Digitimes: vraag naar chips voor 5g op hoge frequenties komt eind 2020 op gang

De vraag naar chips om 5g te kunnen gebruiken op hoge frequenties komt pas eind 2020 op gang, schrijft de Taiwanese krant Digitimes. Providers en hardwaremakers richten zich eerst op het aanbieden van 5g op lagere frequenties.

Huawei Kirin 990

met 5g

De vraag naar chips met 5g-ondersteuning op hoge frequenties als de 26GHz-band zal pas toenemen vanaf de tweede helft van volgend jaar, zeggen bronnen tegen Digitimes. Van de nu aangekondigde telefoons zijn er een aantal die hoge frequenties ondersteunen, maar veel modellen ondersteunen 5g alleen op frequenties lager dan 6GHz. De hoogste snelheden voor 5g zijn te behalen met de hoogste frequenties, maar het bereik van dat signaal valt tegen.

Veel providers wereldwijd richten zich daarom eerst op de lage frequenties. Uitzondering is Verizon Wireless in de Verenigde Staten, die zich eerst heeft gericht op de hoge frequenties. Vrijwel alle andere providers wereldwijd zullen 5g eerst aanbieden op lagere frequenties. In Nederland beginnen providers met 700MHz, omdat andere belangrijke frequentiebanden voor 5g pas later beschikbaar komen. Voor 5g op hoge frequenties hebben telefoons andere antennes nodig, waardoor het duurder is om in te bouwen.