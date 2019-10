NASA wil begin 2020 astronauten met SpaceX's Crew Dragon naar ISS brengen

NASA verwacht dat de Demo-2-testmissie van SpaceX in het eerste kwartaal van 2020 kan plaatsvinden. Bij die missie brengt de Crew Dragon-capsule van SpaceX twee Amerikaanse astronauten naar het International Space Station.

NASA-topman Jim Bridenstine en de oprichter van SpaceX, Elon Musk, maakten de verwachting donderdag bekend bij een evenement in Hawthorne, waar het hoofdkantoor van SpaceX is gevestigd. "We zijn erg dichtbij en vol overtuiging dat we in het eerste deel van volgend jaar we klaar zijn om Amerikaanse astronauten met Amerikaanse raketten kunnen lanceren", vertelde Bridenstine. Daarna verduidelijkte hij dat het eerste kwartaal van 2020 voor de lancering een realistisch scenario is, mits de ontwikkeling van de Crew Dragon voorspoedig verloopt, schrijft Space.com.

De Crew Dragon is de capsule die SpaceX ontwikkelt voor bemande ruimtemissies. In maart voerde het bedrijf een succesvolle onbemande vlucht uit naar het ISS. De Russische Sojoez-capsule is al jaren de enige manier om het ISS te bereiken met personeel en vracht, wat de NASA flink op kosten jaagt. De ontwikkeling van de Crew Dragon verloopt echter niet vlekkeloos: in april explodeerde de capsule bij een grondtest.

Sindsdien is het noodaandrijvingsmechanisme, bedoeld om de capsule weg te manoeuvreren bij noodgevallen, aangepast en is het parachute-ontwerp gewijzigd met sterkere kabels en naden. In de komende weken test SpaceX de aanpassingen, meldde Musk. Alleen de uitkomsten van deze testen zouden het lanceerschema nog in gevaar kunnen brengen.