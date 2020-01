Bug laat cockpitschermen Boeing 737 uitvallen bij aanvliegen zeven landingsbanen

De zes cockpitschermen in Boeing 737 NG-passagiersvliegtuigen vallen allemaal uit op het moment dat de vliegtuigen via de instrument approach procedure zeven specifieke landingsbanen naderen. De oorzaak is een softwarebug.

Het gaat om zeven landingsbanen; vijf bevinden zich in de Verenigde Staten, een ligt in Colombia en de laatste in Guyana. In de airworthiness directive van de Amerikaanse toezichthouder FAA staat dat de schermen in de cockpits van de bewuste toestellen uitvallen op het moment dat ze een landingsbaan aanvliegen met een koers van 270 graden. De zes schermen, waarop onder meer de primaire vluchtdata, navigatiegegevens en motoreigenschappen staan, blijven op zwart totdat een andere landingsbaan wordt geselecteerd. De integrated standby flight display en de hud blijven wel functioneren als de zes display units uitvallen. De display units zijn de zes centrale beeldschermen in de cockpit die zich direct voor de piloten in het instrumentenpaneel bevinden.

De FAA zegt dat de bug optreedt bij de combinatie van een specifieke common display system-softwareversie van cockpitcomputers, Display Electronics Units, en bepaalde softwareversies van de flight management computer. Bij deze combinatie kan het probleem optreden bij aanvliegroutes met de genoemde koers, maar het treedt niet altijd bij deze koers van 270 graden op; het blijft beperkt tot de zeven landingsbanen. Deze zeven banen hebben breedte- en lengtegraden die de softwarebug laten optreden. Er zijn vorig jaar drie incidenten geweest waarbij dit probleem optrad, waarbij het in alle gevallen ging om een landingsbaan van een vliegveld in het Amerikaanse Barrow, Alaska.

De toezichthouder geeft geen volledige technische informatie over probleem, maar zegt wel dat de foutieve Display Electronics Units-softwareversie al is verwijderd bij een aantal vliegtuigen die bij de bewuste vliegvelden een servicebeurt hebben gekregen. Als het probleem niet wordt verholpen, kan het leiden onveilige vlucht en een onveilige landing, zegt de FAA. The Register speculeert dat het door de FAA beschreven probleem wellicht betekent dat er sprake is van een 'bepaalde geheugeninteractie' tussen verschillende computers in de cockpit, wat leidt tot het stoppen van de informatieweergave op de schermen. De website heeft Boeing om een reactie gevraagd, maar de vliegtuigbouwer heeft daar niet op gereageerd.

Het gaat om een groot aantal vliegtuigen waarbij dit probleem zich kan voordoen, namelijk de 737-600, -700, -700C, -800, -900, en -900ER. Dit zijn allemaal verschillende uitvoeringen van de Boeing 737 Next Generation, die de vliegtuigmaker sinds 1997 maakt.

Een instrument approach betekent dat het vliegtuig de instrumenten tijdens het aanvliegen gebruikt, waarbij de piloten een signaal volgen dat het vliegveld uitzendt. Daarmee kunnen piloten hun vliegtuig precies in de juiste lijn van de landingsbaan positioneren en met het juiste glijpad afdalen om precies op de landingsbaan uit te komen. Zodoende is er geen direct zicht naar buiten nodig om veilig te landen.