Samsung start verkoop Galaxy A41-smartphone voor 299 euro

Samsung start de verkoop van de Galaxy A41 in Nederland en België voor 299 euro. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft deze midrangesmartphone processor van MediaTek en geen Exynos-soc van Samsung zelf.

Samsung Nederland meldt dat de Samsung Galaxy A41 media mei beschikbaar komt in het zwart, wit en blauw, voor 299 euro. Vorige maand maakte Samsung België al bekend dat de smartphone zou verschijnen. De A41 verschil in een aantal opzichten van zijn voorganger, de Galaxy A40.

De A41 is iets groter en zwaarder dan de A40 groter en heeft een 6,1"- in plaats van een 5,9"-oledscherm, met een iets langere beeldverhouding. Verder zijn er drie camera's aan de achterkant. De processor is nu de Helio P65 octacore-cpu van MediaTek in plaats van de Samsung Exynos 7904.

Het toestel heeft standaard nog steeds 4GB geheugen en 64GB opslag en ook een 3,5mm-audioaansluiting is nog aanwezig. De accucapaciteit is met 3500mAh iets hoger dan die van zijn voorganger. De telefoon draait op Android 10.