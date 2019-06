Google legt onderzeese internetkabel tussen Portugal en Zuid-Afrika aan

Google gaat een glasvezelkabel onder zee aanleggen van Portugal tot een Zuid-Afrika. De kabel moet in 2021 klaar zijn, en kan tot twintig keer meer capaciteit aan data naar verschillende Afrikaanse landen brengen.

De kabel krijgt de naam Equiano, vernoemd naar de Nigeriaanse schrijver en slavernijbestrijder Olaudah Equiano. Het is de derde onderzeese kabel die Google zelf aanlegt, naast de Dunant-kabel tussen Amerika en Frankrijk en de Curie-kabel van Amerika naar Chili. Google is daarnaast lid van een aantal consortia die hun eigen kabels tussen werelddelen hebben liggen.

De Equiano-kabel wordt gemaakt door Alcatel Submarine Networks, en moet in 2021 operationeel zijn. De kabel komt tussen Lissabon en Kaapstad te liggen. Volgens Google heeft de kabel twintig keer zoveel capaciteit als andere kabels die naar het gebied toe gaan. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van space division multiplexing. Het is ook de eerste kabel van Google die optical switching op vezelniveau ondersteunt, waardoor het makkelijker wordt aftakkingen naar verschillende Afrikaanse landen te leiden. Het eerste land waar dat gebeurt is Nigeria. De kabel komt daar aan in de hoofdstad Lagos.

Google heeft op dit moment nog geen eigen datacenters in Afrika staan. De Equiano-kabel is mogelijk een eerste stap om die uiteindelijk toch daar te bouwen. Het bedrijf experimenteert daarnaast ook met alternatieve methodes om internet naar slecht bereikbare werelddelen te brengen, zoals de ballonnen van Project Loon.