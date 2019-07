'Europese toezichthouder wijst op issue met automatische piloot Boeing 737 Max'

De EASA heeft een aantal punten opgesteld die Boeing bij de geplaagde 737 Max moet oplossen voordat het toestel weer de lucht in mag. Daaronder bevindt zich ook een kennelijk geconstateerd probleem met de automatisch piloot. Dat schrijft Bloomberg op basis van een bron.

Het gaat in totaal om vijf grote eisen die de Europese luchtvaarttoezichthouder European Union Aviation Safety Agency bij Boeing heeft neergelegd, schrijft Bloomberg op basis van een bron die bekend met de informatie zou zijn. Vier van de vijf eisen die de EASA stelt zien op problemen die al bekend waren, maar er zit ook een vijfde eis bij die ziet op problemen om de automatisch piloot uit te schakelen in bepaalde noodsituaties. Nadere details over dit kennelijke probleem met de autopilot ontbreken nog; de bron wilde anoniem blijven, omdat het rapport van de EASA nog niet openbaar is. De EASA was niet direct beschikbaar voor commentaar. Naast de vijf punten zou de Europese toezichthouder ook nog kleinere issues hebben geïdentificeerd, maar die zouden als 'niet kritiek' zijn aangemerkt.

De overige vier eisen zien op de potentiële moeilijkheden voor piloten om de trimwielen handmatig te kunnen draaien, de onbetrouwbaarheid van de invalshoeksensoren, inadequate trainingsprocedures voor piloten en een softwareprobleem dat zou leiden tot een traag of niet optimaal werkende microprocessor. Voor zover bekend hebben de eerste drie genoemde punten een rol gespeeld bij de twee dodelijke ongelukken met de 737 Max. In oktober vorig jaar crashte een toestel van dit type neer in Indonesië en in maart ging het opnieuw mis in Ethiopië. In totaal kwamen bij beide crashes 346 mensen om het leven.

Er wordt aangenomen dat deze crashes in ieder geval deels zijn toe te schrijven aan het MCAS -systeem, dat Boeing uitsluitend in de 737 Max-toestellen heeft geïmplementeerd. Op basis van foutieve data van de invalshoeksensoren dacht het brein van het vliegtuig waarschijnlijk dat het toestel teveel achterover helde en dat een overtreksituatie zou dreigen. Om dat te voorkomen duwde het systeem de neus van de beide gecrashte toestellen flink omlaag. De piloten, die volgens eerdere berichten niet of onvoldoende waren getraind op het vliegen op dit nieuwe type, bleken niet in staat om hun toestellen op tijd onder controle te krijgen.

Daarbij speelden de trimwielen, die in elk 737-type aanwezig zijn, waarschijnlijk ook een rol. Die kunnen worden gebruikt om de horizontale stabilo's bij de staart van 737's te bewegen ten opzichte van de luchtstroom. Daarmee wordt de neerwaartse druk veranderd om het vliegtuig stabiel in een rechte lijn te laten vliegen, of de neus juist naar boven of beneden te krijgen. Reuters meldde eerder al dat Amerikaanse en Europese toezichthouders al zeker twee jaar geleden op de hoogte waren van een issue met het trimsysteem. Onder sommige omstandigheden kon de hoek van de neus niet elektronisch aangepast worden via de stuurknuppel, maar moesten de twee trimwielen in het midden van de cockpit handmatig bediend worden, wat vrij uitzonderlijk is. De EASA zou de 737 Max destijds toch goedgekeurd hebben, omdat dit potentiële issue afdoende zou worden behandeld in trainingen voor de piloten. Dat is uiteindelijk waarschijnlijk niet of onvoldoende gebeurd.