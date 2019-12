Oppo komt binnen paar maanden met opvolger Find X-smartphone

Oppo zal binnen een paar maanden een opvolger aankondigen van de Find X uit 2018. De volgende versie van de smartphone heeft een Qualcomm Snapdragon 865 met X55-modem met 5g. Verdere specs zijn nog niet bekend.

Het zal gaan om één van de eerste telefoons met een Snapdragon 865, claimt Oppo. De telefoon lijkt ook naar de Benelux te komen, blijkt uit een persbericht dat Nederlandse en Belgische media hebben ontvangen. Er zijn in de Benelux nog geen openbare 5g-netwerken live gegaan, maar de telefoon ondersteunt wel 5g.

Find is Oppo's reeks van high-end telefoons gericht op het gebruik van nieuwe technieken. Zo was de Find X één van de eerste telefoons met pop-upcamera, een techniek die afgelopen jaar in veel smartphones terugkwam. Daardoor ligt het voor de hand dat Oppo zijn camera achter het scherm op de Find X2 gaat zetten. Ook kan het display een watervalscherm zijn met aflopende randen van 88 graden.

De Find X kwam in september 2018 als eerste Oppo-telefoon in jaren uit in de Benelux. Afgelopen jaar heeft de Chinese fabrikant, die onder meer toeleveranciers en r&d deelt met merken als OnePlus en Realme, veel meer modellen uitgebracht in de Benelux.