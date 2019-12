Boeing ontslaat ceo vanwege problemen 737 Max

Vliegtuigmaker Boeing heeft zijn ceo ontslagen vanwege de omgang met de problemen van zijn vliegtuig 737 Max. Vliegtuigen staan sinds maart aan de grond vanwege twee crashes door foutieve data en het antiovertreksysteem.

Boeing meldt dat het bedrijf ceo Dennis Muilenburg vervangt voor Dave Calhoun, voormalig ceo van Nielsen. Dat is een databedrijf bekend van het meten van kijkcijfers dat voorheen onder het Nederlandse uitgeverijbedrijf VNU viel.

De wisseling van de macht is volgens Boeing nodig het terugbrengen van de 737 Max in de lucht door 'hernieuwde toewijding aan transparantie en betere communicatie met toezichthouders en klanten'. Daar moet Calhoun voor zorgen vanaf zijn aantreden op 13 januari.

Het ontslag van Muilenburg volgt na zijn optreden rond de twee crashes met exemplaren van de 737 Max van Ethiopean Airlines en Lion Air. De ceo zei dat de foutieve data en het antiovertreksysteem zorgden voor de crashes. Die foutieve data kwam van de invalshoeksensor.

Bij de Boeing 737 Max meten twee invalshoeksensoren aan weerszijden van de neus van het toestel de inkomende horizontale luchtstroom. Op basis van die data kan de hoek van het vliegtuig ten opzichte van de luchtstroom worden bepaald. Als die data incorrect is, kan het systeem de indruk krijgen dat het toestel te veel achterover helt, waarbij in theorie een gevaarlijke overtreksituatie kan ontstaan. MCAS is ontworpen om in zo'n geval automatisch de neus omlaag te duwen en te voorkomen dat een toestel uit de lucht valt door een gebrek aan lift.

Het ontslag kwam, maanden na de crashes en onderzoeken, als een verrassing. Daarnaast zouden anderen topmensen van het bedrijf gefrustreerd zijn geraakt door de optimistische toon van Muilenburg na het mislukken van de Starliner-missie. Muilenburg wees juist op wat goed was gegaan volgens The New York Times. Daardoor zou de top van het bedrijf zijn vertrouwen verloren zijn dat de ceo problemen van het bedrijf op waarde weet te schatten.