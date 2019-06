Boeing rondt vijfde parachutetest van de Starliner-capsule succesvol af

Boeing heeft de laatste parachutetest van de Starliner-capsule succesvol afgerond. Ondanks enkele bewust uitgeschakelde parachutes landde het testvoertuig volgens planning. Hiermee komt Boeing dichterbij het punt dat het met de Starliner astronauten naar het ISS mag vervoeren.

Volgens Boeing was deze vijfde kwalificatietest van het parachutesysteem van de Starliner de moeilijkste tot nu toe. Er werden bewust twee parachutes onklaar gemaakt, en vervolgens werd een testversie van de Starliner losgelaten op een hoogte van 12,2km. De afdaling naar de grond duurde vier minuten, waarbij de overige parachutes hun werk deden en de capsule volgens planning landde in de White Sands Missile Range van het Amerikaanse leger. Deze plek wordt de belangrijkste landingsplek voor ruimtemissies met de Starliner; de capsule van Boeing komt in tegenstelling tot de tegenhanger van SpaceX niet in het water neer, maar op land.

Volgens John Mulholland, de onderdirecteur van Boeings Starliner-project, betekent deze geslaagde test dat een trip naar het Internationale Space Station later dit jaar realiteit wordt en dat de capsule dan ook weer veilig naar de aarde zal terugkeren. Boeing wilde de onbemande Starliner aanvankelijk in augustus lanceren aan boord van een Atlas V-raket, al gaf het eerder deze maand aan dat dat mogelijk naar september wordt uitgesteld. Daarna zou de eerste bemande vlucht tegen het einde van het jaar kunnen plaatsvinden, zegt Boeing. Dat zal echter sterk afhangen van onder meer de resultaten van de eerste onbemande testvlucht.

De Starliner is ontwikkeld voor NASA's Commercial Crew-programma, waarbij astronauten naar het ISS gaan met private ruimtecapsules. Het programma is bedoeld om de VS weer de mogelijkheid te geven zelf naar het ISS te gaan en daarmee de afhankelijkheid van de dure Russische Sojoez-stoeltjes te doorbreken. SpaceX is ook onderdeel van het Commercial Crew-programma en heeft zijn eigen capsule ontwikkeld, de Crew Dragon; op termijn moeten beide capsules astronauten naar het ISS brengen.

SpaceX loopt wat het schema betreft iets voor op Boeing, aangezien het bedrijf van Elon Musk in maart al zijn eerste onbemande testvlucht uitvoerde. Deze koppelde succesvol aan het ISS en landde een kleine week later weer in zee. De kans is overigens groot dat beide projecten, mede door de complexiteit, een zekere vertraging oplopen. Dat is waarschijnlijk één van de redenen dat de NASA overweegt om meer Russische stoeltjes in de Sojoez-raket te kopen. Het is echter onzeker of dat snel genoeg tickets voor het ISS oplevert. Daardoor kan er bij teveel vertraging een gat ontstaan, zodat de NASA tijdelijk niet bij het ISS kan komen.