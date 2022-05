'Orange Belgium komt dit jaar nog met los abonnement voor breedbandinternet'

Orange Belgium komt volgens de nieuwe topman van het bedrijf met een los abonnement voor breedbandinternet. Het abonnement zou goedkoper worden dan de vergelijkbare abonnementen van Proximus en Telenet.

Xavier Pichon, de nieuwe topman van het bedrijf, zegt in een vraaggesprek met De Tijd dat het losse breedbandabonnement vermoedelijk dit jaar nog af te nemen zal zijn. "Er is vraag naar, dus moeten we ervoor gaan", aldus Pichon. Orange Belgium heeft momenteel een marktaandeel van 10 procent en wil dat vergroten naar 25 procent. De provider wil dat onder meer doen met een los abonnement voor breedbandinternet.

Concurrenten Proximus en Telenet bieden al abonnementen aan met alleen breedbandinternet. Bij die providers kost dat respectievelijk 27,50 en 28,31 euro per maand. Orange zou flink onder dat bedrag willen gaan zitten, maar wat het losse breedbandabonnement gaat kosten, is nog niet duidelijk.

Momenteel biedt Orange alleen vast internet aan in combinatie met mobiele abonnementen. Die abonnementen kosten 70 en 55 euro per maand. Orange biedt ook Flybox aan voor 20 euro per maand. Dat is een los internetabonnement, maar het gebruikt een 4G-verbinding.