snelle opstarttijd. Volgens het bedrijf duurt het laden van interfaces bij sommige auto's nu tien seconden of meer. Interfaces gemaakt met de Unreal Engine zouden 'zeer snel' booten, omdat inhoud die niet direct nodig is, later opgestart kan worden. Epic stelt ook integratie met Mapbox in het vooruitzicht. Dat is een leverancier van kaarten.

Momenteel kan Unreal Engine gebruikt worden in auto's waarvan het softwareplatform is gebaseerd op Linux of Android. Epic gaat zijn engine ook compatibel maken met BlackBerry QNX. Dat voormalige besturingssysteem voor BlackBerry-smartphones wordt gebruikt als basis voor infotainmentsystemen en digitale interfaces van auto's van tal van fabrikanten, zoals Audi, BMW, Ford, Honda, KIA, Mercedes-Benz, Toyota en Volkswagen.