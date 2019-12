Reddit en Twitter krijgen verzoek om info over iOS-beveiliging offline te halen

Reddit en Twitter hebben afgelopen dagen verzoeken gekregen om berichten over de beveiliging van Apples mobiele besturingssysteem iOS offline te halen. Op Reddit ging het over posts over jailbreaks, bij Twitter om een bericht met de encryptiesleutel voor de iPhone XR.

Reddit had de posts in eerste instantie offline gehaald, maar die zijn inmiddels terug. Het gaat om posts met aankondigingen van de release van jailbreak-tools, waarvan er afgelopen maanden enkele uitkwamen. De bekendste daarvan is Ch3ckRa1n.

Bij Twitter ging het om een tweet van een beveiligingsonderzoeker. Hij tweette iets dat vermoedelijk een encryptiesleutel is van de Secure Enclave van de iPhone XR. Het verwijderverzoek kwam van juristen die handelden in opdracht van Apple, iets dat bij Reddit vooralsnog niet duidelijk is. Het verzoek is bovendien weer ingetrokken en de tweet is weer online. Apple bevestigt tegen Motherboard achter het verzoek te zitten en claimt dat het een verzoek had gestuurd en weer wilde intrekken, maar dat Twitter al gehoor had gegeven.

Beveiligingsonderzoekers zien volgens Motherboard in de verzoeken een patroon dat Apple met juridische middelen wil vechten tegen de verspreiding van informatie over lekken in iOS. De exploit Ch3ckm8 maakt alle iPhones kwetsbaar tot de iPhone X uit 2017.