Gerucht: Samsung noemt Galaxy S11-camera 'Hubble' en zoomfunctie 'Space Zoom'

Er zijn geruchten verschenen over de camera van de opvolger van de Samsung Galaxy S10-serie. De fabrikant zou de camera intern aanduiden als 'Hubble' en zou een functie willen gebruiken die het aanduidt als 'Space Zoom'.

De aanvraag, die op de site van het Netwerk Voor Intellectueel Eigendom van de EU staat, omschrijft Space Zoom als 'software om in te zoomen op een onderwerp zonder de beeldkwaliteit te verminderen'. Volgens SamMobile gaat het daarbij om een camera met periscopisch ontwerp en '5x zoom' ten opzichte van de primaire camera. Die zit ook in de Oppo Reno 10x Zoom en Huawei P30 Pro. Huawei heeft een functie 'Moon Mode'.

Periscopische camera. Bron: Oppo

Een periscopische camera in een smartphone heeft een spiegel en heeft de mogelijkheid de sensor onder een hoek van 90 graden in de smartphone te zetten. Een camera met dergelijke krappe beeldhoek heeft een langere brandpuntsafstand dan past in de dikte van een smartphone. De periscopische camera's van Oppo en Huawei zijn te herkennen aan de vierkante lens; alle andere smartphonecamera's hebben ronde lenzen.

Samsung zou het camerasysteem willen aanduiden als Hubble, een duidelijke verwijzing naar de ruimtetelescoop die al bijna dertig jaar foto's maakt van zaken in de ruimte en die terugstuurt naar aarde. Behalve naar de camera met telelens zou Samsung ook een primaire camera met 1/1,33"- sensor willen gebruiken. Dat is bijna drie keer zo groot als de sensor van de primaire camera op de Galaxy S10. De resolutie is 108 megapixels. De deze week gepresenteerde Xiaomi Mi Note 10 heeft als eerste een 108-megapixelcamera aan boord.

Samsung heeft niet gereageerd op de geruchten. De fabrikant presenteert zijn Galaxy S-telefoons doorgaans aan het einde van de winter, in februari of maart.