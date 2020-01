HP voorziet Dragonfly-laptop van Tile en brengt nieuwe Spectre x360 uit

HP heeft tijdens CES de tweede generatie van zijn Dragonfly-laptop uitgebracht. Die is voorzien van een 10e-generatie Intel-processors en wordt optioneel geleverd met Tile, zodat de laptop via een app teruggevonden kan worden. De nieuwe 15"-uitvoering van de Spectre x360 is compacter geworden door de schermranden te verkleinen.

De Elite Dragonfly werd door HP in september uitgebracht. De laptop was toen voorzien van een Intel-processor van de achtste generatie. De nieuwe Dragonfly heeft cpu's van Intels 10e generatie, maar HP specificeert niet van welke cpu's het gebruik maakt. De Elite Dragonfly kan daarnaast voorzien worden van een geïntegreerde tracker van Tile. In combinatie met een app kunnen gebruikers op die manier de locatie van de laptop vinden als zij die kwijt zijn.

Aan het uiterlijk van de Elite Dragonfly heeft HP niets gewijzigd. Het gaat nog steeds om een behuizing die gemaakt is uit een magnesiumlegering, met een scherm dat om de behuizing heen te klappen is. Er zijn twee thunderbolt-aansluitingen, hdmi 1.4 en een usb-a-aansluiting aanwezig. Het 13,3"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 of 3840x2160 pixels. Bij de full hd-versie is er de optie voor een paneel met een maximale helderheid van 1000cd/m², dat bovendien voorzien is van HP Sure View, om meekijkers buiten te houden. HP kan de Elite Dragonfly voorzien van een 5g-module. Die is in eerste instantie niet beschikbaar, maar komt op een later moment. Wanneer dat het geval is zal de 5g-versie volgens planning in de VS, Duitsland, Italië, Spanje, het VK en Frankrijk verkocht worden. Welke uitvoeringen in Nederland en België te koop zullen zijn en tegen welke prijzen is nog niet bekend.

Naast de Elite Dragonfly toont HP op de CES ook een nieuwe uitvoering van de 15" Spectre x360. Het grootste uiterlijke verschil met zijn voorganger die vorig jaar op CES werd aangekondigd is het formaat. De nieuwe Spectre is compacter, met dunnere schermranden boven en onder het scherm. Het is nog onbekend van wat voor precieze hardware de laptop is voorzien. HP heeft het over een 'Intel-processor van de tiende generatie' en een onaangekondigde Nvidia-gpu. De Spectre x360 is voorlopig nog niet beschikbaar, maar HP belooft meer specificaties later bekend te maken.