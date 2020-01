Gerucht: opvolger Galaxy Fold heet Bloom en kan in 8k filmen

De opvolger van de Galaxy Fold zou Galaxy Bloom gaan heten en zou als eerste Samsung-smartphone video's kunnen maken in 8k-resolutie. De telefoon is net als de Motorola Razr een klaptelefoon in plaats van een telefoon die uit te vouwen is tot tablet.

Samsung-topman DJ Koh zou de telefoon op slides hebben laten zien tijdens een presentatie voor providers en retailers op CES, meldt het Zuid-Koreaanse Ajunews. De site heeft ook wat afbeeldingen geplaatst om de claims kracht bij te zetten. De klaptelefoon zou ongeveer dezelfde vorm hebben als een make-updoosje en mede om die reden vooral op vrouwen gericht zijn.

Er komen volgens de site varianten met 4g en 5g, terwijl de Bloom als eerste Samsung-telefoon in 8k zou moeten kunnen filmen. De ondersteuning voor filmen in 8k met 30fps is een functie van de nieuwe generatie socs voor smartphones, zoals de Snapdragon 865 en Samsungs eigen Exynos 990. De functie verscheen als bèta afgelopen jaar in de Red Magic 3 en Nubia Z20, maar die telefoons kwamen tot 15fps op 8k-resolutie.

Ajunews herhaalt de informatie dat de klaptelefoon in plaats van plastic een beschermlaag heeft van dun glas. Het zou voor het eerst zijn dat een vouwbare telefoon een toplaag van glas zou krijgen. Alle tot nu toe gepresenteerde modellen werken met plastic schermen, omdat glas van zichzelf op kamertemperatuur niet buigbaar is.

Er kwamen vorige maand al foto's naar buiten van de telefoon en de vage slide van Ajunews lijkt in grote lijnen daarmee overeen te komen. Zo is de positie van de camera's op de achterkant gelijk. Samsung heeft een evenement gepland staan op 11 februari. Daar presenteert het vermoedelijk de klaptelefoon, naast de opvolgers van de Galaxy S10-serie. De Zuid-Koreaanse fabrikant presenteerde de Fold vorig jaar tegelijk met de S10-telefoons.