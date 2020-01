Reddit verbiedt gebruikers zich voor te doen als iemand anders ter misleiding

Reddit heeft het gebruikers verboden zich voor te doen als iemand anders ter misleiding. Parodieën zijn wel toegestaan. Ook deepfakes van politici die bedoeld zijn ter misleiding mogen niet meer.

Volgens Reddit is impersonisatie een van de minst voorkomende reden van klachten die het ontvangt en dus zal het nieuwe beleid niet veel invloed hebben op veel gebruikers. Het nieuwe beleid is gericht op het voorkomen van misleiding op het platform.

Daarbij rekent het bedrijf ook deepfakes mee. Pornografische deepfakes waren al verboden onder regels van onvrijwillig opgenomen porno, maar nu mogen deepfakes die bijvoorbeeld politici dingen laten zeggen die ze nooit hebben gezegd ook niet meer. Het is nog wel toegestaan als het duidelijk bedoeld is als parodie of satire.

Reddit heeft de nieuwe regel online gezet een paar dagen nadat Facebook besloot om deepfakes te verbieden, al lijken de twee geen verband te hebben. Het beleid van Facebook richt zich specifiek op gemanipuleerde video's, terwijl Reddit zich richt op veel meer vormen van misleiding.