Huami presenteert opvolger Amazfit Bip-horloge

Huami heeft de opvolger gepresenteerd van de Amazfit Bip, een populaire smartwatch van de afgelopen paar jaar. De Amazfit Bip S heeft onder meer betere waterdichtheid, maar een op papier iets mindere accuduur.

De accucapaciteit is wel iets hoger met 200mAh, maar de accuduur die Huami opgeeft voor de Amazfit Bip S is met 40 dagen juist vijf dagen lager dan die van de Bip. De behuizing is mede daardoor ook iets zwaarder met 19g. Met het bijgeleverde bandje komt het totaal op 31g.

Het horloge kan nu tot vijf meter onder water zonder schade op te lopen, claimt de fabrikant. De Bip van enkele jaren geleden heeft een ip68-certificering en kan dus een half uur lang één meter onder water. Ook heeft het horloge ondersteuning voor bluetooth 5.0, in plaats van 4.0.

Een andere wijziging is dat de Bip de Mi Fit-app van Xiaomi nodig heeft om te functioneren, terwijl de Bip S het volgens de specs doet met een Amazfit-app. Het scherm is weer een transflectief lcd van 2,3x2,3cm, met een diagonaal van 1,76" en een resolutie van 176x176 pixels. De Bip S komt uit voor 70 dollar en dat is 30 dollar minder dan de Bip kostte bij release. Het is onbekend of en wanneer hij uitkomt in Europa.