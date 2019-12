Orange Belgium activeert 5g-testhub voor bedrijven in Antwerpse haven

Orange Belgium heeft in de Antwerpse haven een 5g-testhub in gebruik genomen. In een eerste fase zijn er zeven zendmasten die een 5g-signaal uitzenden. Tegen april 2020 moeten veertien zendmasten met 5g operationeel zijn.

De Orange Industry 4.0 Campus in de Antwerpse haven is een testcase voor 5g-dataverbindingen in industriële gebruikssituaties. De netwerkapparatuur komt van het Chinese ZTE. Tijdens een eerste demonstratie van de 5g-testhub op donderdag registreerde Orange naar eigen zeggen downloadsnelheden tot 1,42Gbps, uploadsnelheden tot 329Mbps en een latency van 7 milliseconden. De snelheden wijzen op het gebruik van hoge frequenties, vermoedelijk de 3,5GHz-band of mmWave-frequenties rond 26GHz. Orange vermeldt bovendien dat het gaat om een standalone-netwerk, dus ook de backbone is 5g.

Wanneer het 5g-netwerk tegen eind april is uitgebreid tot veertien zendmasten, biedt het volgens Orange Belgium 'dekking op verschillende plaatsen in en rond de Antwerpse haven, die een totale oppervlakte heeft van zo’n 150 vierkante kilometer'. Hoeveel vierkante kilometer er dan werkelijk 5g-dekking geniet is niet duidelijk. Tweakers heeft de vraag aan Orange Belgium voorgelegd, maar het bedrijf wilde hierover nog geen details verstrekken.

Volgens Orange gaat het om de eerste 5g-testhub in België voor bedrijven. Voorlopig is de Vlaamse regio de enige die dergelijke testen toelaat. De landelijke uitrol van 5g loopt voortdurend vertraging op doordat de Belgische deelstaten en de federale overheid het tot nu toe niet eens werden over de noodzakelijke aanpassing van de telecomwet.