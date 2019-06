'Toezichthouder ontdekt probleem met microprocessor bij Boeing 737 Max-tests'

De Federal Aviation Administration heeft tijdens tests met een vliegsimulator een nieuw 'potentieel risico' ontdekt bij de Boeing 737 Max. Volgens CNN gaat het om een issue met een microprocessor, waardoor de neus van het vliegtuig naar beneden geduwd zou kunnen worden.

CNN meldt dat overheidspiloten tijdens simulatortests een probleem met een microprocessor hebben ontdekt, al is niet te zeggen of dit mede heeft bijgedragen aan de twee eerdere, dodelijke crashes met de Boeing 737 Max in Indonesië en Ethiopië. Een van de piloten die het potentiële probleem met de microprocessor heeft getest, zegt dat het 'moeilijk was voor testpiloten om het vliegtuig binnen enkele seconden te herstellen'. Hij noemt de onmogelijkheid om een toestel binnen enkele seconden weer onder controle te krijgen een 'onaanvaardbaar risico'.

Volgens de bronnen van CNN zijn technici van Boeing nu bezig om uit te zoeken of het probleem met de microprocessor verholpen kan worden door nieuwe software, of dat de chips allemaal moeten worden vervangen bij elk bestaand 737 Max-toestel. The New York Times schrijft dat de de testpiloten aangaven dat het erg onwaarschijnlijk is dat het probleem zich voordoet tijdens een reguliere passagiersvlucht, maar desondanks vindt de FAA dat er een oplossing voor moet komen.

Boeing bevestigt dat de FAA een nieuwe eis heeft neergelegd die Boeing zou moeten adresseren 'via de softwareaanpassingen die het bedrijf gedurende de laatste acht maanden heeft ontwikkeld'. Boeing zegt aan de vereiste software te werken en dat de 737 Max niet voor hercertificering bij de FAA wordt aangeboden totdat aan alle eisen is voldaan. Daarbij zegt de FAA een grondig proces te doorlopen en geen vooropgestelde tijdlijn aan te houden. Reuters zegt op basis van bronnen dat het nieuw ontdekte probleem betekent dat er tot 8 juli geen certificatietestvlucht zal plaatsvinden en dat het certificatieproces waarschijnlijk verdere vertraging zal oplopen.