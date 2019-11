Xiaomi Mi Watch heeft een always-on-display en een accuduur van 36 uur

De Mi Watch van Xiaomi is deze week officieel aangekondigd. De smartwatch heeft een always-on-display en een geclaimde accuduur van 36 uur. Het horloge is vanaf 11 november beschikbaar in China. Het is nog onbekend of de Mi Watch in Europa uitkomt.

De Mi Watch heeft een amoledscherm van 1,78" met een resolutie van, volgens de productpagina, 448x368 pixels. Het display heeft gebogen schermranden, maar deze zijn niet aanrakingsgevoelig. Het scherm is gehuisvest in een rechthoekige case van 44 millimeter, met een 'kroon' aan de rechter bovenzijde. De smartwatch van Xiaomi toont veel gelijkenissen met de Apple Watch, die eveneens een rechthoekige behuizing met kroon heeft. Xiaomi komt met twee varianten. Het standaardmodel heeft een behuizing van aluminium en Gorilla Glass 3 van Corning. De duurdere Premium-variant heeft een case van roestvrij staal en een scherm van saffierglas.

De Mi Watch bevat een Snapdragon Wear 3100 4G-soc met vier Cortex A7-cores die geklokt zijn op 1,2GHz. De smartwatch heeft 1GB ram en 8GB aan opslagcapaciteit. Het horloge heeft een accu met capaciteit van 570mAh, waarmee een accuduur van 36 uur volgens Xiaomi haalbaar moet zijn, zelfs bij gebruik van het always-on-display. Het horloge ondersteunt e-sim, waardoor de Mi Watch ook zonder gekoppelde smartphone bruikbaar is. De smartwatch ondersteunt ook 4g-connectiviteit, gps, wifi, bluetooth en nfc voor betalingen.

De Mi Watch draait op 'Miui for Watch', een door Xiaomi aangepaste versie van Googles Wear OS. Hiermee lijkt Xiaomi de eerste fabrikant te zijn die een eigen skin voor Wear OS heeft ontwikkeld. Het besturingssysteem heeft een aparte app-winkel voor ontwikkelaars. Momenteel zijn er 'meer dan 40' apps beschikbaar voor de Mi Watch, waaronder TikTok, Nio en QQ Messenger. Het horloge heeft ook fitnesstracking-functionaliteit, met onder andere een hartslagmeter. Ook kan het horloge de hoeveelheid zuurstof in het bloed van een gebruiker meten.

De Mi Watch is vanaf 11 november beschikbaar in China. Er is momenteel nog niets bekend over een eventuele Europese release, maar voorlopig lijkt het horloge vooral gericht op de Chinese markt. De standaard Mi Watch met aluminium behuizing gaat 1299 yuan kosten, wat omgerekend neerkomt op 167 euro. De duurdere variant van roestvrij staal kost 1999 yuan, ofwel 257 euro.