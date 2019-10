Samsung Exynos 990-soc krijgt ondersteuning voor 108Mp-camera en 120Hz-scherm

Samsung presenteert een nieuwe high-end soc voor smartphones. De Exynos 990-octacore wordt gemaakt op een 7nm-procedé met euv, heeft twee custom M5-cores, een Mali G77-gpu en kan 108-megapixelcamera's aansturen. Ook presenteert Samsung een nieuw 5g-modem.

De Exynos 990 is de opvolger van de Exynos 9820 en 9825 die in de huidige Galaxy S10- en Note 10-toestellen zitten. De soc zal vermoedelijk volgend jaar zijn weg vinden naar de opvolgers van dergelijke topmodellen. Het gaat wederom om een octacore, waarvan de twee snelste cores een aangepast ontwerp hebben. Samsung noemt die nu de Exynos M5-cores, bij de huidige high-end socs zijn dat nog M4-cores. De kloksnelheden van de nieuwe soc noemt Samsung nog niet, maar volgens de fabrikant presteren de M5-cores 20 procent beter dan de M4-varianten.

Samsung gebruikt een Mali G77-gpu met een nog onbekende kloksnelheid in een MP11-configuratie. Dat wil zeggen dat de gpu elf cores heeft. Arm presenteerde de gpu in mei als opvolger van de G76, die onder andere in de Exynos 9820 zit. Voor de nieuwe gpu is Arm overgestapt van Bitfrost naar de Valhall-architectuur, wat grote verbeteringen met zich mee zou moeten brengen. Volgens Samsung is het grafische gedeelte van de Exynos 990-soc 20 procent efficiënter dan de gpu van de voorganger.

De Exynos 990 heeft een geheugencontroller die overweg kan met lpddr5-geheugen op 2750MHz. Verder krijgt de image signal processor een upgrade; die kan nu een camera met een resolutie van 108-megapixel aansturen. In augustus presenteerde Samsung al een 108-megapixelsensor. De hoge resolutie gaat gepaard met relatief grote afmetingen. De 1/1,33"-sensor is veel groter dan wat gebruikelijk is in smartphones op dit moment.

Volgens Samsung heeft de nieuwe soc een displaydriver die 120Hz-schermen aan kan sturen. In de aankondiging benadrukt Samsung dat dit voor games vloeiende beelden oplevert en dat het animaties bevordert op apparaten met meerdere schermen, zoals vouwbare smartphones. Die bewoordingen lijken erop te hinten dat Samsung nieuwe high-end smartphones en een mogelijke Galaxy Fold-opvolger gaat voorzien van 120Hz-schermen.

De nieuwe neural processing unit voor kunstmatige intelligentie is volgens Samsung veel krachtiger dan die uit de vorige high-end socs. De fabrikant spreekt van een rekenkracht van meer dan tien trillion operations per second. Bij de npu van de Exynos 9820 en 9825 is dat 1,86Tops.

Samsung voorziet zijn high-end soc niet langer van een geïntegreerd modem. Samen met de Exynos 990 presenteert de fabrikant de Exynos Modem 5123, dat is een flinke upgrade ten opzichte van de Exynos Modem 5100 van vorig jaar. De nieuwe modem haalt volgens Samsung downloadsnelheden tot 7,35Gbit/s op 5g-netwerken bij gebruik van hoge frequenties met mmWave. Bij lagere frequenties onder 6GHz is dat maximaal 5,1Gbit/s. De modem ondersteunt 4g-downloadsnelheden van maximaal 3Gbit/s en upload van 422Mbit/s.

In september presenteerde Samsung al de Exynos 980-soc, die wel een geïntegreerde 5g-modem heeft. De modem van die soc kan echter alleen overweg met 5g-netwerken op lagere frequenties en mist mmWave-ondersteuning.

Samsung begint eind dit jaar met de massaproductie van de Exynos 990-soc en de bijbehorende Exynos Modem 5123. De chips worden gemaakt op Samsungs 7nm lpp-procedé met euv. Samsung zette dat procedé dit jaar al in voor de productie van de Exynos 9825 uit de Note 10-smartphones.

Soc Exynos 990 Exynos 9820 / 9825 Cpu 2x Exynos M5

(+20% sneller dan M4)

2x Cortex A76

4x Cortex A55 2x Exynos M4 @ 2.73 GHz

2x Cortex A75 @ 2.31 / 2.4GHz

4x Cortex A55 @ 1.95 GHz Gpu Mali G77MP11 Mali G76MP12 @ 702 MHz Geheugencontroller Lpddr5 @ 2750MHz Lpddr4x @ 2093MHz Isp Enkel: 108Mp

Dubbel: 24,8Mp+24,8Mp Achter: 22Mp

Voor: 22Mp

Dubbele camera: 16Mp+16Mp Npu Dubbele npu + dsp

>10Tops Dubbele npu

1,86Tops Media 8K30 & 4K120 encode & decode

h.265/hevc, h.264, vp9 8K30 & 4K120 encode & decode

h.265/hevc, h.264, vp9 Modem Exynos 5123 (extern)



4g: lte cat. 24/22

3000Mbps download

8x20MHz CA, 1024-QAM

422Mbit/s upload

2x20MHz CA, 256-QAM



5g < 6GHz

5100Mbit/s download

5g mmWave

7350Mbit/s download Geïntegreerd 4g: lte cat 20/20

2000Mbps download

8x20MHz CA, 256-QAM

316Mbps upload

3x20MHz CA, 256-QAM Productieprocedé Samsung

7nm lpp (euv) Samsung

8nm lpp / 7nm lpp (euv)

Tabel deels afkomstig van AnandTech