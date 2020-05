VS beperkt levering chips aan Huawei, China dreigt met maatregelen tegen Apple

De overheid van de VS heeft vrijdag zijn exportbeperkende maatregelen tegen Huawei uitgebreid met chipontwerpen die gemaakt zijn met Amerikaanse software en technologie. China dreigt Amerikaanse bedrijven op een 'onbetrouwbaarheidslijst' te zetten.

Door de uitbreiding van de maatregelen worden Huaweis mogelijkheden om chips te verkrijgen of te maken waarbij Amerikaanse software of technologie is gebruikt beperkt. Dat geldt ook voor dochterbedrijven als HiSilicon, dat de ontwerpen voor zijn Kirin-socs voor smartphones baseert op de Arm-architectuur. De maatregel is ook een strop voor TSMC, dat chips produceert voor Huawei. De Amerikaanse maatregel gaat over 120 dagen in. Na die periode mogen betreffende chips alleen na het verkrijgen van een licentie door het Amerikaanse handelsministerie geleverd worden aan Huawei.

Tegelijkertijd verlengde de VS nog een keer de licentieperiode voor Amerikaanse bedrijven om nog Huawei-apparatuur te gebruiken en zaken te doen met het Chinese bedrijf. Het gaat voornamelijk om netwerkbedrijven die hier een tijdelijke licentie voor hebben. De verlenging geldt tot 13 augustus en moet Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid bieden op alternatieven over te stappen. Eerder deze week verlengde de Amerikaanse president Donald Trump het decreet dat regelt dat Amerikaanse telecombedrijven geen netwerkapparatuur van Huawei en ZTE mogen gebruiken met een jaar.

Nu de Amerikaanse overheid de druk op Huawei opvoert, klinkt ook de taal uit China dreigender. Via de Global Times liet de Chinese overheid weten tegenmaatregelen klaar te hebben, waaronder het plaatsen van Amerikaanse bedrijven op een 'onbetrouwbaarheidslijst' en het opleggen van restricties aan Amerikaanse bedrijven. Daarbij noemt de Global Times Apple, Qualcomm en Cisco bij naam.

De meeste bedrijven op China's lijst zouden kleine Amerikaanse bedrijven zijn die afhankelijk zijn van Chinese bedrijven, zo luidt het bericht. De tegenmaatregelen zouden een 'eerste waarschuwing aan de VS kunnen zijn'. China dreigt ook bestellingen van Boeing-vliegtuigen stopt te zetten.