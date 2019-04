'Boeings antiovertreksysteem in gecrashte 737 Max werd vier keer geheractiveerd'

Het systeem dat Boeing in het vorige maand neergestorte Boeing 737 Max-vliegtuig van Ethiopian Airlines heeft geïmplementeerd om een overtreksituatie te vermijden en dat waarschijnlijk de dodelijke crash heeft veroorzaakt, werd waarschijnlijk verschillende keren geheractiveerd.

Boeings software om overtrek te voorkomen is tot vier keer geheractiveerd nadat de twee piloten van Ethiopian Arlines het hadden uitgeschakeld nadat ze hadden vastgesteld dat het systeem handelde op basis van foutieve data van een invalshoeksensor. Dit meldt Reuters op basis van twee anonieme bronnen die bekend zijn met de materie. De WSJ meldt op basis van bronnen dat de piloten van Ethiopian Airlines de instructies van Boeing zouden hebben gevolgd, maar er desondanks niet in slaagden het toestel te redden.

Het systeem kreeg incorrecte data van een invalshoeksensor op basis waarvan het concludeerde dat het vliegtuig te veel overhelde. Daardoor werd de neus automatisch omlaag geduwd. Dat gebeurt door de stand of hoek van de stabilo's aan de staart van het toestel aan te passen. De piloten kunnen dit ten dele tegengaan, maar uiteindelijk is dit bij zowel de crash in Ethiopië als de crash in oktober vorig jaar met een Boeing 737 Max van het Indonesische Lion Air niet of onvoldoende gelukt.

Boeing heeft het systeem geïntegreerd om een overtreksituatie te voorkomen. Het zou geactiveerd worden op basis van data van een enkele invalshoeksensor, terwijl elk toestel er drie heeft, twee aan een zijde en een aan de andere zijde. Er zijn ook berichten dat MCAS wel data van verschillende sensoren als input gebruikte, maar dat de data van de sensoren in ieder geval niet met elkaar is vergeleken, zodat bij een incorrect werkende sensor en dus afwijkende waardes ook geen waarschuwing kon worden gegeven. Specifiek voor die situatie was wel een waarschuwingslampje beschikbaar dat oplicht als er afwijkende waardes worden geconstateerd, maar dit was een optionele update die niet standaard werd geïntegreerd. Geen van beide vliegmaatschappijen had deze optie afgenomen. Boeing gaat dat vanaf nu wel standaard implementeren.

Het gaat bij deze noodlottige, dodelijke crash van 10 maart en die van het Indonesische Lion Air van oktober vorig jaar om het zogeheten MCAS . Boeing heeft dit systeem geïnstalleerd in het relatief nieuwe type van het Boeing 737-passagiersvliegtuig, te weten de Max 8. Dit systeem is geplaatst om de neus automatisch naar beneden te duwen als de invalshoek of aanvalshoek tussen de vleugel en de hierlangs stromende lucht te groot wordt. Simpel gezegd helt het vliegtuig dan te veel achterover, waardoor de luchtstroom over de vleugels niet ideaal is, snelheid wordt verloren en er in het ergste geval onvoldoende lift is om het toestel in de lucht te houden. Hoogstwaarschijnlijk is dit systeem de oorzaak van de twee crashes, waarbij in totaal ongeveer 350 mensen om het leven kwamen.

Het MCAS-systeem zit alleen in Boeing 737-toestellen van het type Max. Er wordt van uitgegaan dat het is geïmplementeerd vanwege de grotere motoren van de Boeing 737 Max. Deze zijn groter dan de motoren van oudere 737-types en zitten ook op een enigszins afwijkende plek onder de vleugels. Dat verandert de aerodynamische eigenschappen, op basis waarvan het MCAS-systeem is geïmplementeerd om het toestel op koers te houden. Boeing heeft niet voor een geheel nieuw vliegtuigontwerp gekozen, maar alleen voor de afwijkende motorconfiguratie, waarschijnlijk om te kunnen concurreren met de zuinige Airbus 320neo. De grotere motoren van Boeing moeten ten opzichte van oudere Boeing 737's een brandstofbesparing opleveren.

De piloten waren volgens The New York Times onvoldoende getraind op het vliegen met dit nieuwe type toestel en wisten daardoor niet goed met de nieuwe software om te gaan. Dallas News berichtte eerder al dat verschillende Amerikaanse piloten hebben geklaagd over het systeem, dat geactiveerd wordt zonder input van de piloten. Ook zou de documentatie hierover onvoldoende zijn en enkel in het Engels beschikbaar zijn geweest.

Toezichthouder FAA liet onlangs weten dat er over enkele weken een software-update van Boeing komt die de werking van MCAS moet aanpassen zodat crashes als bij de toestellen van Ethiopian Airlines en Lion Air veel eenvoudiger zijn te voorkomen. De update moet onder meer het heractiveren van het systeem tegengaan. De FAA is ook onder vuur komen te liggen, omdat het te snel toestemming zou hebben gegeven voor het specifieke type van de Boeing 737, waarbij het toezicht te veel door Boeing zelf moest worden uitgevoerd.

Op dit moment is nog onduidelijk of de bemanning van het Ethiopische toestel ervoor heeft gekozen om het systeem na de initiële uitschakeling weer in te schakelen of dat het al dan niet door tussenkomst van de piloten weer actief werd. Boeing noch Ethiopian Airlines wilden commentaar geven op een verzoek van Reuters. Het officiële onderzoek loopt nog; Ethiopian Airlines komt waarschijnlijk op korte termijn met een eerste, officiële verklaring en de zwarte dozen zijn voor onderzoek naar Frankrijk gestuurd.