Huami brengt Amazfit Stratos3-smartwatch uit in Europese landen

Het Chinese bedrijf Huami brengt de Amazfit Stratos3-smartwatch deze maand uit in verschillende Europese landen. Een Nederlandse releasedatum is nog niet bekend, maar de wearable zal over een week wel te koop zijn in Duitsland.

De Amazfit Stratos3 werd tijdens de IFA-beurs in Berlijn aangekondigd, maar tot nu bleef een Europese releasedatum uit. Huami zegt nu in een persbericht dat het horloge in de komende dagen in verschillende landen in de verkoop gaat. Dat gebeurt eerst in Tsjechië, maar vanaf 18 november kunnen kopers het apparaat ook in Duitsland en Servië halen, en vanaf 22 november in Italië en Spanje. De releasedatum voor andere landen is nog niet bekend, evenmin als de prijs.

De Amazit Stratos3 is een smartwatch met een 1,3"-display van 320x320 pixels, een 300mAh-accu en vier knoppen aan de zijkant. Het horloge heeft wifi- en gnss-ondersteuning. Opvallend is ook de Ultra Endurance Mode, waarmee het apparaat een minimaal aantal functies gebruikt, maar waarmee gebruikers wel kunnen sporten. Die modus kan de accuduur tot veertien dagen oprekken, aldus de fabrikant. Ook is er een Smart Mode aanwezig waarmee meer functies te gebruiken zijn die dan niet altijd aanstaan.