Facebook legt met partners onderzeese internetkabel rond Afrika

Facebook, Vodafone en andere bedrijven werken aan het 2Africa-project. De bedrijven gaan een onderzeese internetkabel rond het continent leggen, om landen in Afrika te verbinden met landen in Europa en het Midden-Oosten.

2Africa is een project van China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, stc, Telecom Egypt, Vodafone en WIOCC. In totaal moet 2Africa 23 landen met elkaar in verbinding brengen. Dat zijn met name Afrikaanse landen aan de kust van het continent, maar ook Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk krijgen een verbinding.

Het doel is om Afrikaanse landen een snellere en stabielere internetverbinding te geven en ook moet de kabel zorgen voor redundantie. Afrika zou het minst met internet verbonden continent zijn; slechts en kwart van de bevolking van 1,3 miljard mensen heeft een internetverbinding. De kabel moet in 2023 of 2024 gereed zijn en dan een capaciteit van maximaal 180Tbit/s bieden.

In het verleden hebben Afrikaanse regio's nog wel eens te maken gehad met internetverstoringen door kabelbreuken. Om dat bij de 2Afrika-kabel te voorkomen wordt deze dieper ingegraven, tot aan drie meter, en worden gebieden die bekendstaan om onderzeese verstoringen vermeden. De kabel zelf maakt van aluminium in plaats van koperen halfgeleiding gebruik en implementeert spatial division multiplexing. Het gebruik van aluminium brengt volgens Facebook lagere kosten met zich mee en ook zou dit voor minder spanningsverlies zorgen, waardoor het aantal vezelparen omhoog kan naar zestien.

Facebook hoopt mee te liften, en bij te dragen, aan de verwachte groei van het internetgebruik in Afrika. Daarin staat het bedrijf niet alleen. Google kondigde vorig jaar een vergelijkbaar project aan. Die kabel loopt van Portugal naar Zuid-Afrika en moet vanaf 2021 aangelegd worden.