'Amerikaanse regering lobbyde bij Nederland om ASML-verkopen stop te zetten'

De Amerikaanse regering heeft bij Nederland gelobbyd voor een verkoopstop van Nederlandse chiptechnologie aan China. Hoge ambtenaren uit Washington zouden premier Rutte hebben gemaand om een verkooplicentie van ASML in te trekken.

Dat zeggen meerdere betrokken bronnen tegen Reuters. De lobby zou in 2018 zijn begonnen. Dat gebeurde kort nadat de Nederlandse overheid een licentie had gegeven aan ASML voor de verkoop van een nieuwe machine waarmee onder andere lithografie-chips worden gemaakt. Dergelijke apparatuur valt onder het Wassenaar Akkoord. Dat is een internationaal verdrag waarin de export van wapens wordt gereguleerd. In het Wassenaar Akkoord staat onder andere een clausule over zogeheten 'dual use'-technologie. Zulke technologieën kunnen voor zowel commerciële als militaire toepassingen worden gebruikt. Lithografiemachines zijn daar een voorbeeld van. ASML mocht een geavanceerde lithografiemachine aan een Chinese klant verkopen. Wie dat is is nog altijd niet bekend, maar volgens diverse media zou het gaan om Semiconductor Manufacturing International Corp. De VS was daar niet blij mee en wilde dat Nederland de licentie zou intrekken. Inmiddels is dat uitgesteld. De licentie wordt op dit moment behandeld, maar de status daarvan is op dit moment onbekend.

Er zouden zeker vier gesprekken met de Nederlandse regering zijn geweest waarin het onderwerp werd aangesneden, schrijft Reuters. Die zouden hebben plaatsgevonden in de Nederlandse ambassade in Washington D.C. Ook keken Amerikaanse ambtenaren naar de mogelijkheid om zelf de verkoop tegen te houden. Bij de gesprekken zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo betrokken zijn. Ook Mark Rutte werd aangesproken. Tijdens diens bezoek aan president Trump in de zomer van 2019 zouden de Amerikanen hem een inlichtingenrapport hebben laten zien waarin de potentiële gevolgen stonden als China de ASML-technologie wist te bemachtigen. Het is niet bekend of Trump het ook met Rutte heeft gehad over de licentie.