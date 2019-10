Mara introduceert smartphones die in eigen Rwandese fabriek zijn geassembleerd

De Mara Group uit de Republiek Rwanda heeft twee Android-smartphones geïntroduceerd. De fabrikant assembleert de Mara X en Mara Z in een eigen faciliteit in Rwanda en soldeert daar ook onderdelen op moederborden en pcb's.

Ashish Thakkar, ceo van de Mara Group, stelt tegenover Reuters dat zijn bedrijf de eerste smartphonefabrikant in Afrika is. "Er vindt wel assemblage plaats in landen als Egypte, Ethiopië, Algerije en Zuid-Afrika, maar zij importeren de componenten. Wij fabriceren zelf. Wij maken het moederbord, we maken de sub-boards gedurende het gehele proces", aldus de topman.

Tegenover CNN meldt een country manager van het bedrijf dat naast het werk aan de moederborden ook de packaging van de smartphone in de nieuw geopende fabriek in Rwanda plaatsvindt. Verdere details over het daadwerkelijke fabricageproces geeft Mara Group niet. Het lijkt erop dat het bedrijf geïmporteerde onderdelen op moederborden soldeert en de smartphones verder assembleert, waarmee het bedrijf de productie iets meer in eigen hand heeft dan bijvoorbeeld Onyx, die in 2017 aankondigde goedkope smartphones in Zuid-Afrika te gaan assembleren.

Bron: de Rwandese nieuwssite KTPress

De nieuwe Mara X en Mara Z krijgen in hun thuisland adviesprijzen mee van respectievelijk 175.750 en 120.250 Rwandese frank. Omgerekend komt dat neer op zo’n 172 en 118 euro. Daarmee zijn de toestellen, met 32GB en 16GB opslagcapaciteit, duurder dan de goedkoopste Samsung-smartphone van 49 euro en de merkloze telefoons vanaf zo’n 34 euro die in Rwanda over de toonbank gaan, maar volgens ceo Thakkar mikt het bedrijf vooral op consumenten die bereid zijn om wat meer geld neer te tellen voor kwaliteit. De marktleider in Afrika is het Chinese Transsion met zijn goedkoper Tecno-smartphones.

De nieuwe fabriek in de Rwandese hoofdstad Kigali kostte 55 miljoen euro, biedt werk aan tweehonderd medewerkers en heeft momenteel een productiecapaciteit van tienduizend telefoons per dag. De Mara Group hoopt te kunnen profiteren van de African Continental Free Trade Agreement, een vrijhandelszone tussen de Afrikaanse landen die vanaf juli 2020 in werking treedt. De Mara Group verwacht dat door dit verdrag de handel in Afrika sterk zal toenemen, waardoor er ook meer smartphones verkocht zullen worden. In Rwanda zelf zou momenteel ongeveer vijftien procent van de inwoners een smartphone bezitten.