Xiaomi onthult Mi CC9 Pro met vijf camera's

Xiaomi heeft zijn Mi CC9 Pro-smartphone met vijf camera's aangekondigd. Het toestel bevat onder andere een 108-megapixelsensor van Samsung en een camera met 5x optische zoom. De telefoon komt op 11 november uit in China met een vanafprijs van omgerekend 360 euro.

De primaire camera in de cameraset-up van de Xiaomi Mi CC9 Pro heeft een resolutie van 108 megapixel, schrijft GSMArena. Deze wordt aangedreven door de Isocell Bright HMX-sensor van Samsung, die in samenwerking met de Chinese fabrikant is ontwikkeld. De primaire camera bevat standaard een lens met zeven elementen en een diafragma van f/1.7. Xiaomi verkoopt ook een duurdere Premium-variant met 8P-lens, die 'foto's met meer detail' moet opleveren. Het diafragma blijft met f/1.7 onveranderd.

De telefoon bevat een camera met telezoomlens en een resolutie van 8 megapixel. Deze camera kan tot 5x optisch inzoomen. Met digitale zoom wordt dit opgehoogd naar 50x. De Mi CC9 Pro bevat verder een macrocamera voor 2 tot 10 centimeter. Deze werkt samen met de ultragroothoekcamera van 20 megapixel om een minimale focuslengte van 1,5 centimeter te bereiken. De vijfde camera bevat een telefotolens met 2x zoom en een resolutie van 12 megapixel. Deze camera is vooral bedoeld voor het maken van portretfoto's.

Het toestel heeft een amoledscherm van 6,47" met een full-hd+-resolutie en een schermratio van 19,5:9. De frontcamera is in een druppelvormige inkeping verwerkt en heeft een resolutie van 32 megapixel. Het toestel bevat een Snapdragon 730G-soc van Qualcomm met acht Kryo 470-cores met een maximale snelheid van 2,2GHz. Deze chip is gemaakt op een 8nm-procedé en is voorzien van een Adreno 618-gpu. De Mi CC9 Pro bevat daarnaast 6 of 8GB ram, afhankelijk van het model. De telefoon wordt geleverd met 128 of 256GB opslagcapaciteit. De accucapaciteit omvat 5260mAh en een snellaadtechniek met een vermogen van 30W wordt ondersteund. Volgens Xiaomi moet de accu hiermee in een half uur tot 58 procent opgeladen kunnen worden.

De Xiaomi CC9 Pro gaat op 11 november officieel in de verkoop, maar is vanaf vandaag vooruit te bestellen op sites als Aliexpress. De smartphone is beschikbaar in drie varianten; het model met 6GB ram en 128GB opslag kost 2799 yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 360 euro. De variant met 8GB ram en 256GB is verkrijgbaar voor 3099 yuan, omgerekend zo'n 398 euro. De CC9 Pro Premium met 8P-lens heeft eveneens 8GB ram en 256GB opslag, maar kost 3499 yuan. Dat is ongeveer 450 euro. Chinese prijzen wijken wel vaak af van de uiteindelijke europrijzen. Het is nog niet bekend of het toestel naar Europa komt.